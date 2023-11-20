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Песков переадресовал военным вопрос о сбитом в Подмосковье беспилотнике - РИА Новости, 20.11.2023
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12:45 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/bespilotnik-1910543347.html
Песков переадресовал военным вопрос о сбитом в Подмосковье беспилотнике
Песков переадресовал военным вопрос о сбитом в Подмосковье беспилотнике - РИА Новости, 20.11.2023
Песков переадресовал военным вопрос о сбитом в Подмосковье беспилотнике
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к военным вопросы журналистов о сбитом в районе Электростали беспилотнике, он пояснил, что данная... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:45
2023-11-20T12:45
электросталь
москва
московская область (подмосковье)
сергей собянин
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к военным вопросы журналистов о сбитом в районе Электростали беспилотнике, он пояснил, что данная тема не относится к прерогативе Кремля. "Это не к нам вопрос, это вопрос скорее к военным, к тем службам, которые отвечают за работу ПВО. Это не относится к нашей прерогативе", - сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщения о перехваченном беспилотнике. На уточняющий вопрос о том, знают ли в Кремле откуда летел беспилотник, Песков также не смог дать ответ. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО перехватили в районе Электростали беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы.
https://ria.ru/20231119/drony-1910398705.html
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электросталь, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, дмитрий песков, безопасность
Электросталь, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков переадресовал военным вопрос о сбитом в Подмосковье беспилотнике

Песков переадресовал военным вопрос о сбитом в Электростали беспилотнике

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к военным вопросы журналистов о сбитом в районе Электростали беспилотнике, он пояснил, что данная тема не относится к прерогативе Кремля.
"Это не к нам вопрос, это вопрос скорее к военным, к тем службам, которые отвечают за работу ПВО. Это не относится к нашей прерогативе", - сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщения о перехваченном беспилотнике.
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На уточняющий вопрос о том, знают ли в Кремле откуда летел беспилотник, Песков также не смог дать ответ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО перехватили в районе Электростали беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы.
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ЭлектростальМоскваМосковская область (Подмосковье)Сергей СобянинДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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