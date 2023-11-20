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Милей сделал первое заявление после избрания на пост президента Аргентины
Милей сделал первое заявление после избрания на пост президента Аргентины - РИА Новости, 20.11.2023
Милей сделал первое заявление после избрания на пост президента Аргентины
Крайне правый политик Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, пообещал работать со всеми странами "свободного мира". РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T04:56
2023-11-20T04:56
2023-11-20T11:44
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя — РИА Новости. Крайне правый политик Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, пообещал работать со всеми странами "свободного мира"."Наше обязательство — это демократия, свободная торговля, мир, мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее ", — сказал он, выступая перед сторонниками.Милей оценил ситуацию в Аргентине как критическую.Кандидат от Либертарианской партии Милей в воскресенье одержал победу на президентских выборах в Аргентине, обогнав своего противника — представителя правящей партии Серхио Массу — на 10 процентных пунктов.Милей баллотировался под радикальными лозунгами — выступал за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей был против вступления Аргентины в БРИКС и заявлял, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.Российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов выразил надежду на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабмине и заявил о готовности к совместной работе независимо от политической конъюнктуры. Москва ожидает, что новый аргентинский президент сохранит приверженность многополярности, этому будет способствовать присоединение страны к БРИКС, добавил дипломат.
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аргентина, буэнос-айрес (город), россия, дмитрий феоктистов, брикс, в мире, хавьер милей, китай, бразилия
Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Россия, Дмитрий Феоктистов, БРИКС, В мире, Хавьер Милей, Китай, Бразилия
Милей сделал первое заявление после избрания на пост президента Аргентины
Избранный президент Аргентины намерен сотрудничать со странами свободного мира
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя — РИА Новости. Крайне правый политик Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, пообещал работать со всеми странами "свободного мира".
«
"Наше обязательство — это демократия, свободная торговля, мир, мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее ", — сказал он, выступая перед сторонниками.
Милей оценил ситуацию в Аргентине как критическую.
Кандидат от Либертарианской партии Милей в воскресенье одержал победу на президентских выборах в Аргентине, обогнав своего противника — представителя правящей партии Серхио Массу — на 10 процентных пунктов.
Милей баллотировался под радикальными лозунгами — выступал за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей был против вступления Аргентины в БРИКС и заявлял, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.
Российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов
выразил надежду на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабмине и заявил о готовности к совместной работе независимо от политической конъюнктуры. Москва
ожидает, что новый аргентинский президент сохранит приверженность многополярности, этому будет способствовать присоединение страны к БРИКС
, добавил дипломат.
Президент Бразилии пожелал удачи Милею, который не хочет с ним работать