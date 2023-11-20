Певица Адель тайно вышла замуж
Певица Адель проговорилась на комедийном шоу, что вышла замуж во второй раз
© AP Photo / Mark J. TerrillПевица Адель и спортивный агент Рич Пол
© AP Photo / Mark J. Terrill
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Певица Адель проговорилась на комедийном шоу, что официально вышла замуж во второй раз, пишет Daily Mail.
Обладательница премий "Грэмми" была среди зрителей на выступлении своего друга Алана Карра в Лос-Анджелесе, где ее в зале заметили поклонники.
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"Сегодня вечером я был на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе, и Адель была среди зрителей, — пояснил изданию один из гостей. — Алан спросил собравшихся, женился ли кто-нибудь недавно, и Адель крикнула: "Да".
Программа Карра еще не вышла в эфир, но другая зрительница также подтвердила информацию о признании звезды.
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"Ее не волновало, знают ли люди о ее присутствии. Она перебивала Карра — они лучшие друзья, и это было очень мило", — сообщила она, уточнив, что Адель была с подругой и без охраны, и вела себя непринужденно.
Слухи о замужестве Адель появились в сентябре этого года. Тогда СМИ писали, что избранником 35-летней звезды стал 41-летний спортивный агент Рич Пол. С ним исполнительница хита "Hello" вместе с 2021 года.
Ранее Адель была замужем за Саймоном Конеки, отцом ее 10-летнего сына Анджело. В 2019 году пара развелась.