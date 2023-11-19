https://ria.ru/20231119/putin-1910407439.html

Путину подарили португальский разговорник к саммиту G20 в Бразилии

Путину подарили португальский разговорник к саммиту G20 в Бразилии - РИА Новости, 19.11.2023

Путину подарили португальский разговорник к саммиту G20 в Бразилии

Президент РФ Владимир Путин на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге получил в подарок португальский разговорник к предстоящему в 2024 году саммиту РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T15:28

2023-11-19T15:28

2023-11-19T15:28

санкт-петербург

бразилия

россия

павел зарубин

владимир путин

большая двадцатка

брикс

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге получил в подарок португальский разговорник к предстоящему в 2024 году саммиту G20 в Бразилии, рассказал президент координационного совета БРИКС Висенте Барриентос в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Путин в пятницу выступил на пленарном заседании форума в Петербурге. После дискуссии Барриентос подарил президенту книгу. "Я долго ждал эту встречу, ведущий не смог мне предоставить слово. В ближайшее время будет проведена встреча "двадцатки" в Бразилии. Я подумал, что господину президенту не помешало бы иметь с собой разговорник по португальскому языку. Я ему подарил книжку", - рассказал он.

https://ria.ru/20231117/raznoobrazie-1910149780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, бразилия, россия, павел зарубин, владимир путин, большая двадцатка, брикс, общество