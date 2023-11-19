https://ria.ru/20231119/sanktsii-1910366989.html

В Каракасе раскритиковали позицию ЕС по вопросы отмены санкций

В Каракасе раскритиковали позицию ЕС по вопросы отмены санкций - РИА Новости, 19.11.2023

В Каракасе раскритиковали позицию ЕС по вопросы отмены санкций

Позиция Евросоюза по вопросу возможности отмены санкций против Венесуэлы нелепа, рестрикции должны быть сняты без всяких условий, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T10:08

2023-11-19T10:08

2023-11-19T10:37

венесуэла

евросоюз

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Позиция Евросоюза по вопросу возможности отмены санкций против Венесуэлы нелепа, рестрикции должны быть сняты без всяких условий, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто. "Позиция, которую занял Евросоюз, нелепая, бессмысленная и высокомерная. Венесуэла не будет идти ни на чьи условия. У нас есть конституция, и у нас есть закон. Европа должна снять все санкции против Венесуэлы без всяких условий. Решение, которое они приняли, противоречит нашей конституции, международному праву. Санкции должны быть сняты", - указал министр. Ранее Совет Евросоюза продлил санкции против Венесуэлы на полгода, а не на год, как было ранее, заявив при этом о готовности рассмотреть вопрос смягчения или отмены ограничительных мер против этой латиноамериканской страны при определенных условиях. Свое решение сократить срок продления санкций Совет ЕС объяснил тем, что одобряет соглашение правительства Венесуэлы и представителей оппозиции, которые были достигнуты 17 октября по итогам переговоров в Барбадосе. Изначально ограничительные меры ЕС против Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц. В сентябре Суд ЕС в Люксембурге отклонил иск, поданный от имени Венесуэлы с требованием снять европейские санкции. Читайте полный текст интервью >>>

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венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

венесуэла, евросоюз