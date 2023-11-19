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Внук де Голля принял приглашение посетить Петербург - РИА Новости, 19.11.2023
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23:45 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/priglashenie-1910464585.html
Внук де Голля принял приглашение посетить Петербург
Внук де Голля принял приглашение посетить Петербург - РИА Новости, 19.11.2023
Внук де Голля принял приглашение посетить Петербург
Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля, общественный деятель Пьер де Голль принял приглашение посетить Санкт-Петербург в 2024 году, РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T23:45
2023-11-19T23:45
санкт-петербург
россия
франция
шарль де голль
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля, общественный деятель Пьер де Голль принял приглашение посетить Санкт-Петербург в 2024 году, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в своем Telegram-канале. "Пьер де Голль, внук легендарного генерала де Голля, принял приглашение посетить Петербург в 2024 году", - написал он.Беглов напомнил, что Пьер де Голль прилетал в Петербург для участия в работе IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур. "В сфере его профессиональных интересов - историко-культурные связи России и Франции, поэтому, по словам Пьера, ему часто задают вопросы о российской культуре. Он подтвердил, что сегодня на Западе пытаются сократить присутствие русской культуры. Всё это ведет к одностороннему взгляду, дезориентирует общество. При этом Пьер считает, что именно понимание культурного кода - основа для диалога", - отметил Беглов. По его словам, Пьер де Голль выступает за активное сотрудничество между странами, основанное на исторической памяти. "В разговоре Пьер подчеркнул, что остается человеком твердых убеждений. Большая редкость для западного мира на сегодняшний день. Достойный внук своего великого деда, отстаивающий истинные интересы своей страны", - написал губернатор.
https://ria.ru/20231117/putin-1910184757.html
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санкт-петербург, россия, франция, шарль де голль, александр беглов
Санкт-Петербург, Россия, Франция, Шарль де Голль, Александр Беглов
Внук де Голля принял приглашение посетить Петербург

Беглов: внук де Голля принял приглашение посетить Петербург в 2024 году

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля, общественный деятель Пьер де Голль принял приглашение посетить Санкт-Петербург в 2024 году, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в своем Telegram-канале.
«
"Пьер де Голль, внук легендарного генерала де Голля, принял приглашение посетить Петербург в 2024 году", - написал он.
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Беглов напомнил, что Пьер де Голль прилетал в Петербург для участия в работе IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.
«
"В сфере его профессиональных интересов - историко-культурные связи России и Франции, поэтому, по словам Пьера, ему часто задают вопросы о российской культуре. Он подтвердил, что сегодня на Западе пытаются сократить присутствие русской культуры. Всё это ведет к одностороннему взгляду, дезориентирует общество. При этом Пьер считает, что именно понимание культурного кода - основа для диалога", - отметил Беглов.
По его словам, Пьер де Голль выступает за активное сотрудничество между странами, основанное на исторической памяти.
«
"В разговоре Пьер подчеркнул, что остается человеком твердых убеждений. Большая редкость для западного мира на сегодняшний день. Достойный внук своего великого деда, отстаивающий истинные интересы своей страны", - написал губернатор.
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Санкт-ПетербургРоссияФранцияШарль де ГолльАлександр Беглов
 
 
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