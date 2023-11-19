https://ria.ru/20231119/priglashenie-1910464585.html

Внук де Голля принял приглашение посетить Петербург

Внук де Голля принял приглашение посетить Петербург - РИА Новости, 19.11.2023

Внук де Голля принял приглашение посетить Петербург

Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля, общественный деятель Пьер де Голль принял приглашение посетить Санкт-Петербург в 2024 году, РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T23:45

2023-11-19T23:45

2023-11-19T23:45

санкт-петербург

россия

франция

шарль де голль

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля, общественный деятель Пьер де Голль принял приглашение посетить Санкт-Петербург в 2024 году, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в своем Telegram-канале. "Пьер де Голль, внук легендарного генерала де Голля, принял приглашение посетить Петербург в 2024 году", - написал он.Беглов напомнил, что Пьер де Голль прилетал в Петербург для участия в работе IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур. "В сфере его профессиональных интересов - историко-культурные связи России и Франции, поэтому, по словам Пьера, ему часто задают вопросы о российской культуре. Он подтвердил, что сегодня на Западе пытаются сократить присутствие русской культуры. Всё это ведет к одностороннему взгляду, дезориентирует общество. При этом Пьер считает, что именно понимание культурного кода - основа для диалога", - отметил Беглов. По его словам, Пьер де Голль выступает за активное сотрудничество между странами, основанное на исторической памяти. "В разговоре Пьер подчеркнул, что остается человеком твердых убеждений. Большая редкость для западного мира на сегодняшний день. Достойный внук своего великого деда, отстаивающий истинные интересы своей страны", - написал губернатор.

https://ria.ru/20231117/putin-1910184757.html

https://ria.ru/20231116/kultura-1909787211.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, франция, шарль де голль, александр беглов