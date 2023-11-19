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Россия и Венесуэла хотят восстановить суточный уровень добычи нефти

Россия и Венесуэла хотят восстановить суточный уровень добычи нефти - РИА Новости, 19.11.2023

Россия и Венесуэла хотят восстановить суточный уровень добычи нефти

Россия и Венесуэла хотят восстановить прежний уровень добычи нефти в сутки, а затем увеличить его вдвое, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T05:55

2023-11-19T05:55

2023-11-19T07:31

экономика

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россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия и Венесуэла хотят восстановить прежний уровень добычи нефти в сутки, а затем увеличить его вдвое, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто."Совместная добыча нефти в Венесуэле в последние годы достигла 120-150 тысяч баррелей в сутки. Конечно, режим санкций сильно повлиял на добычу, цель на первом этапе — восстановить тот уровень, который у нас был всего пару лет назад с компанией "Роснефть", у которой сейчас другая схема работы", - сказал он."В комиссии мы договорились о возобновлении переговоров и участии российских компаний в совместных предприятиях в рамках соглашения, которое есть у PDVSA. Можно сказать, что на первом этапе мы стремимся восстановить уровень добычи, который у нас был пару лет назад. Вторая цель - это увеличить этот уровень добычи как минимум вдвое", - подчеркнул министр.Ранее российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва и Каракас наметили пути дальнейшего сотрудничества и увеличения добычи нефти. По его словам, совместные предприятия России и Венесуэлы перевыполняют план по добыче на 16%. В прошлом году совместная добыча составила 35 миллионов баррелей, а в этом году будет больше, сообщил он.

https://ria.ru/20230923/venesuela-1898250181.html

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экономика, венесуэла, россия, москва, александр новак, роснефть, pdvsa