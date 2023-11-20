https://ria.ru/20231120/argentina-1910473655.html

На выборах в Аргентине победил противник сотрудничества с Россией Милей

На выборах в Аргентине победил противник сотрудничества с Россией Милей - РИА Новости, 20.11.2023

На выборах в Аргентине победил противник сотрудничества с Россией Милей

Противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией, крайне правый политик Хавьер Милей победил на выборах президента, набрав 55,95% голосов,... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T02:32

2023-11-20T02:32

2023-11-20T14:38

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией, крайне правый политик Хавьер Милей победил на выборах президента, набрав 55,95% голосов, следует из итогов подсчета 86,59% бюллетеней.У его соперника — министра экономики и кандидата от правых сил Серхио Массы 44,04%.Сам Масса уже признал свое поражение и поздравил оппонента с победой. "Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он — президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года", - сказал кандидат.Аргентина переживает глубокий экономический кризис. Инфляция с начала года достигла 120%, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения практически не растут, бедность превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ.Противник России и БРИКСМилей, которому 52 года, — экономист по образованию. Он не женат и не имеет детей. Лучшими друзьями политика являются его собаки, которых он называет своими детьми и которым он высказал благодарность за победу на праймериз. Все питомцы носят имена известных экономистов. По утверждению автора книги о политике, он также продолжает общаться через ветеринара-медиума с псом Конаном, который умер в 2017 году.Милей пришел в политику совсем недавно, присоединившись к Либертарианской партии в 2019 году. С 2021 года был депутатом. Однако часто выступал на телевидении и различных мероприятиях как экономист. Благодаря ораторскому таланту, неожиданным "шоу", которые он устраивал во время кампании, и активной работе в соцсетях Милей смог завоевать доверие многих молодых людей, которые стали, согласно опросам, его главным электоратом.Так, на одном из мероприятий он появился, стоя в автомобиле и размахивая бензопилой, демонстрируя, как он покончит таким образом с "политической кастой" в Аргентине, расправится с буксующим госаппаратом, снизит госрасходы и поборет инфляцию.Милей предлагает радикальные меры — выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС и заявляет, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.Милей также известен критикой папы Римского Франциска, который является уроженцем Аргентины, выступает за продажу органов, но при этом против абортов. Он также поддерживает свободное ношение оружия — в стране, где за последние годы уровень преступности вырос в разы.При этом Милей заявляет, что не верит в существование регуляторных правил, пошлин и тарифов, санитарных норм. Главная его идея как главы Либертарианской партии — подарить людям свободу во всем.

https://ria.ru/20231119/ugrozy-1910347986.html

https://ria.ru/20231002/argentina-1899822805.html

https://ria.ru/20231022/argentina-1904565322.html

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