https://ria.ru/20231120/borrel-1910555953.html

Мир ничего не сделал для решения конфликта в Палестине, заявил Боррель

Мир ничего не сделал для решения конфликта в Палестине, заявил Боррель - РИА Новости, 20.11.2023

Мир ничего не сделал для решения конфликта в Палестине, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что мир 20 лет ничего не делает для решения палестино-израильского конфликта. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:33

2023-11-20T13:33

2023-11-20T13:33

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что мир 20 лет ничего не делает для решения палестино-израильского конфликта. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. "Я знаю только то, что на международном сообществе лежит моральная и политическая ответственность за то, что в течение 20 лет мы говорили "два государства, два государства, два государства" и ничего не делали для того, чтобы это стало реальностью", - заявил Боррель в интервью испанской газете Pais. Глава дипломатии ЕС добавил, что ни европейцы, ни арабы, ни США не могут решить проблему в одиночку. "Это должна быть воля международного сообщества. Проблема не может быть решена массовым исходом более чем двух миллионов человек", - подчеркнул Боррель. В конце октября Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, которая призывает установить "немедленное, прочное и устойчивое гуманитарное перемирие, ведущее к прекращению боевых действий" между Израилем и Палестиной. Документ от лица арабских стран внесла Иордания, его соавторами выступили более 40 государств, в числе которых была Россия. После того, как Совбез ООН четыре раза не смог принять резолюцию по ситуации в Газе, документ на этот счет одобрила Генассамблея. Израиль итог голосования категорически отверг, а Палестина его поприветствовала. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231118/mechta-1910162288.html

https://ria.ru/20231102/es-1907041962.html

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Влада Копылова

в мире, израиль, палестина, жозеп боррель, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, евросоюз