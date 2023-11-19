https://ria.ru/20231119/pogranpunkt-1910443992.html

В воскресенье в Финляндию из России прибыло 16 беженцев

В воскресенье в Финляндию из России прибыло 16 беженцев - РИА Новости, 19.11.2023

В воскресенье в Финляндию из России прибыло 16 беженцев

Единственный работавший в воскресенье до вечера на границе с РФ финский погранпункт Вартиус закрылся по графику в 18.00, с территории России в Финляндию через... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T19:53

2023-11-19T19:53

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя - РИА Новости. Единственный работавший в воскресенье до вечера на границе с РФ финский погранпункт Вартиус закрылся по графику в 18.00, с территории России в Финляндию через него перешли 16 просителей убежища из Ирака, Сомали, Сирии и других стран, сообщает погранотряд Кайнуу. Ни один из четырех пунктов пропуска на финской границе с РФ не работает круглосуточно, из четырех пунктов, определенных финским кабмином для работы на границе с РФ, один не работает по графику в выходные дни, КПП Райа-Йоосеппи - Лотта и КПП Салла закрылись в воскресенье по графику в 14 часов, Вартиус-Люття по графику входного дня работал до 18 часов. "Сегодня в часы работы пограничного перехода Вартиус заявления о предоставлении убежища подали 16 человек", - говорится в сообщении погранотряда Кайнуу в сети микроблогов Х. Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии. При этом только два пункта из работающих - Вартиус и Салла - будут вести прием заявлений об убежище, следует из решения финского правительства. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.

https://ria.ru/20231119/reshenie-1910417357.html

https://ria.ru/20231119/finlyandiya-1910442671.html

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