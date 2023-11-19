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В Каракасе раскритиковали позицию ЕС по вопросы отмены санкций - РИА Новости, 19.11.2023
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10:08 19.11.2023 (обновлено: 10:37 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/sanktsii-1910366989.html
В Каракасе раскритиковали позицию ЕС по вопросы отмены санкций
В Каракасе раскритиковали позицию ЕС по вопросы отмены санкций - РИА Новости, 19.11.2023
В Каракасе раскритиковали позицию ЕС по вопросы отмены санкций
Позиция Евросоюза по вопросу возможности отмены санкций против Венесуэлы нелепа, рестрикции должны быть сняты без всяких условий, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T10:08
2023-11-19T10:37
венесуэла
евросоюз
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Позиция Евросоюза по вопросу возможности отмены санкций против Венесуэлы нелепа, рестрикции должны быть сняты без всяких условий, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто. "Позиция, которую занял Евросоюз, нелепая, бессмысленная и высокомерная. Венесуэла не будет идти ни на чьи условия. У нас есть конституция, и у нас есть закон. Европа должна снять все санкции против Венесуэлы без всяких условий. Решение, которое они приняли, противоречит нашей конституции, международному праву. Санкции должны быть сняты", - указал министр. Ранее Совет Евросоюза продлил санкции против Венесуэлы на полгода, а не на год, как было ранее, заявив при этом о готовности рассмотреть вопрос смягчения или отмены ограничительных мер против этой латиноамериканской страны при определенных условиях. Свое решение сократить срок продления санкций Совет ЕС объяснил тем, что одобряет соглашение правительства Венесуэлы и представителей оппозиции, которые были достигнуты 17 октября по итогам переговоров в Барбадосе. Изначально ограничительные меры ЕС против Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц. В сентябре Суд ЕС в Люксембурге отклонил иск, поданный от имени Венесуэлы с требованием снять европейские санкции. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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венесуэла, евросоюз
Венесуэла, Евросоюз
В Каракасе раскритиковали позицию ЕС по вопросы отмены санкций

Глава МИД Венесуэлы назвал позицию ЕС по вопросу отмены санкций нелепой

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Позиция Евросоюза по вопросу возможности отмены санкций против Венесуэлы нелепа, рестрикции должны быть сняты без всяких условий, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто.
"Позиция, которую занял Евросоюз, нелепая, бессмысленная и высокомерная. Венесуэла не будет идти ни на чьи условия. У нас есть конституция, и у нас есть закон. Европа должна снять все санкции против Венесуэлы без всяких условий. Решение, которое они приняли, противоречит нашей конституции, международному праву. Санкции должны быть сняты", - указал министр.
Ранее Совет Евросоюза продлил санкции против Венесуэлы на полгода, а не на год, как было ранее, заявив при этом о готовности рассмотреть вопрос смягчения или отмены ограничительных мер против этой латиноамериканской страны при определенных условиях. Свое решение сократить срок продления санкций Совет ЕС объяснил тем, что одобряет соглашение правительства Венесуэлы и представителей оппозиции, которые были достигнуты 17 октября по итогам переговоров в Барбадосе.
Изначально ограничительные меры ЕС против Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц. В сентябре Суд ЕС в Люксембурге отклонил иск, поданный от имени Венесуэлы с требованием снять европейские санкции.
Читайте полный текст интервью >>>
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