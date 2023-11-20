https://ria.ru/20231120/adel-1910656867.html

Певица Адель тайно вышла замуж

Певица Адель тайно вышла замуж - РИА Новости, 20.11.2023

Певица Адель тайно вышла замуж

Певица Адель проговорилась на комедийном шоу, что официально вышла замуж во второй раз, пишет Daily Mail. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:32

2023-11-20T19:32

2023-11-20T19:32

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Певица Адель проговорилась на комедийном шоу, что официально вышла замуж во второй раз, пишет Daily Mail.Обладательница премий "Грэмми" была среди зрителей на выступлении своего друга Алана Карра в Лос-Анджелесе, где ее в зале заметили поклонники. "Сегодня вечером я был на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе, и Адель была среди зрителей, — пояснил изданию один из гостей. — Алан спросил собравшихся, женился ли кто-нибудь недавно, и Адель крикнула: "Да".Программа Карра еще не вышла в эфир, но другая зрительница также подтвердила информацию о признании звезды."Ее не волновало, знают ли люди о ее присутствии. Она перебивала Карра — они лучшие друзья, и это было очень мило", — сообщила она, уточнив, что Адель была с подругой и без охраны, и вела себя непринужденно.Слухи о замужестве Адель появились в сентябре этого года. Тогда СМИ писали, что избранником 35-летней звезды стал 41-летний спортивный агент Рич Пол. С ним исполнительница хита "Hello" вместе с 2021 года.Ранее Адель была замужем за Саймоном Конеки, отцом ее 10-летнего сына Анджело. В 2019 году пара развелась.

https://ria.ru/20230705/adel-1882219019.html

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Алёна Пава

знаменитости, лос-анджелес, лас-вегас, новости шоу-бизнеса, слухи