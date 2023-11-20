https://ria.ru/20231120/akvapark-1910627131.html

В рязанском аквапарке ребенок получил травму, идет проверка

В рязанском аквапарке ребенок получил травму, идет проверка - РИА Новости, 20.11.2023

В рязанском аквапарке ребенок получил травму, идет проверка

В Рязанской области несовершеннолетний получил травму в аквапарке "Окская жемчужина", прокуратура и СУСК по региону сообщили об организации проверок. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:17

2023-11-20T17:17

2023-11-20T17:17

происшествия

рязанская область

рязанский район

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РЯЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. В Рязанской области несовершеннолетний получил травму в аквапарке "Окская жемчужина", прокуратура и СУСК по региону сообщили об организации проверок. О происшествии на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рязанка сообщила в понедельник. По ее словам, 18 ноября в аквапарке "Окская жемчужина" ее ребенка затянуло в систему фильтрации в детском бассейне. Сейчас он находится в больнице. Ребенка, уточнила женщина, спасли посетители. Как следует из опубликованной фотографии, больше половины спины несовершеннолетнего занимает синяк. "Органами прокуратуры области организована проверка по факту травмирования несовершеннолетнего в аквапарке "Окская жемчужина". В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства, в том числе о безопасной эксплуатации объектов", - сообщила прокуратура Рязанской области в своем Telegram-канале. Проверку организовало также СУСК по региону. Как уточняет ведомство, травму во время посещения аквапарка в Рязанском районе получил мальчик 2014 года рождения. Ребенок госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь. "Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, действиям сотрудников аквапарка будет дана юридическая оценка, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркивает СУСК.

https://ria.ru/20231120/sauna-1910621341.html

https://ria.ru/20230823/akvapark-1891803345.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область, рязанский район