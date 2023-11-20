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Выпуск автомобилей в России за 10 месяцев вырос на десять процентов - РИА Новости, 20.11.2023
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15:42 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/avtomobili-1910592290.html
Выпуск автомобилей в России за 10 месяцев вырос на десять процентов
Выпуск автомобилей в России за 10 месяцев вырос на десять процентов - РИА Новости, 20.11.2023
Выпуск автомобилей в России за 10 месяцев вырос на десять процентов
Производство автомобилей в России за январь-октябрь вросло более чем на 10% в годовом выражении, до 567 тысяч машин, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:42
2023-11-20T15:42
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
совет федерации рф
авто
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Производство автомобилей в России за январь-октябрь вросло более чем на 10% в годовом выражении, до 567 тысяч машин, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов. Речь идёт об всех сегментах, то есть суммарно легковых, грузовых, легких коммерческих автомобилях и автобусах, уточнили РИА Новости в министерстве. "По итогам января-октября - за 10 месяцев этого года - было произведено 567 тысяч автомобилей, что более чем на 10% превышает показатели 10 месяцев прошлого года", - отметил он, выступая в Совете Федераций.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, авто
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ, Авто
Выпуск автомобилей в России за 10 месяцев вырос на десять процентов

Минпромторг: по итогам января-октября произвели 567 тысяч автомобилей

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкАвтомобиль на заводе
Автомобиль на заводе - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Автомобиль на заводе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Производство автомобилей в России за январь-октябрь вросло более чем на 10% в годовом выражении, до 567 тысяч машин, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.
Речь идёт об всех сегментах, то есть суммарно легковых, грузовых, легких коммерческих автомобилях и автобусах, уточнили РИА Новости в министерстве.
"По итогам января-октября - за 10 месяцев этого года - было произведено 567 тысяч автомобилей, что более чем на 10% превышает показатели 10 месяцев прошлого года", - отметил он, выступая в Совете Федераций.
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Стала известна дата начала серийного выпуска электрической Lada Largus
14:14
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФАвто
 
 
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