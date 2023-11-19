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В Венесуэле рассказали об организации Москвой и Каракасом канала импорта - РИА Новости, 19.11.2023
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09:56 19.11.2023 (обновлено: 10:37 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/import-1910365471.html
В Венесуэле рассказали об организации Москвой и Каракасом канала импорта
В Венесуэле рассказали об организации Москвой и Каракасом канала импорта - РИА Новости, 19.11.2023
В Венесуэле рассказали об организации Москвой и Каракасом канала импорта
Москва и Каракас хотят создать надежный канал для импорта, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T09:56
2023-11-19T10:37
экономика
венесуэла
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва и Каракас хотят создать надежный канал для импорта, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто. "Мы согласовываем санитарные протоколы, чтобы разрешить экспорт рыбной и сельскохозяйственной продукции, другие растительные культуры, которые в скором времени будут, можно сказать, готовы к выходу на российский рынок. Я не могу сейчас сказать точно число, но эти проекты развиваются, поскольку Венесуэла всегда была экспортером продовольствия", - указал министр. Венесуэла ведет переговоры с Москвой как со стратегическим, привилегированным союзником, отметил Хиль. "Мы договорились способствовать этим переговорам. Мы стремимся создать надежный канал для венесуэльского экспорта в Россию, и конечно, есть российские продукты, которые будут импортироваться в Венесуэлу", - сказал он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231116/mir-1909832195.html
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экономика, венесуэла, россия
Экономика, Венесуэла, Россия
В Венесуэле рассказали об организации Москвой и Каракасом канала импорта

Глава МИД Венесуэлы: Москва и Каракас хотят создать надежный канал для импорта

© Pixabay / NanuVisual Панорама Каракаса, Венесуэла
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Pixabay / NanuVisual
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва и Каракас хотят создать надежный канал для импорта, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто.
"Мы согласовываем санитарные протоколы, чтобы разрешить экспорт рыбной и сельскохозяйственной продукции, другие растительные культуры, которые в скором времени будут, можно сказать, готовы к выходу на российский рынок. Я не могу сейчас сказать точно число, но эти проекты развиваются, поскольку Венесуэла всегда была экспортером продовольствия", - указал министр.
Венесуэла ведет переговоры с Москвой как со стратегическим, привилегированным союзником, отметил Хиль.
"Мы договорились способствовать этим переговорам. Мы стремимся создать надежный канал для венесуэльского экспорта в Россию, и конечно, есть российские продукты, которые будут импортироваться в Венесуэлу", - сказал он.
Читайте полный текст интервью >>>
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