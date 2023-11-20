https://ria.ru/20231120/argentina-1910536614.html

В Кремле прокомментировали результаты выборов президента Аргентины

В Кремле прокомментировали результаты выборов президента Аргентины - РИА Новости, 20.11.2023

В Кремле прокомментировали результаты выборов президента Аргентины

Москва выступает за развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:26

2023-11-20T12:26

2023-11-20T18:34

политика

аргентина

россия

дмитрий песков

хавьер милей

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва выступает за развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы ждем как раз прояснения по многим вопросам, которые будут касаться двусторонних отношений. Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений с Аргентиной", - сказал Песков.Он подчеркнул, что Россия уважительно относится к выбору народа Аргентины, где прошли выборы президента. "Аргентина - это очень важная страна в Южной Америке, и у нас с ней достаточно хорошие отношения", - сказал Песков.Также он отметил, что Россия знает о предвыборных заявлениях избранного президента Аргентины Хавьера Милея. "Мы, разумеется, обратили внимание на ряд заявлений, которые господин Милей делал в ходе избирательной компании, но главным образом будем ориентировать и судить по тем заявлениям, которые он уже будет делать после инаугурации", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231120/tramp-1910496268.html

аргентина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, аргентина, россия, дмитрий песков, хавьер милей