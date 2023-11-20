https://ria.ru/20231120/argentina-1910477484.html

В центре Буэнос-Айреса собрались сотни празднующих победу Милея на выборах

В центре Буэнос-Айреса собрались сотни празднующих победу Милея на выборах - РИА Новости, 20.11.2023

В центре Буэнос-Айреса собрались сотни празднующих победу Милея на выборах

Сотни аргентинцев, в большинстве своем молодые люди, собрались в центре Буэнос-Айреса, у излюбленного места встреч - обелиска, чтобы отпраздновать победу на... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T04:50

2023-11-20T04:50

2023-11-20T09:57

буэнос-айрес (город)

аргентина

в мире

хавьер милей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910500981_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_a16251b00bbf02efe8927cacbbb86685.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Сотни аргентинцев, в большинстве своем молодые люди, собрались в центре Буэнос-Айреса, у излюбленного места встреч - обелиска, чтобы отпраздновать победу на выборах президента Хавьера Милея. Власти были вынуждены частично перекрыть движение по главной артерии города - проспекту 9 июля. Люди запускают фейерверки, поют гимн, скандируют - "Милей - президент!", "Свобода, свобода"! В толпе видны жёлтые флаги с изображением головы льва: из-за всегда взъерошенных волос Милея сравнивают с этим животным. Как всегда, в толпе людей много тех, кто решил подзаработать: кто-то продает напитки, кто-то уже напечатал футболки с именем нового президента. В целом обстановка спокойная. "Я хочу перемен, поэтому и голосовал за Милея, хочется уже, чтобы кто-то решил наши проблемы с экономикой", - сказал РИА Новости тезка президента Хавьер. "Мы уже так устали от политиков, от всех, кто был до этого", - говорит Виктория. "Я голосовал, потому что нам нужно что-то новое. Возможно, у Милея ничего и не получится , но что-то должно поменяться", - сказал, в свою очередь, Фернандо. Оппозиционер Хавьер Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине воскресенье, обогнав своего противника - кандидата от правящей партии Серхио Массу - на 10 процентных пунктов.

https://ria.ru/20231120/argentina-1910476403.html

https://ria.ru/20231120/miley-1910474979.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

буэнос-айрес (город), аргентина, в мире, хавьер милей