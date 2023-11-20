https://ria.ru/20231120/byudzhet-1910542430.html

Комитет Совфеда поддержал закон о федеральном бюджете

Комитет Совфеда поддержал закон о федеральном бюджете - РИА Новости, 20.11.2023

Комитет Совфеда поддержал закон о федеральном бюджете

Бюджетный комитет Совфеда на заседании в понедельник поддержал закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:42

2023-11-20T12:42

2023-11-20T12:42

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании в понедельник поддержал закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Сенаторы рассмотрят документ 22 ноября. Доходы бюджета на 2024 год утверждены в объеме 35,065 триллиона рублей, в 2025 году - 33,552 триллиона, в 2026 году - 34,051 триллиона. Расходы составят 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно. Таким образом, в течение всего трехлетнего периода планируется дефицит бюджета, который не превысит 1% ВВП: в 2024 году он составит 0,9% ВВП, в 2025 году - 0,4% ВВП, в 2026 году - 0,8% ВВП. При этом общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год составит порядка 1,292 триллиона рублей, на 2025 год – 1,405 триллиона, на 2026 год – 1,461 триллиона; а финансовое обеспечение развития пенсионной системы – 3,7 триллиона, 3,55 триллиона и 3,48 триллиона рублей соответственно. Основными источниками финансирования дефицита в 2024-2026 годах станут государственные внутренние заимствования, а в 2024 году также и средства Фонда национального благосостояния. Общий объем внутренних заимствований для покрытия дефицита бюджета в этот трехлетний период составит порядка 4 триллионов рублей в год. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2025 года утвержден на уровне 26,637 триллиона рублей, на 1 января 2026 года – 30,159 триллиона, на 1 января 2027 года – 34,356 триллиона рублей. Верхний предел внешнего госдолга составит, соответственно, 64 миллиарда долларов (или 57,6 миллиарда евро), 63,1 миллиарда долларов (или 56,3 миллиарда евро), 61,2 миллиарда долларов (или 54,6 миллиарда евро). Предполагается, что объем ФНБ в 2024 году сократится с 12,178 триллиона рублей на начало года до 11,19 триллиона к концу года. При этом ожидается, что фонд за 2024 год пополнится на 333,8 миллиарда рублей, но сократится из-за курсовой разницы и переоценки активов на 19,1 миллиарда рублей, а использование его средств составит около 1,3 триллиона рублей. К концу 2025 года объем ФНБ должен вырасти до 13 триллионов рублей, а к концу 2026 года – до 14,872 триллиона. Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2024 году в 179,956 триллиона рублей, в 2025 году - 190,637 триллиона, в 2026 году - 202,304 триллиона рублей, а также инфляции в пределах 4,5% в 2024 году и 4% - в 2025-2026 годах.

https://ria.ru/20231119/byudzhet-1910153206.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, совет федерации рф