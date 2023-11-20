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Кадыров пригласил Путина посетить Чечню - РИА Новости, 20.11.2023
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19:00 20.11.2023 (обновлено: 20:15 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/chechnya-1910655046.html
Кадыров пригласил Путина посетить Чечню
Кадыров пригласил Путина посетить Чечню - РИА Новости, 20.11.2023
Кадыров пригласил Путина посетить Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Владимира Путина посетить республику. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:00
2023-11-20T20:15
владимир путин
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Владимира Путина посетить республику.Руководитель региона выступил с таким предложением по видеосвязи во время церемонии обновления парка общественного транспорта в российских субъектах. Он поблагодарил президента за помощь в восстановлении транспортной сферы в республике и в целом за внимание к Чечне."Я хотел бы передать от наших старейшин слова такие, что они меня ругают за то, что вы не приезжаете к нам в республику. &lt;...&gt; (Они. — Прим. ред.) просили вам передать, чтобы вы приехали к нам", — сказал Кадыров главе государства.Он добавил, что Путин "восстановил республику, не только автовокзалы и аэропорты". Президент, в свою очередь, поблагодарил его за приглашение посетить Чечню.&quot;Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа&quot;, — подчеркнул Путин.Российский лидер и глава Чечни провели рабочую встречу в конце сентября. Тогда Путин и Кадыров обсудили ситуацию в республике, социальную сферу, а также участие чеченских бойцов в специальной военной операции.
https://ria.ru/20230323/chechentsy-1860062341.html
https://ria.ru/20231120/transport-1910496815.html
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"Вы давно не были у нас, поэтому они меня ругают". Кадыров пригласил Путина посетить республику
Вы давно не были у нас, поэтому они меня ругают. Кадыров пригласил Путина посетить республику
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владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия
Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия
Кадыров пригласил Путина посетить Чечню

Кадыров по поручению старейшин пригласил Путина посетить Чечню

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Владимира Путина посетить республику.
Руководитель региона выступил с таким предложением по видеосвязи во время церемонии обновления парка общественного транспорта в российских субъектах. Он поблагодарил президента за помощь в восстановлении транспортной сферы в республике и в целом за внимание к Чечне.
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"Я хотел бы передать от наших старейшин слова такие, что они меня ругают за то, что вы не приезжаете к нам в республику. <...> (Они. — Прим. ред.) просили вам передать, чтобы вы приехали к нам", — сказал Кадыров главе государства.
Он добавил, что Путин "восстановил республику, не только автовокзалы и аэропорты". Президент, в свою очередь, поблагодарил его за приглашение посетить Чечню.
«

"Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа", — подчеркнул Путин.

Российский лидер и глава Чечни провели рабочую встречу в конце сентября. Тогда Путин и Кадыров обсудили ситуацию в республике, социальную сферу, а также участие чеченских бойцов в специальной военной операции.
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Владимир ПутинРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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