https://ria.ru/20231120/borrel-1910516440.html

Боррель назвал позицию ООН по ситуации в Газе беспристрастной

Боррель назвал позицию ООН по ситуации в Газе беспристрастной - РИА Новости, 20.11.2023

Боррель назвал позицию ООН по ситуации в Газе беспристрастной

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью газете Pais назвал беспристрастной позицию ООН, которая раскритиковала действия Израиля в секторе Газа. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:12

2023-11-20T11:12

2023-11-20T11:12

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью газете Pais назвал беспристрастной позицию ООН, которая раскритиковала действия Израиля в секторе Газа. "У ООН надежное и беспристрастное видение", - заявил Боррель, комментируя ситуацию в секторе Газа. Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что коллективное наказание, наложенное Израилем на население Газы путем введения блокады и бомбардировок густонаселенных районов, является военным преступлением. В пятницу верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Израиль предоставить доступ его команде в сектор Газа для проведения независимого расследования в отношении больницы "Аш-Шифа". По словам главы УВКПЧ ООН, ситуация требует "независимого международного расследования, потому что у нас разные версии". Ранее сообщалось, что 10 ноября израильские власти не разрешили главе УВКПЧ ООН посетить страну и оккупированные палестинские территории во время его пятидневного визита на Ближний Восток. Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.

https://ria.ru/20231116/rezolyutsiya-1909971363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ближний восток, равина шамдасани, стефан дюжаррик, жозеп боррель, оон, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году