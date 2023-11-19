https://ria.ru/20231119/post-1910460322.html
СМИ: глава МИД Латвии надеется поучаствовать в борьбе за пост генсека НАТО
СМИ: глава МИД Латвии надеется поучаствовать в борьбе за пост генсека НАТО - РИА Новости, 19.11.2023
СМИ: глава МИД Латвии надеется поучаствовать в борьбе за пост генсека НАТО
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш надеется участвовать в борьбе за пост генерального секретаря НАТО в 2024 году, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T22:46
2023-11-19T22:46
2023-11-19T22:46
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш надеется участвовать в борьбе за пост генерального секретаря НАТО в 2024 году, передает агентство Блумберг. "Если Латвия решит выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря (НАТО - ред.), то Кришьянис Кариньш готов принять участие в конкурсе", - приводит агентство слова из заявления представителя главы МИД Латвии. Как отмечается в заявлении, Кариньш "внесет свой вклад в работу альянса благодаря опыту руководства в качестве премьер-министра, четкому пониманию угрозы со стороны России, твердой позиции по Украине и подтвержденному опыту достижения международного консенсуса". В августе Кариньш заявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра Латвии. В сентябре Кариньш получил пост главы МИД страны. В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что еще на один год, до 1 октября 2024 года, останется на своем посту.
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в мире, латвия, россия, украина, йенс столтенберг, кришьянис кариньш, нато
В мире, Латвия, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, Кришьянис Кариньш, НАТО
СМИ: глава МИД Латвии надеется поучаствовать в борьбе за пост генсека НАТО
Блумберг: глава МИД Латвии надеется поучаствовать в борьбе за пост генсека НАТО