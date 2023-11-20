https://ria.ru/20231120/avtomobili-1910592290.html

Выпуск автомобилей в России за 10 месяцев вырос на десять процентов

Выпуск автомобилей в России за 10 месяцев вырос на десять процентов - РИА Новости, 20.11.2023

Выпуск автомобилей в России за 10 месяцев вырос на десять процентов

Производство автомобилей в России за январь-октябрь вросло более чем на 10% в годовом выражении, до 567 тысяч машин, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:42

2023-11-20T15:42

2023-11-20T15:42

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

совет федерации рф

авто

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Производство автомобилей в России за январь-октябрь вросло более чем на 10% в годовом выражении, до 567 тысяч машин, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов. Речь идёт об всех сегментах, то есть суммарно легковых, грузовых, легких коммерческих автомобилях и автобусах, уточнили РИА Новости в министерстве. "По итогам января-октября - за 10 месяцев этого года - было произведено 567 тысяч автомобилей, что более чем на 10% превышает показатели 10 месяцев прошлого года", - отметил он, выступая в Совете Федераций.

https://ria.ru/20231120/largus-1910566566.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, авто