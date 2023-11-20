https://ria.ru/20231120/bespilotnik-1910470869.html

В Минобороны рассказали об уничтожении беспилотника в Подмосковье

В Минобороны рассказали об уничтожении беспилотника в Подмосковье - РИА Новости, 20.11.2023

В Минобороны рассказали об уничтожении беспилотника в Подмосковье

Дежурные силы ПВО сбили в воскресенье вечером в Московской области украинский беспилотник, об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T01:20

2023-11-20T01:20

2023-11-20T01:20

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

москва

россия

сергей собянин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Дежурные силы ПВО сбили в воскресенье вечером в Московской области украинский беспилотник, об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО перехватили в Электростали беспилотник, направлявшийся в сторону столицы."Девятнадцатого ноября в 23.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.БПЛА перехвачен над территорией Подмосковья дежурными средствами противовоздушной обороны, уточнили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20231119/drony-1910398705.html

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Алексей Калабанов

московская область (подмосковье), москва, россия, сергей собянин, вооруженные силы украины