https://ria.ru/20231120/braziliya-1910476004.html

Президент Бразилии пожелал удачи Милею, который не хочет с ним работать

Президент Бразилии пожелал удачи Милею, который не хочет с ним работать - РИА Новости, 20.11.2023

Президент Бразилии пожелал удачи Милею, который не хочет с ним работать

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожелал удачи новому лидеру Аргентины Хавьеру Милею, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T03:33

2023-11-20T03:33

2023-11-20T05:22

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бразилиа

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожелал удачи новому лидеру Аргентины Хавьеру Милею, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать отношения с Бразилиа. "Желаю удачи и успеха новому правительству. Аргентина - великая страна, которая заслуживает всего нашего доверия. Бразилия всегда будет готова работать вместе с нашими братьями аргентинцами", - написал Лула да Силва в соцсети X. "Демократия - это голос народа, который надо уважать", - добавил он. В воскресенье на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей, его победу признал оппонент Серхио Масса. В плане внешней политики Милей намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом связи с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. Кандидат также заявил, что Аргентина не будет выступать в БРИКС, куда она была приглашена с 1 января 2024 года, и не намерен работать с Россией.

https://ria.ru/20231120/miley-1910474979.html

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