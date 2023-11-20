https://ria.ru/20231120/bilayn-1910589033.html

Билайн продемонстрировал рост числа клиентов в третьем квартале 2023 года

Билайн продемонстрировал рост числа клиентов в третьем квартале 2023 года - РИА Новости, 20.11.2023

Билайн продемонстрировал рост числа клиентов в третьем квартале 2023 года

Согласно отчетности билайна за третий квартал 2023 года, количество клиентов компании увеличилось до 44,1 миллиона абонентов, что на 100 тысяч человек больше,... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:33

2023-11-20T15:33

2023-11-20T16:28

экономика

россия

билайн

вымпелком

операторы

мобильная связь

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Согласно отчетности билайна за третий квартал 2023 года, количество клиентов компании увеличилось до 44,1 миллиона абонентов, что на 100 тысяч человек больше, чем в предыдущем квартале, сообщает пресс-служба мобильного оператора. Таким образом, абонентская база мобильного оператора перестала сокращаться. Также увеличились и доходы компании. Общая выручка за отчетный период выросла на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Высокий рост отмечен у показателя EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — прибыль компании до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам) — на 11,3% выше по сравнению с прошлым годом, рентабельность по EBITDA составила 43,5%, говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в сегменте B2C (направление работы с частными клиентами) наблюдается увеличение количества пользователей услугами голосовой связи и интернета. В сфере B2B (бизнес-направление) тоже наблюдается ускорение роста доходов.

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экономика, россия, билайн, вымпелком, операторы, мобильная связь