Рейтинг@Mail.ru
Россия и Венесуэла хотят восстановить суточный уровень добычи нефти - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 19.11.2023 (обновлено: 07:31 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/neft-1910349927.html
Россия и Венесуэла хотят восстановить суточный уровень добычи нефти
Россия и Венесуэла хотят восстановить суточный уровень добычи нефти - РИА Новости, 19.11.2023
Россия и Венесуэла хотят восстановить суточный уровень добычи нефти
Россия и Венесуэла хотят восстановить прежний уровень добычи нефти в сутки, а затем увеличить его вдвое, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T05:55
2023-11-19T07:31
экономика
венесуэла
россия
москва
александр новак
роснефть
pdvsa
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792945920_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_fe7331150ba0c77c246b45c0ef15719f.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия и Венесуэла хотят восстановить прежний уровень добычи нефти в сутки, а затем увеличить его вдвое, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.&quot;Совместная добыча нефти в Венесуэле в последние годы достигла 120-150 тысяч баррелей в сутки. Конечно, режим санкций сильно повлиял на добычу, цель на первом этапе — восстановить тот уровень, который у нас был всего пару лет назад с компанией &quot;Роснефть&quot;, у которой сейчас другая схема работы&quot;, - сказал он."В комиссии мы договорились о возобновлении переговоров и участии российских компаний в совместных предприятиях в рамках соглашения, которое есть у PDVSA. Можно сказать, что на первом этапе мы стремимся восстановить уровень добычи, который у нас был пару лет назад. Вторая цель - это увеличить этот уровень добычи как минимум вдвое", - подчеркнул министр.Ранее российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва и Каракас наметили пути дальнейшего сотрудничества и увеличения добычи нефти. По его словам, совместные предприятия России и Венесуэлы перевыполняют план по добыче на 16%. В прошлом году совместная добыча составила 35 миллионов баррелей, а в этом году будет больше, сообщил он.
https://ria.ru/20230923/venesuela-1898250181.html
венесуэла
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792945920_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_467cd372b0c914eac0bbab3e4d73514e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, венесуэла, россия, москва, александр новак, роснефть, pdvsa
Экономика, Венесуэла, Россия, Москва, Александр Новак, Роснефть, PDVSA
Россия и Венесуэла хотят восстановить суточный уровень добычи нефти

Венесуэла сообщила о планах вместе с Россией восстановить уровень добычи нефти

© AP Photo / Ernesto VargasВенесуэльский нефтяник идет по нефтеперерабатывающему заводу Эль-Палито во время прибытия иранского нефтяного танкера Fortune возле Пуэрто-Кабельо, Венесуэла
Венесуэльский нефтяник идет по нефтеперерабатывающему заводу Эль-Палито во время прибытия иранского нефтяного танкера Fortune возле Пуэрто-Кабельо, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Ernesto Vargas
Венесуэльский нефтяник идет по нефтеперерабатывающему заводу Эль-Палито во время прибытия иранского нефтяного танкера Fortune возле Пуэрто-Кабельо, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия и Венесуэла хотят восстановить прежний уровень добычи нефти в сутки, а затем увеличить его вдвое, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
«

"Совместная добыча нефти в Венесуэле в последние годы достигла 120-150 тысяч баррелей в сутки. Конечно, режим санкций сильно повлиял на добычу, цель на первом этапе — восстановить тот уровень, который у нас был всего пару лет назад с компанией "Роснефть", у которой сейчас другая схема работы", - сказал он.

"В комиссии мы договорились о возобновлении переговоров и участии российских компаний в совместных предприятиях в рамках соглашения, которое есть у PDVSA. Можно сказать, что на первом этапе мы стремимся восстановить уровень добычи, который у нас был пару лет назад. Вторая цель - это увеличить этот уровень добычи как минимум вдвое", - подчеркнул министр.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва и Каракас наметили пути дальнейшего сотрудничества и увеличения добычи нефти. По его словам, совместные предприятия России и Венесуэлы перевыполняют план по добыче на 16%. В прошлом году совместная добыча составила 35 миллионов баррелей, а в этом году будет больше, сообщил он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В МИД Венесуэлы прокомментировали потолок цен на нефть
23 сентября, 20:37
 
ЭкономикаВенесуэлаРоссияМоскваАлександр НовакРоснефтьPDVSA
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала