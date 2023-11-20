https://ria.ru/20231120/chirkov-1910582026.html

Полиция проведет проверку из-за видео с неадекватным поведением Чиркова

Полиция проведет проверку из-за видео с неадекватным поведением Чиркова - РИА Новости, 20.11.2023

Полиция проведет проверку из-за видео с неадекватным поведением Чиркова

Полиция проводит проверку после публикации многочисленных видео неадекватного поведения актера Сергея Чиркова на конкурсе детских талантов в Обнинске Калужской... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:06

2023-11-20T15:06

2023-11-20T15:49

культура

сергей чирков

происшествия

обнинск

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку после публикации многочисленных видео неадекватного поведения актера Сергея Чиркова на конкурсе детских талантов в Обнинске Калужской области, где он курил на сцене и матерился при детях, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. "Сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщила представитель УМВД.Собеседница отметила, что проверка начата после мониторинга СМИ и соцсетей.К выяснению обстоятельств случившегося подключилась и прокуратура. "Организовано проведение проверки инцидента с участием приглашенного актера на молодежном конкурсе "Энергия улиц" в Обнинске. Прокуроры изучают видеоматериалы и документы по подготовке и проведению мероприятия, опрашивают организаторов и участников", - сообщает прокуратура Калужской области; по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.Ранее администрация Обнинска анонсировала, что 19 ноября во дворце культуры состоится финал молодежного патриотического проекта "Энергия улиц" для детей и молодежи (12+). Проект направлен на выявление и поддержку талантливых детей и подростков. Сергей Чирков (фильм "Домовой") был приглашен в качестве специального гостя.Директор дворца культуры Ирина Пахомова рассказала РИА Новости, что лично выдворила Чиркова из учреждения и отправила в Москву, подчеркнув, что мероприятие не нуждается в его участии. По ее словам, актер был приглашен, как медийная личность, для привлечения внимания к конкурсу, намерен был участвовать без гонорара, на общественных началах. По словам директора, Чирков не извинился перед организаторами и участниками конкурса за свое поведение.

https://ria.ru/20230907/debosh-1894863852.html

https://ria.ru/20230922/debosh-1898031478.html

обнинск

калужская область

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сергей чирков, происшествия, обнинск, калужская область