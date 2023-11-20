https://ria.ru/20231120/boepripas-1910623991.html

ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка

ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 20.11.2023

ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка

Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:05

2023-11-20T17:05

2023-11-20T17:05

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях пока не сообщается. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 10.00 сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка. Кроме того, украинские войска с 13.20 по 14.35 выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20231101/porazhenie-1906656193.html

донецк

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины