https://ria.ru/20231120/altman-1910523253.html

Уволенный гендиректор OpenAI займет пост в Microsoft

Уволенный гендиректор OpenAI займет пост в Microsoft - РИА Новости, 20.11.2023

Уволенный гендиректор OpenAI займет пост в Microsoft

Microsoft возьмет на работу бывшего гендиректора компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэма Альтмана и ее сооснователя Грега Брокмана, заявил... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:42

2023-11-20T11:42

2023-11-20T11:42

microsoft corporation

в мире

технологии

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Microsoft возьмет на работу бывшего гендиректора компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэма Альтмана и ее сооснователя Грега Брокмана, заявил гендиректор Microsoft Сатья Наделла. "Мы очень рады поделиться новостью о том, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую передовую исследовательскую группу в области искусственного интеллекта", - написал Наделла в соцсети X. Ранее OpenAI заявил о том, что в пятницу Альтман был уволен с поста генерального директора. Согласно заявлению, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. Издание Verge позже сообщало, что совет директоров обсуждает возможность возвращения Альтмана. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://ria.ru/20231103/chatgpt-1907093171.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

microsoft corporation, в мире, технологии