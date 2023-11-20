https://ria.ru/20231120/argentina-1910476403.html

Российский посол в Аргентине прокомментировал победу Милея на выборах

Российский посол в Аргентине прокомментировал победу Милея на выборах - РИА Новости, 20.11.2023

Российский посол в Аргентине прокомментировал победу Милея на выборах

Россия надеется на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабмине и готова к совместной работе независимо от политической конъюнктуры, Москва... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T03:56

2023-11-20T03:56

2023-11-20T04:22

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия надеется на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабмине и готова к совместной работе независимо от политической конъюнктуры, Москва надеется, что новый президент страны Хавьер Милей сохранит приверженность многополярности, этому будет способствовать присоединение Буэнос-Айреса к БРИКС, заявил российский посол Дмитрий Феоктистов.Оппозиционер Хавьер Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине воскресенье, обогнав своего противника — кандидата от правящей партии Серхио Массу — на 10 процентных пунктов. Политик известен как противник сотрудничества с Россией и вступления в БРИКС."Рассчитываем, что курс на приверженность многополярности, независимости внешнеполитической линии и твердому отстаиванию национальных интересов получит дальнейшее развитие. Уверены, что этому будет способствовать присоединение Аргентины к БРИКС, открывающее для нее новые горизонты и возможности", - говорится в комментарии Феоктистова.Россия, отметил посол, надеется на "преумножение дружбы, доверия и сотрудничества" с Аргентиной в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.Дипломат выразил готовность к развитию двусторонних отношений и взаимодействию на международных площадках вне зависимости от политической конъюнктуры. "Россия всегда будет для Аргентины добрым и проверенным другом, готовым протянуть руку помощи в трудную минуту. Уверены, что этот настрой присущ и аргентинцам", - добавил Феоктистов.Кандидат от Либертарианской партии, крайне правый политик Хавьер Милей баллотировался с радикальными лозунгами — выступал за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС и заявлял, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.Аргентина переживает глубокий экономический кризис. Инфляция с начала года достигла 120%, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения практически не растут, бедность превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ.

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брикс, аргентина, россия, дмитрий феоктистов, москва, в мире