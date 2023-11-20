https://ria.ru/20231120/aziya-1910567039.html
Названы самые бюджетные страны для встречи Нового года в Азии
Названы самые бюджетные страны для встречи Нового года в Азии - РИА Новости, 20.11.2023
Названы самые бюджетные страны для встречи Нового года в Азии
Эксперты назвали самые бюджетные страны ЮВА для встречи Нового года, по данным туроператоров, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:59
2023-11-20T14:59
2023-11-20T14:59
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Эксперты назвали самые бюджетные страны ЮВА для встречи Нового года, по данным туроператоров, сообщает АТОР.Встретить Новый год под азиатскими пальмами у теплого моря в этом году можно будет минимум за 250 тысяч рублей на двоих. Праздничный и в целом зимний Таиланд среди азиатских направлений традиционно вне конкуренции, говорят туроператоры.В компании Space Travel на новогодний Таиланд приходится 28 процентов от общего объема зарубежных продаж. У PEGAS Touristik таиландские объемы достигают 26 процентов от продаж на новогодний период. В FUN&SUN – 21 процент от общих новогодних бронирований, у "Интуриста" – 17 процентов."Новогодние праздники начали активно бронировать уже начиная с конца июля – начала августа. И если мы возьмем в статистику и их, а не только бронирования за последние 1,5 месяца, то тут можно говорить уже о 58-60 процентах", – рассказали в Ambotis Holidays.На Новый год многие туристы выбирают как на Пхукете, так и в Паттайе отели высокой категории и платят за отдых там порядка 250 тысяч рублей на двоих."В новогодние праздники туристы стремятся к комфорту отелей уровня "пять звезд" или выбирают качественные популярные "четверки". Средний чек – 185 тысяч рублей на человека. Востребованные отели уже на стопе, особенно на Новый год, и на период китайского нового года", – говорят в FUN&SUN.Шри-Ланка в этом году тоже выросла в объемах. В азиатской тройке "Таиланд – Шри-Ланка – Гоа" страна у туроператоров занимает второе место. По ценовой доступности у направления тоже "серебро"."Шри-Ланка заметно прибавила в количественных показателях бронирований – прямо пропорционально расширению провозных емкостей на направлении. Здесь мы говорим не только о прямых рейсах из Москвы и регионов, но и стыковочных через Кувейт на Jazeera Airways. На Шри-Ланку в нашей компании приходится 12 процентов от общего объема новогодних продаж", – рассказали в Space Travel.Цены на новогоднюю Шри-Ланку отличаются от таиландских расценок совсем незначительно. Что до потребительского поведения россиян, то тут различий с Таиландом тоже практически нет – туристы часто выбирают отели высокой категории, не забывая, конечно, и про бюджетные варианты "двушки" и "трешки"."Спрос на новогодние даты на Шри-Ланку высокий, активно бронируют все категории отелей, расположенных рядом с океаном. Средний чек – около 200 тысяч рублей на человека", – рассказали в FUN&SUN.Отдых в отелях категории "три и четыре звезды" стоит в среднем от 253 тысяч рублей.Позиции Гоа в этом высоком сезоне у федеральных туроператоров-членов АТОР ослаблены отсутствием своих чартеров. На долю этого направления у большинства опрошенных туроператоров приходится от одно до трех процентов от общих продаж в зависимости от компании.Но, например, в "Интуристе" и Ambotis Holidays, основываясь на позитивной динамике продаж, прогнозируют рост спроса на направление.Так, от 259 тысяч рублей на двоих стоит новогодний отдых в "двушках", от 280 тысяч – в "трешках" и "четверках".
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новости - туризм, туризм, туристы, шри-ланка, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, индия, гоа, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Шри-Ланка, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, Индия, Гоа, куда можно лететь, Отдых на море
Названы самые бюджетные страны для встречи Нового года в Азии
Таиланд возглавил список азиатских стран с самыми бюджетными турами на Новый год
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Эксперты назвали самые бюджетные страны ЮВА для встречи Нового года, по данным туроператоров, сообщает
АТОР.
Встретить Новый год под азиатскими пальмами у теплого моря в этом году можно будет минимум за 250 тысяч рублей на двоих. Праздничный и в целом зимний Таиланд
среди азиатских направлений традиционно вне конкуренции, говорят туроператоры.
В компании Space Travel на новогодний Таиланд приходится 28 процентов от общего объема зарубежных продаж. У PEGAS Touristik таиландские объемы достигают 26 процентов от продаж на новогодний период. В FUN&SUN – 21 процент от общих новогодних бронирований, у "Интуриста
" – 17 процентов.
"Новогодние праздники начали активно бронировать уже начиная с конца июля – начала августа. И если мы возьмем в статистику и их, а не только бронирования за последние 1,5 месяца, то тут можно говорить уже о 58-60 процентах", – рассказали в Ambotis Holidays.
На Новый год многие туристы выбирают как на Пхукете
, так и в Паттайе
отели высокой категории и платят за отдых там порядка 250 тысяч рублей на двоих.
"В новогодние праздники туристы стремятся к комфорту отелей уровня "пять звезд" или выбирают качественные популярные "четверки". Средний чек – 185 тысяч рублей на человека. Востребованные отели уже на стопе, особенно на Новый год, и на период китайского нового года", – говорят в FUN&SUN.
Шри-Ланка
в этом году тоже выросла в объемах. В азиатской тройке "Таиланд – Шри-Ланка – Гоа" страна у туроператоров занимает второе место. По ценовой доступности у направления тоже "серебро".
"Шри-Ланка заметно прибавила в количественных показателях бронирований – прямо пропорционально расширению провозных емкостей на направлении. Здесь мы говорим не только о прямых рейсах из Москвы
и регионов, но и стыковочных через Кувейт
на Jazeera Airways. На Шри-Ланку в нашей компании приходится 12 процентов от общего объема новогодних продаж", – рассказали в Space Travel.
Цены на новогоднюю Шри-Ланку отличаются от таиландских расценок совсем незначительно. Что до потребительского поведения россиян, то тут различий с Таиландом тоже практически нет – туристы часто выбирают отели высокой категории, не забывая, конечно, и про бюджетные варианты "двушки" и "трешки".
"Спрос на новогодние даты на Шри-Ланку высокий, активно бронируют все категории отелей, расположенных рядом с океаном. Средний чек – около 200 тысяч рублей на человека", – рассказали в FUN&SUN.
Отдых в отелях категории "три и четыре звезды" стоит в среднем от 253 тысяч рублей.
Позиции Гоа
в этом высоком сезоне у федеральных туроператоров-членов АТОР ослаблены отсутствием своих чартеров. На долю этого направления у большинства опрошенных туроператоров приходится от одно до трех процентов от общих продаж в зависимости от компании.
Но, например, в "Интуристе" и Ambotis Holidays, основываясь на позитивной динамике продаж, прогнозируют рост спроса на направление.
Так, от 259 тысяч рублей на двоих стоит новогодний отдых в "двушках", от 280 тысяч – в "трешках" и "четверках".
Определены самые популярные у российских туристов страны ЮВА