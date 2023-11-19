https://ria.ru/20231119/putin-1910407439.html
Путину подарили португальский разговорник к саммиту G20 в Бразилии
Путину подарили португальский разговорник к саммиту G20 в Бразилии - РИА Новости, 19.11.2023
Путину подарили португальский разговорник к саммиту G20 в Бразилии
Президент РФ Владимир Путин на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге получил в подарок португальский разговорник к предстоящему в 2024 году саммиту РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T15:28
2023-11-19T15:28
2023-11-19T15:28
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге получил в подарок португальский разговорник к предстоящему в 2024 году саммиту G20 в Бразилии, рассказал президент координационного совета БРИКС Висенте Барриентос в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Путин в пятницу выступил на пленарном заседании форума в Петербурге. После дискуссии Барриентос подарил президенту книгу. "Я долго ждал эту встречу, ведущий не смог мне предоставить слово. В ближайшее время будет проведена встреча "двадцатки" в Бразилии. Я подумал, что господину президенту не помешало бы иметь с собой разговорник по португальскому языку. Я ему подарил книжку", - рассказал он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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санкт-петербург, бразилия, россия, павел зарубин, владимир путин, большая двадцатка, брикс, общество
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Путину подарили португальский разговорник к саммиту G20 в Бразилии
Путин на культурном форуме в Петербурге подарили португальский разговорник