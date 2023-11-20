https://ria.ru/20231120/argentina-1910591325.html

Аргентина может стать первой за 14 лет страной, перешедшей на доллар США

Аргентина может стать первой за 14 лет страной, перешедшей на доллар США - РИА Новости, 20.11.2023

Аргентина может стать первой за 14 лет страной, перешедшей на доллар США

После победы на выборах в Аргентине либертарианца Хавьера Милея страна может отказаться от песо и присоединиться к девяти странам, использующим доллар США как... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:37

2023-11-20T15:37

2023-11-20T15:37

аргентина

хавьер милей

экономика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. После победы на выборах в Аргентине либертарианца Хавьера Милея страна может отказаться от песо и присоединиться к девяти странам, использующим доллар США как официальную валюту, это будет первый такой переход как минимум за 14 лет и крупнейший в истории, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность с 10 декабря. Милей хочет упразднить центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию. Если планы по отказу Аргентины от собственной валюты осуществятся, то она станет десятой страной, где уже используют доллар на официальном уровне. Помимо самих США, валюту используют Панама (с 1904 года), Микронезия, Маршалловы Острова и Палау (с 1944 года), Восточный Тимор и Эквадор (с 2000 года) и Сальвадор (2001 год). Последним перешло на доллар Зимбабве в 2009 году. Таким образом, Аргентина, если успеет начать переход в декабре, станет первой за 14 лет страной, которая введет у себя американскую валюту. Также страна станет крупнейшей после США юрисдикцией, использующей доллар в качестве внутренней валюты. Ее ВВП по итогам прошлого года составил 633 миллиарда долларов, что почти в 5,5 раза больше, чем у крупнейшей на данный момент экономики, перешедшей на доллар - Эквадора (115 миллиардов долларов) и в 30 раз больше зимбабвийской экономики (20,7 миллиарда долларов). Интересно, что, как и Аргентина, Эквадор и Зимбабве перешли на доллар из-за высокой инфляции. В Эквадоре на момент перехода она достигала 91%, и стране понадобилось четыре года, чтобы довести ее до 1,9%. В Зимбабве инфляция в 2008 году достигла 79,6 миллиарда процентов в месяц, но уже в 2009 году страна перешла к годовой дефляции в 7,7%. При этом использование доллара не уберегло страну от нового витка роста цен, начавшегося в 2018 году, - тогда инфляция разогналась в 12 раз. Зимбабвийское правительство даже пыталось отказаться от доллара в 2019 году, но в итоге продлило его использование до 2030 года. В Аргентине в октябре инфляция составила 142,7% годовых.

https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html

https://ria.ru/20231120/argentina-1910483532.html

аргентина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

аргентина, хавьер милей, экономика