https://ria.ru/20231120/chechnya-1910655046.html

Кадыров пригласил Путина посетить Чечню

Кадыров пригласил Путина посетить Чечню - РИА Новости, 20.11.2023

Кадыров пригласил Путина посетить Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Владимира Путина посетить республику. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:00

2023-11-20T19:00

2023-11-20T20:15

владимир путин

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

россия

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Владимира Путина посетить республику.Руководитель региона выступил с таким предложением по видеосвязи во время церемонии обновления парка общественного транспорта в российских субъектах. Он поблагодарил президента за помощь в восстановлении транспортной сферы в республике и в целом за внимание к Чечне."Я хотел бы передать от наших старейшин слова такие, что они меня ругают за то, что вы не приезжаете к нам в республику. <...> (Они. — Прим. ред.) просили вам передать, чтобы вы приехали к нам", — сказал Кадыров главе государства.Он добавил, что Путин "восстановил республику, не только автовокзалы и аэропорты". Президент, в свою очередь, поблагодарил его за приглашение посетить Чечню."Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа", — подчеркнул Путин.Российский лидер и глава Чечни провели рабочую встречу в конце сентября. Тогда Путин и Кадыров обсудили ситуацию в республике, социальную сферу, а также участие чеченских бойцов в специальной военной операции.

https://ria.ru/20230323/chechentsy-1860062341.html

https://ria.ru/20231120/transport-1910496815.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Вы давно не были у нас, поэтому они меня ругают". Кадыров пригласил Путина посетить республику Вы давно не были у нас, поэтому они меня ругают. Кадыров пригласил Путина посетить республику 2023-11-20T19:00 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия