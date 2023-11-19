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Путин примет участие в конференции по ИИ и общении лидеров БРИКС - РИА Новости, 19.11.2023
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15:47 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/putin-1910410864.html
Путин примет участие в конференции по ИИ и общении лидеров БРИКС
Путин примет участие в конференции по ИИ и общении лидеров БРИКС - РИА Новости, 19.11.2023
Путин примет участие в конференции по ИИ и общении лидеров БРИКС
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в конференции по искусственному интеллекту и телемосту лидеров стран БРИКС, а также... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T15:47
2023-11-19T15:47
политика
россия
таджикистан
москва
дмитрий песков
эмомали рахмон
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в конференции по искусственному интеллекту и телемосту лидеров стран БРИКС, а также займется темой общественного транспорта в регионах РФ, сообщили в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Планируется и телемост лидеров БРИКС", - сообщили в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о планах президента на следующую неделю. В телепрограмме также напомнили слова самого Путина о том, что он скоро посетит Минск и примет участие в мероприятии по линии ОДКБ. Кроме того, отмечается, что на следующей неделе президент РФ примет в Москве лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. "Также президент будет участвовать в конференции по искусственному интеллекту... Также Путин снова займется темой общественного транспорта в регионах. Ранее президент инициировал программу масштабного обновления парка... Помимо этого, будет совещание с правительством", - сообщили в программе. Ранее пресс-секретарь главы Таджикистана Абдуфаттох Шарифзода сообщил РИА Новости о том, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит 21-22 ноября Россию с официальным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что следующей неделе запланирован официальный визит президента Таджикистана в Москву.
https://ria.ru/20231119/putin-1910399541.html
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политика, россия, таджикистан, москва, дмитрий песков, эмомали рахмон, владимир путин, брикс, одкб, санкт-петербургский международный культурный форум
Политика, Россия, Таджикистан, Москва, Дмитрий Песков, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, БРИКС, ОДКБ, Санкт-Петербургский Международный культурный форум
Путин примет участие в конференции по ИИ и общении лидеров БРИКС

Путин примет участие в конференции по ИИ и телемосту лидеров стран БРИКС

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в конференции по искусственному интеллекту и телемосту лидеров стран БРИКС, а также займется темой общественного транспорта в регионах РФ, сообщили в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Планируется и телемост лидеров БРИКС", - сообщили в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о планах президента на следующую неделю.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
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В телепрограмме также напомнили слова самого Путина о том, что он скоро посетит Минск и примет участие в мероприятии по линии ОДКБ. Кроме того, отмечается, что на следующей неделе президент РФ примет в Москве лидера Таджикистана Эмомали Рахмона.
"Также президент будет участвовать в конференции по искусственному интеллекту... Также Путин снова займется темой общественного транспорта в регионах. Ранее президент инициировал программу масштабного обновления парка... Помимо этого, будет совещание с правительством", - сообщили в программе.
Ранее пресс-секретарь главы Таджикистана Абдуфаттох Шарифзода сообщил РИА Новости о том, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит 21-22 ноября Россию с официальным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что следующей неделе запланирован официальный визит президента Таджикистана в Москву.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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ПолитикаРоссияТаджикистанМоскваДмитрий ПесковЭмомали РахмонВладимир ПутинБРИКСОДКБСанкт-Петербургский Международный культурный форум
 
 
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