https://ria.ru/20231119/putin-1910410864.html

Путин примет участие в конференции по ИИ и общении лидеров БРИКС

Путин примет участие в конференции по ИИ и общении лидеров БРИКС - РИА Новости, 19.11.2023

Путин примет участие в конференции по ИИ и общении лидеров БРИКС

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в конференции по искусственному интеллекту и телемосту лидеров стран БРИКС, а также... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T15:47

2023-11-19T15:47

2023-11-19T15:47

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в конференции по искусственному интеллекту и телемосту лидеров стран БРИКС, а также займется темой общественного транспорта в регионах РФ, сообщили в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Планируется и телемост лидеров БРИКС", - сообщили в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о планах президента на следующую неделю. В телепрограмме также напомнили слова самого Путина о том, что он скоро посетит Минск и примет участие в мероприятии по линии ОДКБ. Кроме того, отмечается, что на следующей неделе президент РФ примет в Москве лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. "Также президент будет участвовать в конференции по искусственному интеллекту... Также Путин снова займется темой общественного транспорта в регионах. Ранее президент инициировал программу масштабного обновления парка... Помимо этого, будет совещание с правительством", - сообщили в программе. Ранее пресс-секретарь главы Таджикистана Абдуфаттох Шарифзода сообщил РИА Новости о том, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит 21-22 ноября Россию с официальным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что следующей неделе запланирован официальный визит президента Таджикистана в Москву.

https://ria.ru/20231119/putin-1910399541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, таджикистан, москва, дмитрий песков, эмомали рахмон, владимир путин, брикс, одкб, санкт-петербургский международный культурный форум