https://ria.ru/20231120/altman-1910523253.html
Уволенный гендиректор OpenAI займет пост в Microsoft
Уволенный гендиректор OpenAI займет пост в Microsoft - РИА Новости, 20.11.2023
Уволенный гендиректор OpenAI займет пост в Microsoft
Microsoft возьмет на работу бывшего гендиректора компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэма Альтмана и ее сооснователя Грега Брокмана, заявил... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:42
2023-11-20T11:42
2023-11-20T11:42
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технологии
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Microsoft возьмет на работу бывшего гендиректора компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэма Альтмана и ее сооснователя Грега Брокмана, заявил гендиректор Microsoft Сатья Наделла. "Мы очень рады поделиться новостью о том, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую передовую исследовательскую группу в области искусственного интеллекта", - написал Наделла в соцсети X. Ранее OpenAI заявил о том, что в пятницу Альтман был уволен с поста генерального директора. Согласно заявлению, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. Издание Verge позже сообщало, что совет директоров обсуждает возможность возвращения Альтмана. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20231103/chatgpt-1907093171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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microsoft corporation, в мире, технологии
Microsoft Corporation, В мире, Технологии
Уволенный гендиректор OpenAI займет пост в Microsoft
Microsoft возьмет на работу уволенного главу OpenAI Сэма Альтмана
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Microsoft возьмет на работу бывшего гендиректора компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэма Альтмана и ее сооснователя Грега Брокмана, заявил
гендиректор Microsoft Сатья Наделла.
"Мы очень рады поделиться новостью о том, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую передовую исследовательскую группу в области искусственного интеллекта", - написал Наделла в соцсети X.
Ранее OpenAI заявил о том, что в пятницу Альтман был уволен с поста генерального директора. Согласно заявлению, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. Издание Verge позже сообщало, что совет директоров обсуждает возможность возвращения Альтмана.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю.
Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск
, который позже разорвал связи со стартапом.
ChatGPT теперь может заменить сценариста, заявил эксперт