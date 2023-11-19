https://ria.ru/20231119/golubeva-1910363425.html

Россиянка не вошла в двадцатку финалисток конкурса "Мисс Вселенная"

Россиянка не вошла в двадцатку финалисток конкурса "Мисс Вселенная" - РИА Новости, 19.11.2023

Россиянка не вошла в двадцатку финалисток конкурса "Мисс Вселенная"

Победительница национального конкурса "Мисс Россия" Маргарита Голубева не вошла в топ-20 финалисток на конкурсе "Мисс Вселенная", свидетельствуют результаты... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T09:41

2023-11-19T09:41

2023-11-19T09:41

мисс россия

мисс вселенная

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Победительница национального конкурса "Мисс Россия" Маргарита Голубева не вошла в топ-20 финалисток на конкурсе "Мисс Вселенная", свидетельствуют результаты конкурса. Финал "Мисс Вселенная" прошел в Сальвадоре. Победительницей 72-го конкурса стала модель из Никарагуа 23-летняя Шейнис Паласиос. Третье место заняла конкурсантка из Австралии, второе – из Таиланда. В финальную двадцатку конкурса пробились представительницы США, ЮАР, Португалии, Пакистана, Непала, Намибии, Ямайки, Индии, Чили и Камеруна. В топ-10 вошли участницы из Венесуэлы, Испании, Филиппин, Перу и Сальвадора. В топ-5 попали девушки из Пуэрто-Рико и Колумбии. Сама Голубева рассказывала РИА Новости, что победа в конкурсе "Мисс Россия – 2023" оказалась для нее совершенно неожиданной, а в момент вручения главной короны она испытала шок. Девушка родилась в Санкт-Петербурге, но жила и училась в Токсово, Ленобласти. Маргарита Голубева – старший ребенок в многодетной семье. После окончания школы девушка отправилась в Москву, поступив в Российскую таможенную академию. В предыдущем конкурсе "Мисс Вселенная" россиянка Анна Линникова выбыла из борьбы при отборе в полуфинальные топ-16. Годом ранее "Вице-мисс Россия 2019" Ралина Арабова не попала в финальную десятку на конкурсе "Мисс Вселенная".

https://ria.ru/20231118/vselennaya-1910116883.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мисс россия, мисс вселенная, россия