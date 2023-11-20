https://ria.ru/20231120/arest-1910612246.html

В Новгородской области арестовали водителя Mercedes, въехавшего в толпу

В Новгородской области арестовали водителя Mercedes, въехавшего в толпу - РИА Новости, 20.11.2023

В Новгородской области арестовали водителя Mercedes, въехавшего в толпу

Мужчина, въехавший ночью в воскресенье на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в Боровичах Новгородской области, заключен под стражу, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:27

2023-11-20T16:27

2023-11-20T16:27

происшествия

новгородская область

боровичи

россия

следственный комитет россии (ск рф)

mercedes

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Мужчина, въехавший ночью в воскресенье на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в Боровичах Новгородской области, заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября водитель автомобиля Mercedes умышленно наехал на людей после конфликта у ресторана. В результате двое мужчин получили травмы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. "По ходатайству следователя Боровичского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новгородской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 35-летнему обвиняемому", - говорится в сообщении. Как сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе УМВД региона, водителем Mercedes оказался местный житель. На месте происшествия он отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На мужчину составили протокол и доставили в полицию.

https://ria.ru/20231117/avtomobil-1910150051.html

новгородская область

боровичи

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новгородская область, боровичи, россия, следственный комитет россии (ск рф), mercedes