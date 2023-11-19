https://ria.ru/20231119/khamas-1910340913.html

Глава МИД Турции спрогнозировал судьбу ХАМАС после оккупации Палестины

Глава МИД Турции спрогнозировал судьбу ХАМАС после оккупации Палестины - РИА Новости, 19.11.2023

Глава МИД Турции спрогнозировал судьбу ХАМАС после оккупации Палестины

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в ночь на воскресенье, что палестинское движение ХАМАС не является террористическим и после окончания оккупации Палестины... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T01:26

2023-11-19T01:26

2023-11-19T01:26

израиль

турция

палестина

хакан фидан

реджеп тайип эрдоган

биньямин нетаньяху

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101338/43/1013384356_0:372:5113:3248_1920x0_80_0_0_78ad2c451304adfe25b2b4a1b2668f02.jpg

СТАМБУЛ, 19 ноя 0 РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в ночь на воскресенье, что палестинское движение ХАМАС не является террористическим и после окончания оккупации Палестины будет одной из многих палестинских организаций.По словам Фидана, Анкара не считает ХАМАС террористами, хотя осознает, что ряд западных стран придерживаются этой точки зрения. В то же время, отметил Фидан, Турция не поддерживает насилие против мирных жителей – как палестинцев, так и израильтян."ХАМАС - это освободительное движение. Когда будет устранена израильская оккупация Палестины и сектора Газа, ХАМАС будет такой же организацией, как и другие палестинские организации и партии", - заявил министр в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, транслировавшемуся в переводе на арабский язык.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в "учиненном им геноциде в секторе Газа" и заявил, что тот должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Нетаньяху в ответ обвинил Эрдогана в поддержке терроризма, заявив, что Израиль не будет слушать его нотации.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231119/izrail-1910340354.html

https://ria.ru/20231104/reshenie-1907498125.html

https://ria.ru/20231013/turtsiya-1902427816.html

израиль

турция

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, турция, палестина, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, хамас, оон, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире