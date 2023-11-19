В Каракасе раскритиковали позицию ЕС по вопросы отмены санкций
Глава МИД Венесуэлы назвал позицию ЕС по вопросу отмены санкций нелепой
Вид на город Каракас. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Позиция Евросоюза по вопросу возможности отмены санкций против Венесуэлы нелепа, рестрикции должны быть сняты без всяких условий, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто.
"Позиция, которую занял Евросоюз, нелепая, бессмысленная и высокомерная. Венесуэла не будет идти ни на чьи условия. У нас есть конституция, и у нас есть закон. Европа должна снять все санкции против Венесуэлы без всяких условий. Решение, которое они приняли, противоречит нашей конституции, международному праву. Санкции должны быть сняты", - указал министр.
Ранее Совет Евросоюза продлил санкции против Венесуэлы на полгода, а не на год, как было ранее, заявив при этом о готовности рассмотреть вопрос смягчения или отмены ограничительных мер против этой латиноамериканской страны при определенных условиях. Свое решение сократить срок продления санкций Совет ЕС объяснил тем, что одобряет соглашение правительства Венесуэлы и представителей оппозиции, которые были достигнуты 17 октября по итогам переговоров в Барбадосе.
Изначально ограничительные меры ЕС против Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц. В сентябре Суд ЕС в Люксембурге отклонил иск, поданный от имени Венесуэлы с требованием снять европейские санкции.