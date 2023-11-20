Рейтинг@Mail.ru
Боррель назвал позицию ООН по ситуации в Газе беспристрастной - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/borrel-1910516440.html
Боррель назвал позицию ООН по ситуации в Газе беспристрастной
Боррель назвал позицию ООН по ситуации в Газе беспристрастной - РИА Новости, 20.11.2023
Боррель назвал позицию ООН по ситуации в Газе беспристрастной
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью газете Pais назвал беспристрастной позицию ООН, которая раскритиковала действия Израиля в секторе Газа. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:12
2023-11-20T11:12
в мире
израиль
ближний восток
равина шамдасани
стефан дюжаррик
жозеп боррель
оон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211457_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_59c06538f73f055090c3bd9bbbbbd1d7.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью газете Pais назвал беспристрастной позицию ООН, которая раскритиковала действия Израиля в секторе Газа. "У ООН надежное и беспристрастное видение", - заявил Боррель, комментируя ситуацию в секторе Газа. Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что коллективное наказание, наложенное Израилем на население Газы путем введения блокады и бомбардировок густонаселенных районов, является военным преступлением. В пятницу верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Израиль предоставить доступ его команде в сектор Газа для проведения независимого расследования в отношении больницы "Аш-Шифа". По словам главы УВКПЧ ООН, ситуация требует "независимого международного расследования, потому что у нас разные версии". Ранее сообщалось, что 10 ноября израильские власти не разрешили главе УВКПЧ ООН посетить страну и оккупированные палестинские территории во время его пятидневного визита на Ближний Восток. Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.
https://ria.ru/20231116/rezolyutsiya-1909971363.html
https://ria.ru/20231116/izrail-1909809512.html
израиль
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211457_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_0bf480a2426d820fdddf20b75b22b161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ближний восток, равина шамдасани, стефан дюжаррик, жозеп боррель, оон, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ближний Восток, Равина Шамдасани, Стефан Дюжаррик, Жозеп Боррель, ООН, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель назвал позицию ООН по ситуации в Газе беспристрастной

Боррель назвал критику действий Израиля в Газе со стороны ООН беспристрастной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью газете Pais назвал беспристрастной позицию ООН, которая раскритиковала действия Израиля в секторе Газа.
"У ООН надежное и беспристрастное видение", - заявил Боррель, комментируя ситуацию в секторе Газа.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
ООН выразила сожаление из-за позиции Израиля по резолюции СБ о гумпаузе
16 ноября, 23:05
Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что коллективное наказание, наложенное Израилем на население Газы путем введения блокады и бомбардировок густонаселенных районов, является военным преступлением.
В пятницу верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Израиль предоставить доступ его команде в сектор Газа для проведения независимого расследования в отношении больницы "Аш-Шифа". По словам главы УВКПЧ ООН, ситуация требует "независимого международного расследования, потому что у нас разные версии". Ранее сообщалось, что 10 ноября израильские власти не разрешили главе УВКПЧ ООН посетить страну и оккупированные палестинские территории во время его пятидневного визита на Ближний Восток.
Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Постпред Израиля в ООН назвала гибель мирных жителей в Газе трагической
16 ноября, 13:10
 
В миреИзраильБлижний ВостокРавина ШамдасаниСтефан ДюжаррикЖозеп БоррельООНЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала