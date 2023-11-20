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В Новгородской области арестовали водителя Mercedes, въехавшего в толпу - РИА Новости, 20.11.2023
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16:27 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/arest-1910612246.html
В Новгородской области арестовали водителя Mercedes, въехавшего в толпу
В Новгородской области арестовали водителя Mercedes, въехавшего в толпу - РИА Новости, 20.11.2023
В Новгородской области арестовали водителя Mercedes, въехавшего в толпу
Мужчина, въехавший ночью в воскресенье на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в Боровичах Новгородской области, заключен под стражу, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:27
2023-11-20T16:27
происшествия
новгородская область
боровичи
россия
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Мужчина, въехавший ночью в воскресенье на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в Боровичах Новгородской области, заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября водитель автомобиля Mercedes умышленно наехал на людей после конфликта у ресторана. В результате двое мужчин получили травмы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. "По ходатайству следователя Боровичского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новгородской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 35-летнему обвиняемому", - говорится в сообщении. Как сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе УМВД региона, водителем Mercedes оказался местный житель. На месте происшествия он отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На мужчину составили протокол и доставили в полицию.
https://ria.ru/20231117/avtomobil-1910150051.html
новгородская область
боровичи
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происшествия, новгородская область, боровичи, россия, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Происшествия, Новгородская область, Боровичи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
В Новгородской области арестовали водителя Mercedes, въехавшего в толпу

Мужчина, въехавший на Mercedes в толпу людей у ресторана в Боровичах, арестован

© СУ СКР по Новгородской области/TelegramЗадержанный СК РФ мужчина, въехавший в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области
Задержанный СК РФ мужчина, въехавший в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области
© СУ СКР по Новгородской области/Telegram
Задержанный СК РФ мужчина, въехавший в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Мужчина, въехавший ночью в воскресенье на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в Боровичах Новгородской области, заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября водитель автомобиля Mercedes умышленно наехал на людей после конфликта у ресторана. В результате двое мужчин получили травмы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.
«
"По ходатайству следователя Боровичского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новгородской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 35-летнему обвиняемому", - говорится в сообщении.
Как сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе УМВД региона, водителем Mercedes оказался местный житель. На месте происшествия он отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На мужчину составили протокол и доставили в полицию.
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ПроисшествияНовгородская областьБоровичиРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Mercedes
 
 
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