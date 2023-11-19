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Венесуэла договорилась с США о снятии санкций с Каракаса - РИА Новости, 19.11.2023
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09:23 19.11.2023 (обновлено: 09:25 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/venesuela-1910361478.html
Венесуэла договорилась с США о снятии санкций с Каракаса
Венесуэла договорилась с США о снятии санкций с Каракаса - РИА Новости, 19.11.2023
Венесуэла договорилась с США о снятии санкций с Каракаса
Венесуэла договорилась с США о том, что Вашингтон начнет процесс снятия санкций с Каракаса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T09:23
2023-11-19T09:25
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
николас мадуро
делси родригес
каракас
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Венесуэла договорилась с США о том, что Вашингтон начнет процесс снятия санкций с Каракаса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто."Мы договорились с США, что они начнут процесс снятия санкций. Мы рассматриваем облегчение санкций как первый шаг к этому. Что касается условий проведения выборов, то, повторяю, то, что заявила Венесуэла, или что подтвердила Венесуэла с оппозицией, - это сохранение избирательных гарантий, существующих в венесуэльской избирательной системе, сохранение закона, конституции, подтверждение этих ценностей. С этого момента США начали снимать санкции", - сказал он.Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Минфин США после этого сообщил о выпуске генлицензий сроком на шесть месяцев, которые разрешают некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией Minerven. По данным СМИ, смягчение санкций стало результатом достигнутых с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро соглашений о снятии запрета оппозиционерам занимать госдолжности.Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя действия США, заявил, что его страна сделала первый шаг в направлении последовательной отмены всех санкций в отношении Венесуэлы - это требование является "глобальным консенсусом" венесуэльцев, "84% граждан в той или иной форме требуют отмены санкций".Венесуэла из-за санкций Запада за пять лет потеряла 232 миллиарда долларов только в сфере производства нефти, сообщала на Российской энергетической неделе вице-президент Делси Родригес. В отношении страны действуют 930 ограничительных мер, а их совокупное негативное влияние Каракас оценивает в 642 миллиарда долларов США.
https://ria.ru/20231119/venesuela-1910360250.html
https://ria.ru/20231119/venesuela-1910354703.html
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
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Дарья Буймова
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в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), николас мадуро, делси родригес, каракас
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Делси Родригес, Каракас
Венесуэла договорилась с США о снятии санкций с Каракаса

Венесуэла договорилась с США о начале процесса снятия санкций с Каракаса

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Национальную ассамблею Венесуэлы
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Венесуэла договорилась с США о том, что Вашингтон начнет процесс снятия санкций с Каракаса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто.
"Мы договорились с США, что они начнут процесс снятия санкций. Мы рассматриваем облегчение санкций как первый шаг к этому. Что касается условий проведения выборов, то, повторяю, то, что заявила Венесуэла, или что подтвердила Венесуэла с оппозицией, - это сохранение избирательных гарантий, существующих в венесуэльской избирательной системе, сохранение закона, конституции, подтверждение этих ценностей. С этого момента США начали снимать санкции", - сказал он.
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Венесуэла может восполнить текущую нехватку газа на рынке
09:09
Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Минфин США после этого сообщил о выпуске генлицензий сроком на шесть месяцев, которые разрешают некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией Minerven. По данным СМИ, смягчение санкций стало результатом достигнутых с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро соглашений о снятии запрета оппозиционерам занимать госдолжности.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя действия США, заявил, что его страна сделала первый шаг в направлении последовательной отмены всех санкций в отношении Венесуэлы - это требование является "глобальным консенсусом" венесуэльцев, "84% граждан в той или иной форме требуют отмены санкций".
Венесуэла из-за санкций Запада за пять лет потеряла 232 миллиарда долларов только в сфере производства нефти, сообщала на Российской энергетической неделе вице-президент Делси Родригес. В отношении страны действуют 930 ограничительных мер, а их совокупное негативное влияние Каракас оценивает в 642 миллиарда долларов США.
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
МИД Венесуэлы прокомментировал призывы к нефтяному эмбарго против Израиля
07:47
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Николас МадуроДелси РодригесКаракас
 
 
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