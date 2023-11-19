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Трамп отметил растерянность Байдена на встрече с Си Цзиньпином - РИА Новости, 19.11.2023
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01:08 19.11.2023 (обновлено: 09:46 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/tramp-1910340068.html
Трамп отметил растерянность Байдена на встрече с Си Цзиньпином
Трамп отметил растерянность Байдена на встрече с Си Цзиньпином - РИА Новости, 19.11.2023
Трамп отметил растерянность Байдена на встрече с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден на прошедшей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выглядел растерянным, заявил бывший глава государства Дональд Трамп. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T01:08
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китай
сан-франциско
сша
в мире
дональд трамп
джо байден
си цзиньпин
саммит атэс
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ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден на прошедшей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выглядел растерянным, заявил бывший глава государства Дональд Трамп.&quot;На этой неделе в Сан-Франциско на саммите с Китаем продажный Джо Байден выглядел так, будто совсем не понимает, что происходит, что надо делать. Он встречался с человеком, который выглядел, как кусок гранита&quot;, — сказал политик на мероприятии сторонников в штате Айова.Трамп также назвал Байдена "тупым человеком".Байден встречался с Си Цзиньпином на этой неделе на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.
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китай, сан-франциско, сша, в мире, дональд трамп, джо байден, си цзиньпин, саммит атэс
Китай, Сан-Франциско, США, В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Си Цзиньпин, Саммит АТЭС
Трамп отметил растерянность Байдена на встрече с Си Цзиньпином

Трамп: Байден на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином выглядел растерянным

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден на прошедшей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выглядел растерянным, заявил бывший глава государства Дональд Трамп.
«

"На этой неделе в Сан-Франциско на саммите с Китаем продажный Джо Байден выглядел так, будто совсем не понимает, что происходит, что надо делать. Он встречался с человеком, который выглядел, как кусок гранита", — сказал политик на мероприятии сторонников в штате Айова.

Трамп также назвал Байдена "тупым человеком".
Байден встречался с Си Цзиньпином на этой неделе на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.
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КитайСан-ФранцискоСШАВ миреДональд ТрампДжо БайденСи ЦзиньпинСаммит АТЭС
 
 
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