https://ria.ru/20231120/argentina-1910476265.html
Аналитик объяснил победу Милея в Аргентине
Аналитик объяснил победу Милея в Аргентине - РИА Новости, 20.11.2023
Аналитик объяснил победу Милея в Аргентине
Победа Хавьера Милея на выборах президента Аргентины показала усталость граждан от политиков в целом, считает аналитик Кристиан Ламеса. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T03:51
2023-11-20T03:51
2023-11-20T05:22
в мире
аргентина
хавьер милей
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Победа Хавьера Милея на выборах президента Аргентины показала усталость граждан от политиков в целом, считает аналитик Кристиан Ламеса. Оппозиционер Милей одержал победу на выборах в воскресенье, обогнав своего противника - кандидата от правящей партии Серхио Массу - на 10 процентных пунктов. Милей во время предвыборной кампании позиционировал себя как экономист, способный решить проблемы Аргентины даже при нехватке денег в бюджете, а также как борец против "политической касты". "Эти результаты показывают, что аргентинскому обществу надоел политический класс в целом, что заставляет его выбрать кандидата, которому, по моему мнению, не хватает качеств, чтобы он мог быть выбран президентом страны", - сказал Ламеса РИА Новости. "Но это ни больше ни меньше чем ответственность самого политического класса. Ответственность должны взять на себя и действующее правительство, и (экс-президент Маурисио) Макри (кандидат которого Патрисия Буллрич не пошла во второй тур выборов - ред.), а также именно (вице-президент и экс-президент) Кристина Киршнер, которая во многом ответственна за эту ситуацию", - полагает эксперт. По его словам, результат "показывает эту усталость", а также "большую незрелость в плане политики со стороны аргентинского общества".
https://ria.ru/20231120/miley-1910474979.html
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в мире, аргентина, хавьер милей
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
Аналитик объяснил победу Милея в Аргентине
Эксперт Ламеса: победа Милея в Аргентине показала усталость граждан от политиков
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Победа Хавьера Милея на выборах президента Аргентины показала усталость граждан от политиков в целом, считает аналитик Кристиан Ламеса.
Оппозиционер Милей одержал победу на выборах в воскресенье, обогнав своего противника - кандидата от правящей партии Серхио Массу - на 10 процентных пунктов.
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Милей во время предвыборной кампании позиционировал себя как экономист, способный решить проблемы Аргентины даже при нехватке денег в бюджете, а также как борец против "политической касты".
"Эти результаты показывают, что аргентинскому обществу надоел политический класс в целом, что заставляет его выбрать кандидата, которому, по моему мнению, не хватает качеств, чтобы он мог быть выбран президентом страны", - сказал Ламеса РИА Новости.
"Но это ни больше ни меньше чем ответственность самого политического класса. Ответственность должны взять на себя и действующее правительство, и (экс-президент Маурисио) Макри (кандидат которого Патрисия Буллрич не пошла во второй тур выборов - ред.), а также именно (вице-президент и экс-президент) Кристина Киршнер, которая во многом ответственна за эту ситуацию", - полагает эксперт.
По его словам, результат "показывает эту усталость", а также "большую незрелость в плане политики со стороны аргентинского общества".
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