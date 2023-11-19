Внук де Голля принял приглашение посетить Петербург
Беглов: внук де Голля принял приглашение посетить Петербург в 2024 году
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля, общественный деятель Пьер де Голль принял приглашение посетить Санкт-Петербург в 2024 году, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в своем Telegram-канале.
«
"Пьер де Голль, внук легендарного генерала де Голля, принял приглашение посетить Петербург в 2024 году", - написал он.
Беглов напомнил, что Пьер де Голль прилетал в Петербург для участия в работе IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.
«
"В сфере его профессиональных интересов - историко-культурные связи России и Франции, поэтому, по словам Пьера, ему часто задают вопросы о российской культуре. Он подтвердил, что сегодня на Западе пытаются сократить присутствие русской культуры. Всё это ведет к одностороннему взгляду, дезориентирует общество. При этом Пьер считает, что именно понимание культурного кода - основа для диалога", - отметил Беглов.
По его словам, Пьер де Голль выступает за активное сотрудничество между странами, основанное на исторической памяти.
«
"В разговоре Пьер подчеркнул, что остается человеком твердых убеждений. Большая редкость для западного мира на сегодняшний день. Достойный внук своего великого деда, отстаивающий истинные интересы своей страны", - написал губернатор.