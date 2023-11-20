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В Минобороны рассказали об уничтожении беспилотника в Подмосковье - РИА Новости, 20.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:20 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/bespilotnik-1910470869.html
В Минобороны рассказали об уничтожении беспилотника в Подмосковье
В Минобороны рассказали об уничтожении беспилотника в Подмосковье - РИА Новости, 20.11.2023
В Минобороны рассказали об уничтожении беспилотника в Подмосковье
Дежурные силы ПВО сбили в воскресенье вечером в Московской области украинский беспилотник, об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T01:20
2023-11-20T01:20
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
москва
россия
сергей собянин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Дежурные силы ПВО сбили в воскресенье вечером в Московской области украинский беспилотник, об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО перехватили в Электростали беспилотник, направлявшийся в сторону столицы."Девятнадцатого ноября в 23.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.БПЛА перехвачен над территорией Подмосковья дежурными средствами противовоздушной обороны, уточнили в военном ведомстве.
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московская область (подмосковье), москва, россия, сергей собянин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Москва, Россия, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали об уничтожении беспилотника в Подмосковье

МО РФ: дежурные средства ПВО перехватили в Подмосковье беспилотник

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО и ВВС
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО и ВВС - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО и ВВС. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Дежурные силы ПВО сбили в воскресенье вечером в Московской области украинский беспилотник, об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО перехватили в Электростали беспилотник, направлявшийся в сторону столицы.
«
"Девятнадцатого ноября в 23.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.
БПЛА перехвачен над территорией Подмосковья дежурными средствами противовоздушной обороны, уточнили в военном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссияСергей СобянинВооруженные силы Украины
 
 
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