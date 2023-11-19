https://ria.ru/20231119/tramp-1910340068.html

Трамп отметил растерянность Байдена на встрече с Си Цзиньпином

Трамп отметил растерянность Байдена на встрече с Си Цзиньпином - РИА Новости, 19.11.2023

Трамп отметил растерянность Байдена на встрече с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден на прошедшей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выглядел растерянным, заявил бывший глава государства Дональд Трамп. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T01:08

2023-11-19T01:08

2023-11-19T09:46

китай

сан-франциско

сша

в мире

дональд трамп

джо байден

си цзиньпин

саммит атэс

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ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден на прошедшей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выглядел растерянным, заявил бывший глава государства Дональд Трамп."На этой неделе в Сан-Франциско на саммите с Китаем продажный Джо Байден выглядел так, будто совсем не понимает, что происходит, что надо делать. Он встречался с человеком, который выглядел, как кусок гранита", — сказал политик на мероприятии сторонников в штате Айова.Трамп также назвал Байдена "тупым человеком".Байден встречался с Си Цзиньпином на этой неделе на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

https://ria.ru/20231115/tramp-1909653140.html

китай

сан-франциско

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китай, сан-франциско, сша, в мире, дональд трамп, джо байден, си цзиньпин, саммит атэс