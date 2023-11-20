https://ria.ru/20231120/argentina-1910477484.html
В центре Буэнос-Айреса собрались сотни празднующих победу Милея на выборах
В центре Буэнос-Айреса собрались сотни празднующих победу Милея на выборах - РИА Новости, 20.11.2023
В центре Буэнос-Айреса собрались сотни празднующих победу Милея на выборах
Сотни аргентинцев, в большинстве своем молодые люди, собрались в центре Буэнос-Айреса, у излюбленного места встреч - обелиска, чтобы отпраздновать победу на... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T04:50
2023-11-20T04:50
2023-11-20T09:57
буэнос-айрес (город)
аргентина
в мире
хавьер милей
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Сотни аргентинцев, в большинстве своем молодые люди, собрались в центре Буэнос-Айреса, у излюбленного места встреч - обелиска, чтобы отпраздновать победу на выборах президента Хавьера Милея. Власти были вынуждены частично перекрыть движение по главной артерии города - проспекту 9 июля. Люди запускают фейерверки, поют гимн, скандируют - "Милей - президент!", "Свобода, свобода"! В толпе видны жёлтые флаги с изображением головы льва: из-за всегда взъерошенных волос Милея сравнивают с этим животным. Как всегда, в толпе людей много тех, кто решил подзаработать: кто-то продает напитки, кто-то уже напечатал футболки с именем нового президента. В целом обстановка спокойная. "Я хочу перемен, поэтому и голосовал за Милея, хочется уже, чтобы кто-то решил наши проблемы с экономикой", - сказал РИА Новости тезка президента Хавьер. "Мы уже так устали от политиков, от всех, кто был до этого", - говорит Виктория. "Я голосовал, потому что нам нужно что-то новое. Возможно, у Милея ничего и не получится , но что-то должно поменяться", - сказал, в свою очередь, Фернандо. Оппозиционер Хавьер Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине воскресенье, обогнав своего противника - кандидата от правящей партии Серхио Массу - на 10 процентных пунктов.
https://ria.ru/20231120/argentina-1910476403.html
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буэнос-айрес (город), аргентина, в мире, хавьер милей
Буэнос-Айрес (город), Аргентина, В мире, Хавьер Милей
В центре Буэнос-Айреса собрались сотни празднующих победу Милея на выборах
Сотни аргентинцев собрались в Буэнос-Айресе, празднуя победу Милея на выборах
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Сотни аргентинцев, в большинстве своем молодые люди, собрались в центре Буэнос-Айреса, у излюбленного места встреч - обелиска, чтобы отпраздновать победу на выборах президента Хавьера Милея.
Власти были вынуждены частично перекрыть движение по главной артерии города - проспекту 9 июля.
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Люди запускают фейерверки, поют гимн, скандируют - "Милей - президент!", "Свобода, свобода"! В толпе видны жёлтые флаги с изображением головы льва: из-за всегда взъерошенных волос Милея сравнивают с этим животным.
Как всегда, в толпе людей много тех, кто решил подзаработать: кто-то продает напитки, кто-то уже напечатал футболки с именем нового президента. В целом обстановка спокойная.
"Я хочу перемен, поэтому и голосовал за Милея, хочется уже, чтобы кто-то решил наши проблемы с экономикой", - сказал РИА Новости тезка президента Хавьер.
"Мы уже так устали от политиков, от всех, кто был до этого", - говорит Виктория.
"Я голосовал, потому что нам нужно что-то новое. Возможно, у Милея ничего и не получится , но что-то должно поменяться", - сказал, в свою очередь, Фернандо.
Оппозиционер Хавьер Милей
одержал победу на президентских выборах в Аргентине
воскресенье, обогнав своего противника - кандидата от правящей партии Серхио Массу - на 10 процентных пунктов.
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