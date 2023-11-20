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Президент Бразилии пожелал удачи Милею, который не хочет с ним работать - РИА Новости, 20.11.2023
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03:33 20.11.2023 (обновлено: 05:22 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/braziliya-1910476004.html
Президент Бразилии пожелал удачи Милею, который не хочет с ним работать
Президент Бразилии пожелал удачи Милею, который не хочет с ним работать - РИА Новости, 20.11.2023
Президент Бразилии пожелал удачи Милею, который не хочет с ним работать
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожелал удачи новому лидеру Аргентины Хавьеру Милею, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T03:33
2023-11-20T05:22
аргентина
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бразилиа
луис инасиу лула да силва
брикс
хавьер милей
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожелал удачи новому лидеру Аргентины Хавьеру Милею, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать отношения с Бразилиа. "Желаю удачи и успеха новому правительству. Аргентина - великая страна, которая заслуживает всего нашего доверия. Бразилия всегда будет готова работать вместе с нашими братьями аргентинцами", - написал Лула да Силва в соцсети X. "Демократия - это голос народа, который надо уважать", - добавил он. В воскресенье на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей, его победу признал оппонент Серхио Масса. В плане внешней политики Милей намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом связи с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. Кандидат также заявил, что Аргентина не будет выступать в БРИКС, куда она была приглашена с 1 января 2024 года, и не намерен работать с Россией.
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аргентина, бразилия, бразилиа, луис инасиу лула да силва, брикс, хавьер милей
Аргентина, Бразилия, Бразилиа, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, Хавьер Милей
Президент Бразилии пожелал удачи Милею, который не хочет с ним работать

Президент Бразилии пожелал удачи лидеру Аргентины, не желающему с ним работать

© РИА Новости / Александр СоловскийПрезидент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Александр Соловский
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожелал удачи новому лидеру Аргентины Хавьеру Милею, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать отношения с Бразилиа.
«
"Желаю удачи и успеха новому правительству. Аргентина - великая страна, которая заслуживает всего нашего доверия. Бразилия всегда будет готова работать вместе с нашими братьями аргентинцами", - написал Лула да Силва в соцсети X.
"Демократия - это голос народа, который надо уважать", - добавил он.
В воскресенье на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей, его победу признал оппонент Серхио Масса.
В плане внешней политики Милей намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом связи с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. Кандидат также заявил, что Аргентина не будет выступать в БРИКС, куда она была приглашена с 1 января 2024 года, и не намерен работать с Россией.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Человек с бензопилой: что известно о новом президенте Аргентины Милее
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АргентинаБразилияБразилиаЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКСХавьер Милей
 
 
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