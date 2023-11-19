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В Финляндии обвинили Россию в вытеснении мигрантов - РИА Новости, 19.11.2023
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13:52 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/vartius-1910394023.html
В Финляндии обвинили Россию в вытеснении мигрантов
В Финляндии обвинили Россию в вытеснении мигрантов - РИА Новости, 19.11.2023
В Финляндии обвинили Россию в вытеснении мигрантов
В Финляндии обвинили российскую сторону в якобы выдворении мигрантов на финскую территорию, сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на начальника закрытого... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T13:52
2023-11-19T13:52
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя – РИА Новости. В Финляндии обвинили российскую сторону в якобы выдворении мигрантов на финскую территорию, сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на начальника закрытого внезапно в воскресенье погранпункта Вартиус Йоуко Киннунена. Единственный работающий в воскресенье до 18 часов пункт пропуска Вартиус временно закрыт, движение ограничено, сообщала ранее погранохрана Финляндии. По утверждению СМИ, "пункт пропуска Вартиус в Кайнуу пришлось временно закрыть в воскресенье днем, поскольку" российские пограничники якобы "вытеснили мигрантов на нейтральную зону и закрыли за ними шлагбаумы". Как заявил Киннунен, слова которого приводит газета, российские пограничники якобы "подтолкнули и привезли людей к границе". Он утверждает, что "поведение последней группы (мигрантов - ред.) вчера вечером (в субботу) было агрессивным и конкретно направленным против" российской стороны. "Казалось, они даже не хотели приезжать в Финляндию", - приводит слова Киннунена Ilta-Sanomat. Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии. И только два из работающих - Вартиус и Салла - будут вести прием заявлений об убежище, решило финское правительство. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.
https://ria.ru/20231118/bezhentsy-1910292014.html
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
В Финляндии обвинили Россию в вытеснении мигрантов

Начальник закрывшегося финского КПП обвинил Россию в вытеснении мигрантов

© RajavartiolaitosАвтомобиль пограничной службы Финляндии
Автомобиль пограничной службы Финляндии
© Rajavartiolaitos
Автомобиль пограничной службы Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя – РИА Новости. В Финляндии обвинили российскую сторону в якобы выдворении мигрантов на финскую территорию, сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на начальника закрытого внезапно в воскресенье погранпункта Вартиус Йоуко Киннунена.
Единственный работающий в воскресенье до 18 часов пункт пропуска Вартиус временно закрыт, движение ограничено, сообщала ранее погранохрана Финляндии.
По утверждению СМИ, "пункт пропуска Вартиус в Кайнуу пришлось временно закрыть в воскресенье днем, поскольку" российские пограничники якобы "вытеснили мигрантов на нейтральную зону и закрыли за ними шлагбаумы".
Как заявил Киннунен, слова которого приводит газета, российские пограничники якобы "подтолкнули и привезли людей к границе". Он утверждает, что "поведение последней группы (мигрантов - ред.) вчера вечером (в субботу) было агрессивным и конкретно направленным против" российской стороны. "Казалось, они даже не хотели приезжать в Финляндию", - приводит слова Киннунена Ilta-Sanomat.
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Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу.
Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии. И только два из работающих - Вартиус и Салла - будут вести прием заявлений об убежище, решило финское правительство.
Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.
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