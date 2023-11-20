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В Новгородской области арестовали водителя Mercedes, въехавшего в толпу
В Новгородской области арестовали водителя Mercedes, въехавшего в толпу - РИА Новости, 20.11.2023
В Новгородской области арестовали водителя Mercedes, въехавшего в толпу
Мужчина, въехавший ночью в воскресенье на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в Боровичах Новгородской области, заключен под стражу, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:27
2023-11-20T16:27
2023-11-20T16:27
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Мужчина, въехавший ночью в воскресенье на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в Боровичах Новгородской области, заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября водитель автомобиля Mercedes умышленно наехал на людей после конфликта у ресторана. В результате двое мужчин получили травмы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. "По ходатайству следователя Боровичского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новгородской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 35-летнему обвиняемому", - говорится в сообщении. Как сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе УМВД региона, водителем Mercedes оказался местный житель. На месте происшествия он отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На мужчину составили протокол и доставили в полицию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область, боровичи, россия, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Происшествия, Новгородская область, Боровичи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
В Новгородской области арестовали водителя Mercedes, въехавшего в толпу
Мужчина, въехавший на Mercedes в толпу людей у ресторана в Боровичах, арестован
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Мужчина, въехавший ночью в воскресенье на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в Боровичах Новгородской области, заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября водитель автомобиля Mercedes умышленно наехал на людей после конфликта у ресторана. В результате двое мужчин получили травмы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.
«
"По ходатайству следователя Боровичского межрайонного следственного отдела СУ СК России
по Новгородской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 35-летнему обвиняемому", - говорится в сообщении.
Как сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе УМВД региона, водителем Mercedes оказался местный житель. На месте происшествия он отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На мужчину составили протокол и доставили в полицию.
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