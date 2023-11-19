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Иван Хиль: Россия и Венесуэла хотят вернуться к прежнему уровню нефтедобычи

Иван Хиль: Россия и Венесуэла хотят вернуться к прежнему уровню нефтедобычи - РИА Новости, 19.11.2023

Иван Хиль: Россия и Венесуэла хотят вернуться к прежнему уровню нефтедобычи

Венесуэльская компания PDVSA и российский "Газпром" обсуждают новые проекты по разведке и добыче газа в республике, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T10:00

2023-11-19T10:00

2023-11-19T10:32

интервью

венесуэла

россия

сша

александр новак

pdvsa

газпром

опек

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Венесуэльская компания PDVSA и российский "Газпром" обсуждают новые проекты по разведке и добыче газа в республике, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто. В эксклюзивном интервью специальному корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой он также рассказал о планах Москвы и Каракаса по сотрудничеству в нефтяном секторе и о том, может ли на этой работе отразиться недавное ослабление санкций США в отношении Венесуэлы.— Россия и Венесуэла тесно взаимодействуют в вопросах энергетики. Как сообщалось ранее, Венесуэла будет реализовывать ряд проектов с "Газпромом". Не могли бы вы рассказать, что это за проекты? Началась ли уже конкретная проработка их параметров? Когда они смогут начать работу?— Недавно в Москве прошло семнадцатое заседание российско-венесуэльской межправкомиссии, в ходе которого обсуждались различные вопросы нашего сотрудничества. Один из них – это газ. Венесуэла сейчас проводит оценку запасов природного газа, которые могут стать – и, несомненно, станут – четвертыми по объему в мире. Мы не только обладаем крупнейшими в мире запасами нефти, но и собираемся стать четвертым по величине газовым резервом в мире.Компания "Газпром" уже была в Венесуэле, уже работала над проектами, которые были тем или иным образом затронуты санкциями против республики. Сейчас мы на новом этапе сотрудничества, в первую очередь, по вопросам, которые касаются разведки и добычи на новых газовых месторождениях. Эти вопросы будут решаться в течение ближайших недель. Руководство "Газпрома" проводит встречи с коллегами из PDVSA, чтобы проработать параметры участия, техническое задание. Мы можем сказать, что это проекты по разведке и добыче газа, которые так необходимы. Венесуэла может восполнить ту нехватку газа, которая сейчас есть на рынке, поскольку у нас есть такие запасы.— Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, Россия и Венесуэла наметили пути дальнейшего сотрудничества для увеличения добычи нефти. До какого уровня планируется нарастить добычу нефти? Будут ли для этого создаваться новые совместные проекты?— Совместная добыча нефти в Венесуэле в последние годы достигла 120-150 тысяч баррелей в сутки. Конечно, режим санкций сильно повлиял на добычу, и цель на первом этапе — восстановить тот уровень, который у нас был всего пару лет назад с компанией "Роснефть", у которой сейчас другая схема работы. А вторая цель – увеличить этот уровень добычи как минимум вдвое в ближайшие годы. В комиссии мы договорились о возобновлении переговоров и участии российских компаний в совместных предприятиях в рамках соглашения, которое есть у PDVSA. Можно сказать, что на первом этапе мы стремимся восстановить уровень добычи, который у нас был пару лет назад.Стороны работают над этим, в особенности по вопросам логистики и запуска предприятий в Венесуэле, работы совместных компаний и вопросов технологий. Мы возлагаем большие надежды на эти проекты, мы вкладываем в это много энергии и сил. Российская сторона также заинтересована, сопредседатели межправкомисии Новак и (министр народной власти по нефти Венесуэлы и президент PDVSA – ред.) Педро Тельечеа напрямую обсуждают детали. Но я могу сказать, что мы увидим результаты очень скоро.— Будет ли Венесуэла поднимать в ОПЕК вопрос о нефтяном эмбарго против Израиля?— То, что сейчас происходит в Палестине – это преступление, нарушение всех международных соглашений в области гуманитарного права. Израиль занимается геноцидом. Мы настаиваем на прекращении огня без всяких условий. Также должен быть организован допуск гуманитарной помощи. Мы пока не видели никаких обсуждений по теме нефтяного эмбарго, но арабские страны обсуждали эту тему. Мы не экспортируем нефть в Израиль. У нас нет никаких дипломатических отношений с этой страной. Но мы поддержим любую меру, которая будет принята в ОПЕК, направленную на урегулирование ситуации, на то, чтобы был установлен диалог между сторонами.— Я бы хотела продолжить тему энергетики. Ранее газета Washington Post сообщила, что США и Венесуэла согласовали сделку, по которой Вашингтон ослабляет санкции в отношении нефтяного сектора страны, а Венесуэла в 2024 году проводит президентские выборы под международным наблюдением. Вы могли бы подтвердить эту информацию?— Что касается соглашения с США, президент Мадуро высказался достаточно ясно – это соглашение, где американцы ослабляют ряд нелегальных санкций против Венесуэлы, потому что они незаконны. Они нарушают международное право и должны быть немедленно сняты.Мы договорились с венесуэльской оппозицией о проведении выборов во втором полугодии следующего года, как это и предусмотрено конституцией. Все знают, что избирательная система Венесуэлы практически безупречна, где нет никакой возможности обмана. Все автоматизировано, современно. То есть мы оформили на бумаге то, что записано в законе.Произошло то, что часть оппозиции наконец образумилась и решила вернуться в демократическое русло после нескольких лет попыток свержения действующей власти насильственным способом. Увидев свое поражение, они решили вернуться к дипломатическому, политическому диалогу с правительством Венесуэлы. Будем и дальше над этим работать.По поводу США: мы считаем, что ослабление санкций — это необходимый шаг к полному снятию незаконных рестрикций против народа Венесуэлы. Они необоснованны и должны быть немедленно сняты.— Так все-таки вы обсуждаете этот вопрос с Вашингтоном?— Мы договорились с США, что они начнут процесс снятия санкций. Мы рассматриваем облегчение санкций как первый шаг к этому.Что касается условий проведения выборов, то, повторяю, то, что заявила Венесуэла, или что подтвердила Венесуэла с оппозицией, — это сохранение избирательных гарантий, существующих в венесуэльской избирательной системе, сохранение закона, конституции, подтверждение этих ценностей. С этого момента США начали снимать санкции.— И если США начнут процесс снятия санкций с нефтяного сектора Венесуэлы, не помешает ли это сотрудничеству с Россией в области энергетики?— У России и Венесуэлы двустороннее сотрудничество, прямое. Невозможно, чтобы оно было как-то затронуто никакими договоренностями. Мы продолжаем работать с компаниями из России, это наши надежные союзники во многих проектах, и мы намерены это сохранить.— Вы уже упомянули президентские выборы в стране, которые пройдут в следующем году. Намерена ли Венесуэла приглашать международных наблюдателей на них?— Согласно нашему законодательству, у нас нет наблюдателей, у нас есть сопровождающие проведение выборов. Мы всегда готовы видеть страны, которые уважают конституцию Венесуэлы. Мы готовы все показать.Сегодня мы пригласили Российскую Федерацию, она всегда сопровождала нас в этом процессе. У нашей избирательной власти есть соглашения с различными органами российской избирательной системы, и мы будем обмениваться информацией. Мы очень рады, что они могут участвовать в этом процессе.— То есть вы не планируете приглашать никого из стран Запада?— Мы сказали, что все, кто хочет принимать участие в этом процессе, должны уважать закон и конституцию. Кто готов это делать, добро пожаловать.— Совет Евросоюза в понедельник продлил санкции против Венесуэлы. При этом ЕС заявил о готовности рассмотреть вопрос смягчения или полной отмены санкций против Венесуэлы при условии выполнения определенных условий. Готов ли Каракас пойти ради снятий санкций на их выполнение? Планируются ли в ближайшее время контакты с Брюсселем по этому вопросу?— Позиция, которую занял Евросоюз, — нелепая, бессмысленная и высокомерная. Венесуэла не будет идти ни на чьи условия. У нас есть конституция и у нас есть закон. Европа должна снять все санкции против Венесуэлы без всяких условий. Решение, которое они приняли, противоречит нашей конституции, международному праву. Санкции должны быть сняты.— Говоря о двусторонних отношениях РФ и Венесуэлы, хотела бы спросить вас об одном из основных экспортных товаров Каракаса. Это кофе и какао-бобы. До какого уровня планируется увеличить поставки этой продукции в страну? И могут ли быть какие-то скидки со стороны Венесуэлы?— Наша продукция на российском рынке, в том числе кафе и какао-бобы, сейчас представлена довольно скромно. Мы согласовываем санитарные протоколы, чтобы разрешить экспорт рыбной и сельскохозяйственной продукции, другие растительные культуры, которые в скором времени будут, можно сказать, готовы к выходу на российский рынок. Я не могу сейчас сказать точно число, но эти проекты развиваются, поскольку Венесуэла всегда была экспортером продовольствия. Сейчас мы заходим на рынок с новыми силами, и мы уверены, что Россия будет привилегированным рынком. Конечно, мы ведем переговоры с Москвой как со стратегическим, привилегированным союзником, это переговоры в рамках международного торгового права. Как в России, так и в Венесуэле есть государственные участники, есть частные. Мы договорились способствовать этим переговорам. Мы стремимся создать надежный канал для венесуэльского экспорта в Россию, и конечно, есть российские продукты, которые будут импортироваться в Венесуэлу.— Возвращаясь к международной повестке, может ли территориальный спор Венесуэлы с Гайаной перерасти в полномасштабный конфликт, учитывая к тому же планы США разместить на территории последней военную базу?— Венесуэла задействует все дипломатические, политические и юридические методы чтобы избежать эскалации. Мы хотим, чтобы было уважение к международному праву и к Женевскому соглашению, которое было подписано ранее. Должен быть прямой диалог для поиска взаимного выгодного решения. Если мы пойдем по этому пути, я уверен, что не будет никакой конфронтации, не будет риска эскалации. К сожалению, Гайана занимает безрассудную позицию. Видимо, это часть их юридической стратегии, когда они решили обсуждать этот вопрос в Международном суде ООН. Мы настаиваем на Женевском соглашении 1966 года. Мы также говорили о присутствии Южного командования США как об элементе провокаций. Мы также говорили о все большем присутствии компании Exxon Mobil в еще не делимитированных морских водах. Гайана пытается устроить провокации против Венесуэлы, но Каракас не поддастся на это. Мы уже говорили, что наш путь – это путь мира и прямых переговоров. Гайана пытается спровоцировать эскалацию, но мы не поддадимся.

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https://ria.ru/20230925/evropa-1898405744.html

венесуэла

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, венесуэла, россия, сша, александр новак, pdvsa, газпром, опек