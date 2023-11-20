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В Кремле прокомментировали результаты выборов президента Аргентины - РИА Новости, 20.11.2023
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12:26 20.11.2023 (обновлено: 18:34 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/argentina-1910536614.html
В Кремле прокомментировали результаты выборов президента Аргентины
В Кремле прокомментировали результаты выборов президента Аргентины - РИА Новости, 20.11.2023
В Кремле прокомментировали результаты выборов президента Аргентины
Москва выступает за развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:26
2023-11-20T18:34
политика
аргентина
россия
дмитрий песков
хавьер милей
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва выступает за развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы ждем как раз прояснения по многим вопросам, которые будут касаться двусторонних отношений. Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений с Аргентиной", - сказал Песков.Он подчеркнул, что Россия уважительно относится к выбору народа Аргентины, где прошли выборы президента. "Аргентина - это очень важная страна в Южной Америке, и у нас с ней достаточно хорошие отношения", - сказал Песков.Также он отметил, что Россия знает о предвыборных заявлениях избранного президента Аргентины Хавьера Милея. "Мы, разумеется, обратили внимание на ряд заявлений, которые господин Милей делал в ходе избирательной компании, но главным образом будем ориентировать и судить по тем заявлениям, которые он уже будет делать после инаугурации", - сказал Песков.
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политика, аргентина, россия, дмитрий песков, хавьер милей
Политика, Аргентина, Россия, Дмитрий Песков, Хавьер Милей
В Кремле прокомментировали результаты выборов президента Аргентины

Песков: Россия уважает мнение аргентинского народа и готова развивать отношения

© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва выступает за развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ждем как раз прояснения по многим вопросам, которые будут касаться двусторонних отношений. Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений с Аргентиной", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что Россия уважительно относится к выбору народа Аргентины, где прошли выборы президента. "Аргентина - это очень важная страна в Южной Америке, и у нас с ней достаточно хорошие отношения", - сказал Песков.
Также он отметил, что Россия знает о предвыборных заявлениях избранного президента Аргентины Хавьера Милея. "Мы, разумеется, обратили внимание на ряд заявлений, которые господин Милей делал в ходе избирательной компании, но главным образом будем ориентировать и судить по тем заявлениям, которые он уже будет делать после инаугурации", - сказал Песков.
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ПолитикаАргентинаРоссияДмитрий ПесковХавьер Милей
 
 
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