https://ria.ru/20231119/golubeva-1910363425.html
Россиянка не вошла в двадцатку финалисток конкурса "Мисс Вселенная"
Россиянка не вошла в двадцатку финалисток конкурса "Мисс Вселенная" - РИА Новости, 19.11.2023
Россиянка не вошла в двадцатку финалисток конкурса "Мисс Вселенная"
Победительница национального конкурса "Мисс Россия" Маргарита Голубева не вошла в топ-20 финалисток на конкурсе "Мисс Вселенная", свидетельствуют результаты... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T09:41
2023-11-19T09:41
2023-11-19T09:41
мисс россия
мисс вселенная
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Победительница национального конкурса "Мисс Россия" Маргарита Голубева не вошла в топ-20 финалисток на конкурсе "Мисс Вселенная", свидетельствуют результаты конкурса. Финал "Мисс Вселенная" прошел в Сальвадоре. Победительницей 72-го конкурса стала модель из Никарагуа 23-летняя Шейнис Паласиос. Третье место заняла конкурсантка из Австралии, второе – из Таиланда. В финальную двадцатку конкурса пробились представительницы США, ЮАР, Португалии, Пакистана, Непала, Намибии, Ямайки, Индии, Чили и Камеруна. В топ-10 вошли участницы из Венесуэлы, Испании, Филиппин, Перу и Сальвадора. В топ-5 попали девушки из Пуэрто-Рико и Колумбии. Сама Голубева рассказывала РИА Новости, что победа в конкурсе "Мисс Россия – 2023" оказалась для нее совершенно неожиданной, а в момент вручения главной короны она испытала шок. Девушка родилась в Санкт-Петербурге, но жила и училась в Токсово, Ленобласти. Маргарита Голубева – старший ребенок в многодетной семье. После окончания школы девушка отправилась в Москву, поступив в Российскую таможенную академию. В предыдущем конкурсе "Мисс Вселенная" россиянка Анна Линникова выбыла из борьбы при отборе в полуфинальные топ-16. Годом ранее "Вице-мисс Россия 2019" Ралина Арабова не попала в финальную десятку на конкурсе "Мисс Вселенная".
https://ria.ru/20231118/vselennaya-1910116883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мисс россия, мисс вселенная, россия
Мисс Россия, Мисс Вселенная, Россия
Россиянка не вошла в двадцатку финалисток конкурса "Мисс Вселенная"
Россиянка Маргарита Голубева не вошла в топ-20 на конкурсе "Мисс Вселенная"
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Победительница национального конкурса "Мисс Россия" Маргарита Голубева не вошла в топ-20 финалисток на конкурсе "Мисс Вселенная", свидетельствуют результаты конкурса.
Финал "Мисс Вселенная" прошел в Сальвадоре. Победительницей 72-го конкурса стала модель из Никарагуа 23-летняя Шейнис Паласиос. Третье место заняла конкурсантка из Австралии, второе – из Таиланда.
В финальную двадцатку конкурса пробились представительницы США, ЮАР, Португалии, Пакистана, Непала, Намибии, Ямайки, Индии, Чили и Камеруна. В топ-10 вошли участницы из Венесуэлы, Испании, Филиппин, Перу и Сальвадора. В топ-5 попали девушки из Пуэрто-Рико и Колумбии.
Сама Голубева рассказывала РИА Новости, что победа в конкурсе "Мисс Россия – 2023" оказалась для нее совершенно неожиданной, а в момент вручения главной короны она испытала шок.
Девушка родилась в Санкт-Петербурге
, но жила и училась в Токсово, Ленобласти. Маргарита Голубева – старший ребенок в многодетной семье. После окончания школы девушка отправилась в Москву
, поступив в Российскую таможенную академию.
В предыдущем конкурсе "Мисс Вселенная" россиянка Анна Линникова выбыла из борьбы при отборе в полуфинальные топ-16. Годом ранее "Вице-мисс Россия 2019" Ралина Арабова не попала в финальную десятку на конкурсе "Мисс Вселенная".
Финал близко! Как Россия покоряет мир на конкурсе "Мисс Вселенная — 2023"