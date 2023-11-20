https://ria.ru/20231120/argentina-1910480910.html

Потенциальная глава МИД Аргентины пообещала порвать связи с КНР и Бразилией

Потенциальная глава МИД Аргентины пообещала порвать связи с КНР и Бразилией - РИА Новости, 20.11.2023

Потенциальная глава МИД Аргентины пообещала порвать связи с КНР и Бразилией

Аргентина прекратит взаимодействие с правительствами КНР и Бразилии, сообщила РИА Новости кандидат в главы МИД Диана Мондино. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T06:13

2023-11-20T06:13

2023-11-20T06:14

бразилия

аргентина

китай

хавьер милей

луис инасиу лула да силва

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Аргентина прекратит взаимодействие с правительствами КНР и Бразилии, сообщила РИА Новости кандидат в главы МИД Диана Мондино. "Мы перестанем взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая", - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли страна поощрять экспорт и импорт с этими странами. В настоящее время Китай и Бразилия являются основными торговыми партнерами Аргентины. В воскресенье на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей, которому президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уже пожелал удачи, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать отношения с Бразилиа. В плане внешней политики Милей намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом связи с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией , мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. Между тем такие внешнеэкономические предпочтения Милея, по его мнению, не должны сказаться на работе бизнеса, ведь предприниматели, как он полагает, вольны торговать, с кем хотят, и без поддержки государства вполне могут налаживать контакты и открывать новые рынки. При этом Милей заявляет, что не верит в существование регуляторных правил, пошлин и тарифов, санитарных норм.

https://ria.ru/20231120/miley-1910474979.html

бразилия

аргентина

китай

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бразилия, аргентина, китай, хавьер милей, луис инасиу лула да силва