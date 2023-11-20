https://ria.ru/20231120/argentina-1910480910.html
Потенциальная глава МИД Аргентины пообещала порвать связи с КНР и Бразилией
Потенциальная глава МИД Аргентины пообещала порвать связи с КНР и Бразилией - РИА Новости, 20.11.2023
Потенциальная глава МИД Аргентины пообещала порвать связи с КНР и Бразилией
Аргентина прекратит взаимодействие с правительствами КНР и Бразилии, сообщила РИА Новости кандидат в главы МИД Диана Мондино. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T06:13
2023-11-20T06:13
2023-11-20T06:14
бразилия
аргентина
китай
хавьер милей
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106019/57/1060195793_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a46d4552b099a32d25e960a8057dd47.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Аргентина прекратит взаимодействие с правительствами КНР и Бразилии, сообщила РИА Новости кандидат в главы МИД Диана Мондино. "Мы перестанем взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая", - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли страна поощрять экспорт и импорт с этими странами. В настоящее время Китай и Бразилия являются основными торговыми партнерами Аргентины. В воскресенье на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей, которому президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уже пожелал удачи, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать отношения с Бразилиа. В плане внешней политики Милей намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом связи с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией , мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. Между тем такие внешнеэкономические предпочтения Милея, по его мнению, не должны сказаться на работе бизнеса, ведь предприниматели, как он полагает, вольны торговать, с кем хотят, и без поддержки государства вполне могут налаживать контакты и открывать новые рынки. При этом Милей заявляет, что не верит в существование регуляторных правил, пошлин и тарифов, санитарных норм.
https://ria.ru/20231120/miley-1910474979.html
бразилия
аргентина
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106019/57/1060195793_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1729d8af49f909893d45550ea1b94b09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, аргентина, китай, хавьер милей, луис инасиу лула да силва
Бразилия, Аргентина, Китай, Хавьер Милей, Луис Инасиу Лула да Силва
Потенциальная глава МИД Аргентины пообещала порвать связи с КНР и Бразилией
Кандидат на пост главы МИД Аргентины пообещала разорвать связи с КНР и Бразилией
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Аргентина прекратит взаимодействие с правительствами КНР и Бразилии, сообщила РИА Новости кандидат в главы МИД Диана Мондино.
«
"Мы перестанем взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая", - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли страна поощрять экспорт и импорт с этими странами.
В настоящее время Китай и Бразилия являются основными торговыми партнерами Аргентины.
В воскресенье на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей
, которому президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
уже пожелал удачи, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать отношения с Бразилиа
.
В плане внешней политики Милей намерен ориентироваться на сотрудничество с США
и Израилем
, прекратив при этом связи с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией , мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.
Между тем такие внешнеэкономические предпочтения Милея, по его мнению, не должны сказаться на работе бизнеса, ведь предприниматели, как он полагает, вольны торговать, с кем хотят, и без поддержки государства вполне могут налаживать контакты и открывать новые рынки. При этом Милей заявляет, что не верит в существование регуляторных правил, пошлин и тарифов, санитарных норм.
Человек с бензопилой: что известно о новом президенте Аргентины Милее