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Эрдоган прокомментировал изменение принципа "50+1" на президентских выборах - РИА Новости, 19.11.2023
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20:56 18.11.2023 (обновлено: 06:25 19.11.2023)
https://ria.ru/20231118/vybory-1910324870.html
Эрдоган прокомментировал изменение принципа "50+1" на президентских выборах
Эрдоган прокомментировал изменение принципа "50+1" на президентских выборах - РИА Новости, 19.11.2023
Эрдоган прокомментировал изменение принципа "50+1" на президентских выборах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает "благоразумным" изменение системы "50+1" на президентских выборах, по его словам, это приведет к тому, что выборы... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-18T20:56
2023-11-19T06:25
в мире
турция
берлин (город)
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает "благоразумным" изменение системы "50+1" на президентских выборах, по его словам, это приведет к тому, что выборы будут проходить быстрее и менее трудоемко. Согласно избирательной модели "50+1", президентом Турции избирается кандидат, получивший абсолютное большинство действительных голосов, то есть, хотя бы на один голос больше 50%. Если это большинство не достигнуто в первом туре голосования, то проводится второй тур голосования. На последних президентских выборах в Турции в мае действующий президент и лидер правящей Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% против 44,88% у выдвиженца от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Во втором туре выборов Эрдоган набрал 52,18% голосов, а Кылычдароглу - 47,82%. "Я согласен с тем, что требование "50+1" нужно изменить, это было бы благоразумно. Если будет принята процедура избрания кандидата, имеющего большинство голосов, то президентские выборы будут проходить быстрее, менее трудоемко и не приведут к неправильным путям", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Берлина. По его словам, "дух путчистского менталитета витает между строк действующей Конституции Турции". "Это вопрос, который беспокоит нас больше всего. Кроме того, с 1980-х годов мир сильно изменился. И хотя эти изменения пытались отразить в тексте конституции, это разрушило текстуальную целостность нашей конституции. Одна из наших важнейших целей - создать в Турции новую, гражданскую, инклюзивную конституцию, полностью соответствующую требованиям времени. Мы несколько раз начинали работу над новой конституцией в парламенте, но она всегда оставалась незавершенной из-за препятствий со стороны оппозиции и невыполнения ею своих обещаний. Мы придерживаемся своих обещаний, мы хотим, чтобы наш народ достиг того, чего он заслуживает", - подчеркнул турецкий лидер.
https://ria.ru/20231118/problemy-1910321061.html
https://ria.ru/20231118/potrebnosti-1910288192.html
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в мире, турция, берлин (город), реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу
В мире, Турция, Берлин (город), Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу
Эрдоган прокомментировал изменение принципа "50+1" на президентских выборах

Эрдоган считает "благоразумным" изменить принцип "50+1" на президентских выборах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает "благоразумным" изменение системы "50+1" на президентских выборах, по его словам, это приведет к тому, что выборы будут проходить быстрее и менее трудоемко.
Согласно избирательной модели "50+1", президентом Турции избирается кандидат, получивший абсолютное большинство действительных голосов, то есть, хотя бы на один голос больше 50%. Если это большинство не достигнуто в первом туре голосования, то проводится второй тур голосования. На последних президентских выборах в Турции в мае действующий президент и лидер правящей Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% против 44,88% у выдвиженца от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Во втором туре выборов Эрдоган набрал 52,18% голосов, а Кылычдароглу - 47,82%.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Эрдоган сообщил, в каком случае Турция и Греция решат все проблемы
Вчера, 20:29
«
"Я согласен с тем, что требование "50+1" нужно изменить, это было бы благоразумно. Если будет принята процедура избрания кандидата, имеющего большинство голосов, то президентские выборы будут проходить быстрее, менее трудоемко и не приведут к неправильным путям", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Берлина.
По его словам, "дух путчистского менталитета витает между строк действующей Конституции Турции".
«
"Это вопрос, который беспокоит нас больше всего. Кроме того, с 1980-х годов мир сильно изменился. И хотя эти изменения пытались отразить в тексте конституции, это разрушило текстуальную целостность нашей конституции. Одна из наших важнейших целей - создать в Турции новую, гражданскую, инклюзивную конституцию, полностью соответствующую требованиям времени. Мы несколько раз начинали работу над новой конституцией в парламенте, но она всегда оставалась незавершенной из-за препятствий со стороны оппозиции и невыполнения ею своих обещаний. Мы придерживаемся своих обещаний, мы хотим, чтобы наш народ достиг того, чего он заслуживает", - подчеркнул турецкий лидер.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Эрдоган: Турция пытается удовлетворить свои потребности в истребителях
Вчера, 16:16
 
В миреТурцияБерлин (город)Реджеп Тайип ЭрдоганКемаль Кылычдароглу
 
 
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