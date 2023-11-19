Рейтинг@Mail.ru
В воскресенье в Финляндию из России прибыло 16 беженцев - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/pogranpunkt-1910443992.html
В воскресенье в Финляндию из России прибыло 16 беженцев
В воскресенье в Финляндию из России прибыло 16 беженцев - РИА Новости, 19.11.2023
В воскресенье в Финляндию из России прибыло 16 беженцев
Единственный работавший в воскресенье до вечера на границе с РФ финский погранпункт Вартиус закрылся по графику в 18.00, с территории России в Финляндию через... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T19:53
2023-11-19T19:53
в мире
россия
финляндия
ирак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:605:2048:1757_1920x0_80_0_0_bd89ebd0b31d96b04bd47c8d8390777b.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя - РИА Новости. Единственный работавший в воскресенье до вечера на границе с РФ финский погранпункт Вартиус закрылся по графику в 18.00, с территории России в Финляндию через него перешли 16 просителей убежища из Ирака, Сомали, Сирии и других стран, сообщает погранотряд Кайнуу. Ни один из четырех пунктов пропуска на финской границе с РФ не работает круглосуточно, из четырех пунктов, определенных финским кабмином для работы на границе с РФ, один не работает по графику в выходные дни, КПП Райа-Йоосеппи - Лотта и КПП Салла закрылись в воскресенье по графику в 14 часов, Вартиус-Люття по графику входного дня работал до 18 часов. "Сегодня в часы работы пограничного перехода Вартиус заявления о предоставлении убежища подали 16 человек", - говорится в сообщении погранотряда Кайнуу в сети микроблогов Х. Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии. При этом только два пункта из работающих - Вартиус и Салла - будут вести прием заявлений об убежище, следует из решения финского правительства. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.
https://ria.ru/20231119/reshenie-1910417357.html
https://ria.ru/20231119/finlyandiya-1910442671.html
россия
финляндия
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_710a9589effd76ab2032fa0879f3d10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, ирак
В мире, Россия, Финляндия, Ирак
В воскресенье в Финляндию из России прибыло 16 беженцев

В воскресенье из России в Финляндию через погранпункт Вартиус прошли 16 беженцев

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя - РИА Новости. Единственный работавший в воскресенье до вечера на границе с РФ финский погранпункт Вартиус закрылся по графику в 18.00, с территории России в Финляндию через него перешли 16 просителей убежища из Ирака, Сомали, Сирии и других стран, сообщает погранотряд Кайнуу.
Ни один из четырех пунктов пропуска на финской границе с РФ не работает круглосуточно, из четырех пунктов, определенных финским кабмином для работы на границе с РФ, один не работает по графику в выходные дни, КПП Райа-Йоосеппи - Лотта и КПП Салла закрылись в воскресенье по графику в 14 часов, Вартиус-Люття по графику входного дня работал до 18 часов.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
В ГД высказались о решении Финляндии закрыть КПП на границе с Россией
Вчера, 16:32
«
"Сегодня в часы работы пограничного перехода Вартиус заявления о предоставлении убежища подали 16 человек", - говорится в сообщении погранотряда Кайнуу в сети микроблогов Х.
Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии. При этом только два пункта из работающих - Вартиус и Салла - будут вести прием заявлений об убежище, следует из решения финского правительства.
Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Финляндия готовится к долгосрочным проблемам на границе с Россией
Вчера, 19:46
 
В миреРоссияФинляндияИрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала