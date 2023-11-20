https://ria.ru/20231120/deportatsiya-1910596475.html

Лидер Финляндии: ЕС фактически не имеет инструмента депортации нелегалов

Лидер Финляндии: ЕС фактически не имеет инструмента депортации нелегалов - РИА Новости, 20.11.2023

Лидер Финляндии: ЕС фактически не имеет инструмента депортации нелегалов

Европейский союз фактически не имеет инструмента для депортации нелегальных мигрантов, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё журналистам после встречи с... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:57

2023-11-20T15:57

2023-11-20T15:57

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ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Европейский союз фактически не имеет инструмента для депортации нелегальных мигрантов, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё журналистам после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих – "Вартиус" и "Салла" - принимают заявления об убежище. В пятницу газета IltaLehti сообщала со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье, глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила данные о подготовке дальнейших ограничений. "Похоже, что депортация тех мигрантов, которые не соответствуют критериям предоставления убежища, стала невозможной. Таким образом, пересечение границы в действительности означает, что человек останется в данной стране, если только этого хочет, вне зависимости от того, выполняет он критерии или нет", - сказал Ниинистё. "Равновесие между правами человека и национальной безопасностью уже не сохраняется", - добавил он. В пятницу представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд говорил журналистам, что Финляндия проинформировала Еврокомиссию о мерах на границе с Россией, ЕК констатирует увеличение числа просителей убежища, прибывающих из РФ в Финляндию, внимательно следит за ситуацией, находится в контакте с финскими властями и пограничной службой и совместно с профильными агентствами готова помочь государствам в охране внешних границ. По его словам, обязанность охраны границ лежит на государствах-членах ЕС, они "лучше могут определить, что для этого необходимо". При этом представитель ЕК указал на необходимость соблюдения основных прав.

https://ria.ru/20231120/vartius-1910586490.html

https://ria.ru/20231120/finlyandiya-1910542586.html

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в мире, финляндия, россия, польша, кристиан виганд, анджей дуда, саули ниинисте, еврокомиссия, евросоюз