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Певица Адель тайно вышла замуж - РИА Новости, 20.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:32 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/adel-1910656867.html
Певица Адель тайно вышла замуж
Певица Адель тайно вышла замуж - РИА Новости, 20.11.2023
Певица Адель тайно вышла замуж
Певица Адель проговорилась на комедийном шоу, что официально вышла замуж во второй раз, пишет Daily Mail. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:32
2023-11-20T19:32
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Певица Адель проговорилась на комедийном шоу, что официально вышла замуж во второй раз, пишет Daily Mail.Обладательница премий "Грэмми" была среди зрителей на выступлении своего друга Алана Карра в Лос-Анджелесе, где ее в зале заметили поклонники. "Сегодня вечером я был на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе, и Адель была среди зрителей, — пояснил изданию один из гостей. — Алан спросил собравшихся, женился ли кто-нибудь недавно, и Адель крикнула: "Да".Программа Карра еще не вышла в эфир, но другая зрительница также подтвердила информацию о признании звезды.&quot;Ее не волновало, знают ли люди о ее присутствии. Она перебивала Карра — они лучшие друзья, и это было очень мило&quot;, — сообщила она, уточнив, что Адель была с подругой и без охраны, и вела себя непринужденно.Слухи о замужестве Адель появились в сентябре этого года. Тогда СМИ писали, что избранником 35-летней звезды стал 41-летний спортивный агент Рич Пол. С ним исполнительница хита "Hello" вместе с 2021 года.Ранее Адель была замужем за Саймоном Конеки, отцом ее 10-летнего сына Анджело. В 2019 году пара развелась.
https://ria.ru/20230705/adel-1882219019.html
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знаменитости, лос-анджелес, лас-вегас, новости шоу-бизнеса, слухи
Шоубиз, Знаменитости, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Новости шоу-бизнеса, слухи
Певица Адель тайно вышла замуж

Певица Адель проговорилась на комедийном шоу, что вышла замуж во второй раз

© AP Photo / Mark J. TerrillПевица Адель и спортивный агент Рич Пол
Певица Адель и спортивный агент Рич Пол - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Mark J. Terrill
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Певица Адель проговорилась на комедийном шоу, что официально вышла замуж во второй раз, пишет Daily Mail.
Обладательница премий "Грэмми" была среди зрителей на выступлении своего друга Алана Карра в Лос-Анджелесе, где ее в зале заметили поклонники.
«
"Сегодня вечером я был на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе, и Адель была среди зрителей, — пояснил изданию один из гостей. — Алан спросил собравшихся, женился ли кто-нибудь недавно, и Адель крикнула: "Да".
Программа Карра еще не вышла в эфир, но другая зрительница также подтвердила информацию о признании звезды.
«

"Ее не волновало, знают ли люди о ее присутствии. Она перебивала Карра — они лучшие друзья, и это было очень мило", — сообщила она, уточнив, что Адель была с подругой и без охраны, и вела себя непринужденно.

Слухи о замужестве Адель появились в сентябре этого года. Тогда СМИ писали, что избранником 35-летней звезды стал 41-летний спортивный агент Рич Пол. С ним исполнительница хита "Hello" вместе с 2021 года.
Ранее Адель была замужем за Саймоном Конеки, отцом ее 10-летнего сына Анджело. В 2019 году пара развелась.
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ШоубизЗнаменитостиЛос-АнджелесЛас-ВегасНовости шоу-бизнесаслухи
 
 
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