https://ria.ru/20231119/venesuela-1910361478.html

Венесуэла договорилась с США о снятии санкций с Каракаса

Венесуэла договорилась с США о снятии санкций с Каракаса - РИА Новости, 19.11.2023

Венесуэла договорилась с США о снятии санкций с Каракаса

Венесуэла договорилась с США о том, что Вашингтон начнет процесс снятия санкций с Каракаса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T09:23

2023-11-19T09:23

2023-11-19T09:25

в мире

венесуэла

сша

вашингтон (штат)

николас мадуро

делси родригес

каракас

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Венесуэла договорилась с США о том, что Вашингтон начнет процесс снятия санкций с Каракаса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто."Мы договорились с США, что они начнут процесс снятия санкций. Мы рассматриваем облегчение санкций как первый шаг к этому. Что касается условий проведения выборов, то, повторяю, то, что заявила Венесуэла, или что подтвердила Венесуэла с оппозицией, - это сохранение избирательных гарантий, существующих в венесуэльской избирательной системе, сохранение закона, конституции, подтверждение этих ценностей. С этого момента США начали снимать санкции", - сказал он.Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Минфин США после этого сообщил о выпуске генлицензий сроком на шесть месяцев, которые разрешают некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией Minerven. По данным СМИ, смягчение санкций стало результатом достигнутых с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро соглашений о снятии запрета оппозиционерам занимать госдолжности.Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя действия США, заявил, что его страна сделала первый шаг в направлении последовательной отмены всех санкций в отношении Венесуэлы - это требование является "глобальным консенсусом" венесуэльцев, "84% граждан в той или иной форме требуют отмены санкций".Венесуэла из-за санкций Запада за пять лет потеряла 232 миллиарда долларов только в сфере производства нефти, сообщала на Российской энергетической неделе вице-президент Делси Родригес. В отношении страны действуют 930 ограничительных мер, а их совокупное негативное влияние Каракас оценивает в 642 миллиарда долларов США.

https://ria.ru/20231119/venesuela-1910360250.html

https://ria.ru/20231119/venesuela-1910354703.html

венесуэла

сша

вашингтон (штат)

каракас

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), николас мадуро, делси родригес, каракас