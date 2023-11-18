Эрдоган прокомментировал изменение принципа "50+1" на президентских выборах
Эрдоган считает "благоразумным" изменить принцип "50+1" на президентских выборах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает "благоразумным" изменение системы "50+1" на президентских выборах, по его словам, это приведет к тому, что выборы будут проходить быстрее и менее трудоемко.
Согласно избирательной модели "50+1", президентом Турции избирается кандидат, получивший абсолютное большинство действительных голосов, то есть, хотя бы на один голос больше 50%. Если это большинство не достигнуто в первом туре голосования, то проводится второй тур голосования. На последних президентских выборах в Турции в мае действующий президент и лидер правящей Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% против 44,88% у выдвиженца от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Во втором туре выборов Эрдоган набрал 52,18% голосов, а Кылычдароглу - 47,82%.
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"Я согласен с тем, что требование "50+1" нужно изменить, это было бы благоразумно. Если будет принята процедура избрания кандидата, имеющего большинство голосов, то президентские выборы будут проходить быстрее, менее трудоемко и не приведут к неправильным путям", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Берлина.
По его словам, "дух путчистского менталитета витает между строк действующей Конституции Турции".
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"Это вопрос, который беспокоит нас больше всего. Кроме того, с 1980-х годов мир сильно изменился. И хотя эти изменения пытались отразить в тексте конституции, это разрушило текстуальную целостность нашей конституции. Одна из наших важнейших целей - создать в Турции новую, гражданскую, инклюзивную конституцию, полностью соответствующую требованиям времени. Мы несколько раз начинали работу над новой конституцией в парламенте, но она всегда оставалась незавершенной из-за препятствий со стороны оппозиции и невыполнения ею своих обещаний. Мы придерживаемся своих обещаний, мы хотим, чтобы наш народ достиг того, чего он заслуживает", - подчеркнул турецкий лидер.