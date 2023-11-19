https://ria.ru/20231119/tanki-1910383945.html

"Было понятно сразу". Полковник рассказал о главном просчете ВСУ

"Было понятно сразу". Полковник рассказал о главном просчете ВСУ - РИА Новости, 19.11.2023

"Было понятно сразу". Полковник рассказал о главном просчете ВСУ

Применяемые ВСУ немецкие танки Leopard не показали никакой эффективности на поле боя, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер, выступая на... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T12:20

2023-11-19T12:20

2023-11-19T14:47

вена

украина

россия

маркус райснер

вооруженные силы украины

forbes

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852226029_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_31883513cfe97541592174c2718d9786.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Применяемые ВСУ немецкие танки Leopard не показали никакой эффективности на поле боя, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер, выступая на европейском форуме AIES в Вене."Все думали, что танки Leopard что-то изменят, но, к сожалению, этого не произошло. Почему? Потому что у украинцев отсутствовали нужные навыки и возможности", — отметил военный.Райснер подчеркнул, что подобная ситуация прогнозировалась с самого начала, она была очевидна с военной точки зрения, но многие западные эксперты настаивали на том, что у украинских солдат получится "одолеть русских благодаря энтузиазму".Как сообщало издание Forbes, российские военные уничтожили за последнее время четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине. Минобороны отмечало, что за июнь и июль ВСУ во время контрнаступления потеряли 25 боевых машин Leopard. Все подбитые танки этого типа, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относились к модификациям 2A4 и 2А6.

https://ria.ru/20231119/naemniki-1910362111.html

вена

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вена, украина, россия, маркус райснер, вооруженные силы украины, forbes