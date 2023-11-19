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"Было понятно сразу". Полковник рассказал о главном просчете ВСУ
"Было понятно сразу". Полковник рассказал о главном просчете ВСУ - РИА Новости, 19.11.2023
"Было понятно сразу". Полковник рассказал о главном просчете ВСУ
Применяемые ВСУ немецкие танки Leopard не показали никакой эффективности на поле боя, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер, выступая на... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T12:20
2023-11-19T12:20
2023-11-19T14:47
вена
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вооруженные силы украины
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Применяемые ВСУ немецкие танки Leopard не показали никакой эффективности на поле боя, заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер, выступая на европейском форуме AIES в Вене."Все думали, что танки Leopard что-то изменят, но, к сожалению, этого не произошло. Почему? Потому что у украинцев отсутствовали нужные навыки и возможности", — отметил военный.Райснер подчеркнул, что подобная ситуация прогнозировалась с самого начала, она была очевидна с военной точки зрения, но многие западные эксперты настаивали на том, что у украинских солдат получится "одолеть русских благодаря энтузиазму".Как сообщало издание Forbes, российские военные уничтожили за последнее время четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине. Минобороны отмечало, что за июнь и июль ВСУ во время контрнаступления потеряли 25 боевых машин Leopard. Все подбитые танки этого типа, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относились к модификациям 2A4 и 2А6.
https://ria.ru/20231119/naemniki-1910362111.html
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вена, украина, россия, маркус райснер, вооруженные силы украины, forbes
Вена, Украина, Россия, Маркус Райснер, Вооруженные силы Украины, Forbes, Специальная военная операция на Украине
"Было понятно сразу". Полковник рассказал о главном просчете ВСУ
Полковник Райснер: немецкие танки Leopard не помогли ВСУ в борьбе с Россией