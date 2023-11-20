https://ria.ru/20231120/argentina-1910472965.html

Оппонент Милея признал его победу на выборах президента Аргентины

Оппонент Милея признал его победу на выборах президента Аргентины - РИА Новости, 20.11.2023

Оппонент Милея признал его победу на выборах президента Аргентины

Победителем на выборах президента стал противник вступления Аргентины в БРИКС, крайне правый политик Хавьер Милей, следует из заявления его оппонента Серхио... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T02:20

2023-11-20T02:20

2023-11-20T05:23

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Победителем на выборах президента стал противник вступления Аргентины в БРИКС, крайне правый политик Хавьер Милей, следует из заявления его оппонента Серхио Массы, признавшего свое поражение."Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он - президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие 4 года", - сказал Масса."Я его убедил, что самое важное, что мы должны дать аргентинцам этой ночью, это сообщение, что диалог и уважение - это лучшая дорога", - добавил он.Это заявление Масса сделал еще до объявления официальных результатов голосования.Аргентина переживает глубокий экономический кризис. Инфляция с начала года набрала 120%, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения практически не растут, бедность превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ.Милей предлагает радикальные меры - выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и РФ в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС.

https://ria.ru/20231119/ugrozy-1910347986.html

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аргентина, брикс, в мире, мвф, китай, бразилия, хавьер милей