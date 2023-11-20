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Потенциальная глава МИД Аргентины пообещала порвать связи с КНР и Бразилией - РИА Новости, 20.11.2023
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06:13 20.11.2023 (обновлено: 06:14 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/argentina-1910480910.html
Потенциальная глава МИД Аргентины пообещала порвать связи с КНР и Бразилией
Потенциальная глава МИД Аргентины пообещала порвать связи с КНР и Бразилией - РИА Новости, 20.11.2023
Потенциальная глава МИД Аргентины пообещала порвать связи с КНР и Бразилией
Аргентина прекратит взаимодействие с правительствами КНР и Бразилии, сообщила РИА Новости кандидат в главы МИД Диана Мондино. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T06:13
2023-11-20T06:14
бразилия
аргентина
китай
хавьер милей
луис инасиу лула да силва
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Аргентина прекратит взаимодействие с правительствами КНР и Бразилии, сообщила РИА Новости кандидат в главы МИД Диана Мондино. "Мы перестанем взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая", - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли страна поощрять экспорт и импорт с этими странами. В настоящее время Китай и Бразилия являются основными торговыми партнерами Аргентины. В воскресенье на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей, которому президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уже пожелал удачи, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать отношения с Бразилиа. В плане внешней политики Милей намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом связи с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией , мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. Между тем такие внешнеэкономические предпочтения Милея, по его мнению, не должны сказаться на работе бизнеса, ведь предприниматели, как он полагает, вольны торговать, с кем хотят, и без поддержки государства вполне могут налаживать контакты и открывать новые рынки. При этом Милей заявляет, что не верит в существование регуляторных правил, пошлин и тарифов, санитарных норм.
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бразилия, аргентина, китай, хавьер милей, луис инасиу лула да силва
Бразилия, Аргентина, Китай, Хавьер Милей, Луис Инасиу Лула да Силва
Потенциальная глава МИД Аргентины пообещала порвать связи с КНР и Бразилией

Кандидат на пост главы МИД Аргентины пообещала разорвать связи с КНР и Бразилией

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Флаг Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Аргентина прекратит взаимодействие с правительствами КНР и Бразилии, сообщила РИА Новости кандидат в главы МИД Диана Мондино.
«
"Мы перестанем взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая", - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли страна поощрять экспорт и импорт с этими странами.
В настоящее время Китай и Бразилия являются основными торговыми партнерами Аргентины.
В воскресенье на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей, которому президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уже пожелал удачи, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать отношения с Бразилиа.
В плане внешней политики Милей намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом связи с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией , мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.
Между тем такие внешнеэкономические предпочтения Милея, по его мнению, не должны сказаться на работе бизнеса, ведь предприниматели, как он полагает, вольны торговать, с кем хотят, и без поддержки государства вполне могут налаживать контакты и открывать новые рынки. При этом Милей заявляет, что не верит в существование регуляторных правил, пошлин и тарифов, санитарных норм.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Человек с бензопилой: что известно о новом президенте Аргентины Милее
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БразилияАргентинаКитайХавьер МилейЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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