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В Благовещенске завели уголовное дело из-за смерти малолетнего ребенка - РИА Новости, 20.11.2023
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09:07 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/delo-1910493310.html
В Благовещенске завели уголовное дело из-за смерти малолетнего ребенка
В Благовещенске завели уголовное дело из-за смерти малолетнего ребенка - РИА Новости, 20.11.2023
В Благовещенске завели уголовное дело из-за смерти малолетнего ребенка
Уголовное дело возбуждено по факту смерти маленькой девочки, которой стало плохо в детском саду Благовещенска, после чего ее увезли в больницу, где она через... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:07
2023-11-20T09:07
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти маленькой девочки, которой стало плохо в детском саду Благовещенска, после чего ее увезли в больницу, где она через два дня она скончалась, сообщает СУСК по Амурской области. По данным прокуратуры области, 16 ноября ребенку стало плохо в детском саду Благовещенска, воспитатель вызвал скорую помочь, девочку доставили в больницу, где она 18 ноября скончалась. В настоящее время устанавливается причина ее смерти. "Восемнадцатого ноября в больницу из детского дошкольного учреждения поступила девочка 2021 года рождения, которая скончалась. По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело - указание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей", - говорится в сообщении СУСК. Следователи осматривают место происшествия, изучают медицинскую документацию, связанную с оказанием помощи пациентке, назначены необходимые судебные экспертизы. Ход расследования поставлен на контроль центрального аппарата ведомства. Ранее прокуратура Приамурья начала проверку по факту смерти малолетнего ребёнка. Ведомство даст оценку действиям должностных лиц детского дошкольного образовательного и медицинского учреждений, а также действиям должностного лица, выдавшего справку о здоровье ребенка и возможности посещения детского сада. По данным поисково-спасательного отряда "Амур", девочка является дочерью семьи волонтёров, ей через два месяца исполнилось бы 2 года. По их словам, которые излагаются в Telegram-канале, ребёнка отвели в сад здоровой и весёлой, на руках имелась справка от врача частной клиники о том, что она здорова. Но после сон-часа девочку обнаружили без сознания и вызвали скорую помощь. Команда поисково-спасательного отряда "Амур" утверждает, что медики по неизвестной причине отправили ребёнка во взрослую больницу, где её принять отказались. После этого девочку довезли до детской больницы, где её ввели в искусственную кому. В субботу она скончалась, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231113/eskalator-1909170745.html
https://ria.ru/20231104/ssha-1907358378.html
амурская область
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амурская область, благовещенск, происшествия
Амурская область, Благовещенск, Происшествия
В Благовещенске завели уголовное дело из-за смерти малолетнего ребенка

В Благовещенске завели дело из-за смерти девочки, которой стало плохо в детсаду

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти маленькой девочки, которой стало плохо в детском саду Благовещенска, после чего ее увезли в больницу, где она через два дня она скончалась, сообщает СУСК по Амурской области.
По данным прокуратуры области, 16 ноября ребенку стало плохо в детском саду Благовещенска, воспитатель вызвал скорую помочь, девочку доставили в больницу, где она 18 ноября скончалась. В настоящее время устанавливается причина ее смерти.
"Восемнадцатого ноября в больницу из детского дошкольного учреждения поступила девочка 2021 года рождения, которая скончалась. По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело - указание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей", - говорится в сообщении СУСК.
Следователи осматривают место происшествия, изучают медицинскую документацию, связанную с оказанием помощи пациентке, назначены необходимые судебные экспертизы. Ход расследования поставлен на контроль центрального аппарата ведомства.
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Ранее прокуратура Приамурья начала проверку по факту смерти малолетнего ребёнка. Ведомство даст оценку действиям должностных лиц детского дошкольного образовательного и медицинского учреждений, а также действиям должностного лица, выдавшего справку о здоровье ребенка и возможности посещения детского сада.
По данным поисково-спасательного отряда "Амур", девочка является дочерью семьи волонтёров, ей через два месяца исполнилось бы 2 года. По их словам, которые излагаются в Telegram-канале, ребёнка отвели в сад здоровой и весёлой, на руках имелась справка от врача частной клиники о том, что она здорова. Но после сон-часа девочку обнаружили без сознания и вызвали скорую помощь. Команда поисково-спасательного отряда "Амур" утверждает, что медики по неизвестной причине отправили ребёнка во взрослую больницу, где её принять отказались. После этого девочку довезли до детской больницы, где её ввели в искусственную кому. В субботу она скончалась, добавляется в сообщении.
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