Рейтинг@Mail.ru
Названы самые бюджетные страны для встречи Нового года в Азии - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:59 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/aziya-1910567039.html
Названы самые бюджетные страны для встречи Нового года в Азии
Названы самые бюджетные страны для встречи Нового года в Азии - РИА Новости, 20.11.2023
Названы самые бюджетные страны для встречи Нового года в Азии
Эксперты назвали самые бюджетные страны ЮВА для встречи Нового года, по данным туроператоров, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:59
2023-11-20T14:59
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
шри-ланка
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154887/86/1548878686_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_08079aff9cd376f7fdda358b65d2cb5b.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Эксперты назвали самые бюджетные страны ЮВА для встречи Нового года, по данным туроператоров, сообщает АТОР.Встретить Новый год под азиатскими пальмами у теплого моря в этом году можно будет минимум за 250 тысяч рублей на двоих. Праздничный и в целом зимний Таиланд среди азиатских направлений традиционно вне конкуренции, говорят туроператоры.В компании Space Travel на новогодний Таиланд приходится 28 процентов от общего объема зарубежных продаж. У PEGAS Touristik таиландские объемы достигают 26 процентов от продаж на новогодний период. В FUN&amp;SUN – 21 процент от общих новогодних бронирований, у "Интуриста" – 17 процентов."Новогодние праздники начали активно бронировать уже начиная с конца июля – начала августа. И если мы возьмем в статистику и их, а не только бронирования за последние 1,5 месяца, то тут можно говорить уже о 58-60 процентах", – рассказали в Ambotis Holidays.На Новый год многие туристы выбирают как на Пхукете, так и в Паттайе отели высокой категории и платят за отдых там порядка 250 тысяч рублей на двоих."В новогодние праздники туристы стремятся к комфорту отелей уровня "пять звезд" или выбирают качественные популярные "четверки". Средний чек – 185 тысяч рублей на человека. Востребованные отели уже на стопе, особенно на Новый год, и на период китайского нового года", – говорят в FUN&amp;SUN.Шри-Ланка в этом году тоже выросла в объемах. В азиатской тройке "Таиланд – Шри-Ланка – Гоа" страна у туроператоров занимает второе место. По ценовой доступности у направления тоже "серебро"."Шри-Ланка заметно прибавила в количественных показателях бронирований – прямо пропорционально расширению провозных емкостей на направлении. Здесь мы говорим не только о прямых рейсах из Москвы и регионов, но и стыковочных через Кувейт на Jazeera Airways. На Шри-Ланку в нашей компании приходится 12 процентов от общего объема новогодних продаж", – рассказали в Space Travel.Цены на новогоднюю Шри-Ланку отличаются от таиландских расценок совсем незначительно. Что до потребительского поведения россиян, то тут различий с Таиландом тоже практически нет – туристы часто выбирают отели высокой категории, не забывая, конечно, и про бюджетные варианты "двушки" и "трешки"."Спрос на новогодние даты на Шри-Ланку высокий, активно бронируют все категории отелей, расположенных рядом с океаном. Средний чек – около 200 тысяч рублей на человека", – рассказали в FUN&amp;SUN.Отдых в отелях категории "три и четыре звезды" стоит в среднем от 253 тысяч рублей.Позиции Гоа в этом высоком сезоне у федеральных туроператоров-членов АТОР ослаблены отсутствием своих чартеров. На долю этого направления у большинства опрошенных туроператоров приходится от одно до трех процентов от общих продаж в зависимости от компании.Но, например, в "Интуристе" и Ambotis Holidays, основываясь на позитивной динамике продаж, прогнозируют рост спроса на направление.Так, от 259 тысяч рублей на двоих стоит новогодний отдых в "двушках", от 280 тысяч – в "трешках" и "четверках".
https://ria.ru/20231018/aziya-1903357580.html
шри-ланка
таиланд
индия
гоа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154887/86/1548878686_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_9bcc6bff4abaad716efa0b20ca22fa18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, шри-ланка, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, индия, гоа, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Шри-Ланка, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, Индия, Гоа, куда можно лететь, Отдых на море
Названы самые бюджетные страны для встречи Нового года в Азии

Таиланд возглавил список азиатских стран с самыми бюджетными турами на Новый год

© Depositphotos.com / Ake1150sbХрам Ват-Арун
Храм Ват-Арун - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Depositphotos.com / Ake1150sb
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Эксперты назвали самые бюджетные страны ЮВА для встречи Нового года, по данным туроператоров, сообщает АТОР.
Встретить Новый год под азиатскими пальмами у теплого моря в этом году можно будет минимум за 250 тысяч рублей на двоих. Праздничный и в целом зимний Таиланд среди азиатских направлений традиционно вне конкуренции, говорят туроператоры.
В компании Space Travel на новогодний Таиланд приходится 28 процентов от общего объема зарубежных продаж. У PEGAS Touristik таиландские объемы достигают 26 процентов от продаж на новогодний период. В FUN&SUN – 21 процент от общих новогодних бронирований, у "Интуриста" – 17 процентов.
"Новогодние праздники начали активно бронировать уже начиная с конца июля – начала августа. И если мы возьмем в статистику и их, а не только бронирования за последние 1,5 месяца, то тут можно говорить уже о 58-60 процентах", – рассказали в Ambotis Holidays.
На Новый год многие туристы выбирают как на Пхукете, так и в Паттайе отели высокой категории и платят за отдых там порядка 250 тысяч рублей на двоих.
"В новогодние праздники туристы стремятся к комфорту отелей уровня "пять звезд" или выбирают качественные популярные "четверки". Средний чек – 185 тысяч рублей на человека. Востребованные отели уже на стопе, особенно на Новый год, и на период китайского нового года", – говорят в FUN&SUN.
Шри-Ланка в этом году тоже выросла в объемах. В азиатской тройке "Таиланд – Шри-Ланка – Гоа" страна у туроператоров занимает второе место. По ценовой доступности у направления тоже "серебро".
"Шри-Ланка заметно прибавила в количественных показателях бронирований – прямо пропорционально расширению провозных емкостей на направлении. Здесь мы говорим не только о прямых рейсах из Москвы и регионов, но и стыковочных через Кувейт на Jazeera Airways. На Шри-Ланку в нашей компании приходится 12 процентов от общего объема новогодних продаж", – рассказали в Space Travel.
Цены на новогоднюю Шри-Ланку отличаются от таиландских расценок совсем незначительно. Что до потребительского поведения россиян, то тут различий с Таиландом тоже практически нет – туристы часто выбирают отели высокой категории, не забывая, конечно, и про бюджетные варианты "двушки" и "трешки".
"Спрос на новогодние даты на Шри-Ланку высокий, активно бронируют все категории отелей, расположенных рядом с океаном. Средний чек – около 200 тысяч рублей на человека", – рассказали в FUN&SUN.
Отдых в отелях категории "три и четыре звезды" стоит в среднем от 253 тысяч рублей.
Позиции Гоа в этом высоком сезоне у федеральных туроператоров-членов АТОР ослаблены отсутствием своих чартеров. На долю этого направления у большинства опрошенных туроператоров приходится от одно до трех процентов от общих продаж в зависимости от компании.
Но, например, в "Интуристе" и Ambotis Holidays, основываясь на позитивной динамике продаж, прогнозируют рост спроса на направление.
Так, от 259 тысяч рублей на двоих стоит новогодний отдых в "двушках", от 280 тысяч – в "трешках" и "четверках".
Отдых на острове Ко Самет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Определены самые популярные у российских туристов страны ЮВА
18 октября, 04:48
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыШри-ЛанкаТаиландАссоциация туроператоров России (АТОР)Новый годИндияГоакуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала