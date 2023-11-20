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ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 20.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/boepripas-1910623991.html
ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка
ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 20.11.2023
ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка
Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:05
2023-11-20T17:05
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях пока не сообщается. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 10.00 сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка. Кроме того, украинские войска с 13.20 по 14.35 выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231101/porazhenie-1906656193.html
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка

Украинские войска сбросили еще один боеприпас с БПЛА в Кировском районе Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.
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О последствиях пока не сообщается.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 10.00 сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка.
Кроме того, украинские войска с 13.20 по 14.35 выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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