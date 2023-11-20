Боррель назвал позицию ООН по ситуации в Газе беспристрастной
Боррель назвал критику действий Израиля в Газе со стороны ООН беспристрастной
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью газете Pais назвал беспристрастной позицию ООН, которая раскритиковала действия Израиля в секторе Газа.
"У ООН надежное и беспристрастное видение", - заявил Боррель, комментируя ситуацию в секторе Газа.
Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что коллективное наказание, наложенное Израилем на население Газы путем введения блокады и бомбардировок густонаселенных районов, является военным преступлением.
В пятницу верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Израиль предоставить доступ его команде в сектор Газа для проведения независимого расследования в отношении больницы "Аш-Шифа". По словам главы УВКПЧ ООН, ситуация требует "независимого международного расследования, потому что у нас разные версии". Ранее сообщалось, что 10 ноября израильские власти не разрешили главе УВКПЧ ООН посетить страну и оккупированные палестинские территории во время его пятидневного визита на Ближний Восток.
Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.