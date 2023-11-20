https://ria.ru/20231120/argentina-1910483532.html

Сторонники проигравшего выборы президента Аргентины поделились страхами

Сторонники проигравшего выборы президента Аргентины поделились страхами - РИА Новости, 20.11.2023

Сторонники проигравшего выборы президента Аргентины поделились страхами

Сторонники проигравшего выборы президента Аргентины Серхио Массы рассказали РИА Новости, что опасаются роста безработицы, закрытия бизнеса и хаоса при... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T07:01

2023-11-20T07:01

2023-11-20T15:05

аргентина

в мире

хавьер милей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396075_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_a9e8e991205da4259cae962bbb4a41dd.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя — РИА Новости. Сторонники проигравшего выборы президента Аргентины Серхио Массы рассказали РИА Новости, что опасаются роста безработицы, закрытия бизнеса и хаоса при правительстве нового главы государства Хавьера Милея. Группа сторонников Массы в ночь на понедельник собралась у бункера политика, чтобы дождаться объявления результатов выборов президента Аргентины. Победу одержал его соперник, крайне правый политик Милей. "Единственное, на что я надеюсь, что они (правительство Милея. — Прим. ред.) не отнимут ничего у самых бедных, мы все можем быть на их месте завтра. К счастью, у меня сейчас есть работа, но я знаю, что такое не иметь работу, и я не понимаю, как люди не понимают, что мы все можем оказаться по разные стороны жизни", — сказала РИА Новости работница железнодорожной сферы Алехандра Васкес. "Я чувствую опустошение и испытываю гораздо больший страх, чем когда был (оппозиционный экс-президент Маурисио) Макри, потому что он (Милей) даже в своих мыслях не является политкорректным человеком", — добавила женщина. По словам Патрисии Моффы, которая пришла в бункер Массы, чтобы поддержать его, Аргентину ждут увольнения, закрытие малого бизнеса. "Это будет хаос, мне кажется, что в провинциях даже более глубокий", — считает она. "По правде сказать, я очень расстроена, потому что чувствую, что люди не понимают всей опасности того, что их ждет, это люди (в правительстве Милея. — Прим. ред.), которые не борются за права, они их хотят разрушить. Я чувствую себя очень плохо, потому что то, что грядет, это что-то очень темное", — сказала Патрисия. Еще одна сторонница Массы Вивьяна рассказала, что хочет "продолжить работать, а не постоянно бояться потерять работу". "Сейчас в стране бесплатное образование, а при Милее люди будут платить за университеты. Люди останутся без образования. У них не будет на это денег", — полагает собеседница агентства.

https://ria.ru/20231120/miley-1910474979.html

https://ria.ru/20231120/argentina-1910479810.html

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аргентина, в мире, хавьер милей