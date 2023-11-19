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В Венесуэле рассказали об организации Москвой и Каракасом канала импорта

В Венесуэле рассказали об организации Москвой и Каракасом канала импорта - РИА Новости, 19.11.2023

В Венесуэле рассказали об организации Москвой и Каракасом канала импорта

Москва и Каракас хотят создать надежный канал для импорта, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T09:56

2023-11-19T09:56

2023-11-19T10:37

экономика

венесуэла

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва и Каракас хотят создать надежный канал для импорта, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто. "Мы согласовываем санитарные протоколы, чтобы разрешить экспорт рыбной и сельскохозяйственной продукции, другие растительные культуры, которые в скором времени будут, можно сказать, готовы к выходу на российский рынок. Я не могу сейчас сказать точно число, но эти проекты развиваются, поскольку Венесуэла всегда была экспортером продовольствия", - указал министр. Венесуэла ведет переговоры с Москвой как со стратегическим, привилегированным союзником, отметил Хиль. "Мы договорились способствовать этим переговорам. Мы стремимся создать надежный канал для венесуэльского экспорта в Россию, и конечно, есть российские продукты, которые будут импортироваться в Венесуэлу", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20231116/mir-1909832195.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, венесуэла, россия