https://ria.ru/20231120/aktivy-1910477212.html
МИД назвал план Лондона оформить возвращение активов России фиговым листом
МИД назвал план Лондона оформить возвращение активов России фиговым листом - РИА Новости, 20.11.2023
МИД назвал план Лондона оформить возвращение активов России фиговым листом
Попытки Британии на бумаге формализовать условия возвращения арестованных российских активов — фиговый лист, прикрывающий бессовестный грабеж, заявил в интервью РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T04:36
2023-11-20T04:36
2023-11-20T09:09
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лондон
великобритания
сергей беляев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Попытки Британии на бумаге формализовать условия возвращения арестованных российских активов — фиговый лист, прикрывающий бессовестный грабеж, заявил в интервью РИА Новости директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев.Он напомнил, что "после начала СВО Лондон одним из первых пошел на введение односторонних ограничительных мер в отношении российских физических лиц и организаций, активизировал работу по аресту отечественных активов в британской юрисдикции"."Тем не менее, несмотря на громкие заявления британских функционеров, нацеленные, прежде всего, на внутреннюю аудиторию, уже очевидно, что Лондону спустя без малого два года так и не удалось выработать эффективный механизм, который позволил бы экспроприировать замороженные российские активы. Преградой тому – неизбежные губительные последствия для реноме Великобритании как одного из крупнейших международных финансовых центров", - полагает Беляев.По словам дипломата, "в этих условиях попытки западников, включая англичан, формализовать на бумаге условия возвращения принадлежащих России активов являются не чем иным, как фиговым листом, прикрывающим бессовестный грабеж"."Руководство нашей страны уже неоднократно подчеркивало, что российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых ответных мер в той форме и объеме, в котором это будет сочтено необходимым, по нейтрализации соответствующих угроз Запада", - заключил он.Читайте полный текст интервью >>>
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россия, лондон, великобритания, сергей беляев
Россия, Лондон, Великобритания, Сергей Беляев
МИД назвал план Лондона оформить возвращение активов России фиговым листом
В МИД назвали попытки Лондона оформить возвращение активов России фиговым листом
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Попытки Британии на бумаге формализовать условия возвращения арестованных российских активов — фиговый лист, прикрывающий бессовестный грабеж, заявил в интервью РИА Новости директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
Он напомнил, что "после начала СВО Лондон
одним из первых пошел на введение односторонних ограничительных мер в отношении российских физических лиц и организаций, активизировал работу по аресту отечественных активов в британской юрисдикции".
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"Тем не менее, несмотря на громкие заявления британских функционеров, нацеленные, прежде всего, на внутреннюю аудиторию, уже очевидно, что Лондону спустя без малого два года так и не удалось выработать эффективный механизм, который позволил бы экспроприировать замороженные российские активы. Преградой тому – неизбежные губительные последствия для реноме Великобритании
как одного из крупнейших международных финансовых центров", - полагает Беляев.
По словам дипломата, "в этих условиях попытки западников, включая англичан, формализовать на бумаге условия возвращения принадлежащих России активов являются не чем иным, как фиговым листом, прикрывающим бессовестный грабеж".
"Руководство нашей страны уже неоднократно подчеркивало, что российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых ответных мер в той форме и объеме, в котором это будет сочтено необходимым, по нейтрализации соответствующих угроз Запада", - заключил он.
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