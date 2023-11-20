https://ria.ru/20231120/bespilotnik-1910543347.html

Песков переадресовал военным вопрос о сбитом в Подмосковье беспилотнике

Песков переадресовал военным вопрос о сбитом в Подмосковье беспилотнике - РИА Новости, 20.11.2023

Песков переадресовал военным вопрос о сбитом в Подмосковье беспилотнике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к военным вопросы журналистов о сбитом в районе Электростали беспилотнике, он пояснил, что данная... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:45

2023-11-20T12:45

2023-11-20T12:45

электросталь

москва

московская область (подмосковье)

сергей собянин

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к военным вопросы журналистов о сбитом в районе Электростали беспилотнике, он пояснил, что данная тема не относится к прерогативе Кремля. "Это не к нам вопрос, это вопрос скорее к военным, к тем службам, которые отвечают за работу ПВО. Это не относится к нашей прерогативе", - сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщения о перехваченном беспилотнике. На уточняющий вопрос о том, знают ли в Кремле откуда летел беспилотник, Песков также не смог дать ответ. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО перехватили в районе Электростали беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы.

https://ria.ru/20231119/drony-1910398705.html

https://ria.ru/20231120/drony-1910527939.html

электросталь

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

электросталь, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, дмитрий песков, безопасность