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Полиция проведет проверку из-за видео с неадекватным поведением Чиркова - РИА Новости, 20.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:06 20.11.2023 (обновлено: 15:49 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/chirkov-1910582026.html
Полиция проведет проверку из-за видео с неадекватным поведением Чиркова
Полиция проведет проверку из-за видео с неадекватным поведением Чиркова - РИА Новости, 20.11.2023
Полиция проведет проверку из-за видео с неадекватным поведением Чиркова
Полиция проводит проверку после публикации многочисленных видео неадекватного поведения актера Сергея Чиркова на конкурсе детских талантов в Обнинске Калужской... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:06
2023-11-20T15:49
культура
сергей чирков
происшествия
обнинск
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку после публикации многочисленных видео неадекватного поведения актера Сергея Чиркова на конкурсе детских талантов в Обнинске Калужской области, где он курил на сцене и матерился при детях, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. "Сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщила представитель УМВД.Собеседница отметила, что проверка начата после мониторинга СМИ и соцсетей.К выяснению обстоятельств случившегося подключилась и прокуратура. "Организовано проведение проверки инцидента с участием приглашенного актера на молодежном конкурсе "Энергия улиц" в Обнинске. Прокуроры изучают видеоматериалы и документы по подготовке и проведению мероприятия, опрашивают организаторов и участников", - сообщает прокуратура Калужской области; по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.Ранее администрация Обнинска анонсировала, что 19 ноября во дворце культуры состоится финал молодежного патриотического проекта "Энергия улиц" для детей и молодежи (12+). Проект направлен на выявление и поддержку талантливых детей и подростков. Сергей Чирков (фильм "Домовой") был приглашен в качестве специального гостя.Директор дворца культуры Ирина Пахомова рассказала РИА Новости, что лично выдворила Чиркова из учреждения и отправила в Москву, подчеркнув, что мероприятие не нуждается в его участии. По ее словам, актер был приглашен, как медийная личность, для привлечения внимания к конкурсу, намерен был участвовать без гонорара, на общественных началах. По словам директора, Чирков не извинился перед организаторами и участниками конкурса за свое поведение.
https://ria.ru/20230907/debosh-1894863852.html
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обнинск
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сергей чирков, происшествия, обнинск, калужская область
Культура, Сергей Чирков, Происшествия, Обнинск, Калужская область
Полиция проведет проверку из-за видео с неадекватным поведением Чиркова

Полиция проведет проверку из-за видео с неадекватным поведением актера Чиркова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Сергей Чирков
Актер Сергей Чирков - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Сергей Чирков . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку после публикации многочисленных видео неадекватного поведения актера Сергея Чиркова на конкурсе детских талантов в Обнинске Калужской области, где он курил на сцене и матерился при детях, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
"Сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщила представитель УМВД.
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Собеседница отметила, что проверка начата после мониторинга СМИ и соцсетей.
К выяснению обстоятельств случившегося подключилась и прокуратура. "Организовано проведение проверки инцидента с участием приглашенного актера на молодежном конкурсе "Энергия улиц" в Обнинске. Прокуроры изучают видеоматериалы и документы по подготовке и проведению мероприятия, опрашивают организаторов и участников", - сообщает прокуратура Калужской области; по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее администрация Обнинска анонсировала, что 19 ноября во дворце культуры состоится финал молодежного патриотического проекта "Энергия улиц" для детей и молодежи (12+). Проект направлен на выявление и поддержку талантливых детей и подростков. Сергей Чирков (фильм "Домовой") был приглашен в качестве специального гостя.
Директор дворца культуры Ирина Пахомова рассказала РИА Новости, что лично выдворила Чиркова из учреждения и отправила в Москву, подчеркнув, что мероприятие не нуждается в его участии. По ее словам, актер был приглашен, как медийная личность, для привлечения внимания к конкурсу, намерен был участвовать без гонорара, на общественных началах. По словам директора, Чирков не извинился перед организаторами и участниками конкурса за свое поведение.
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КультураСергей ЧирковПроисшествияОбнинскКалужская область
 
 
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