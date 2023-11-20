https://ria.ru/20231120/boepripas-1910623991.html
ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка
ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 20.11.2023
ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка
Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:05
2023-11-20T17:05
2023-11-20T17:05
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях пока не сообщается. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 10.00 сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка. Кроме того, украинские войска с 13.20 по 14.35 выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231101/porazhenie-1906656193.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка
Украинские войска сбросили еще один боеприпас с БПЛА в Кировском районе Донецка