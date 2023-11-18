https://ria.ru/20231118/ukraina-1910214238.html

США не одобрят помощь Украине минимум до середины декабря, пишут СМИ

США не одобрят помощь Украине минимум до середины декабря, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2023

США не одобрят помощь Украине минимум до середины декабря, пишут СМИ

Решение США о предоставлении Украине новой военной помощи примут не раньше середины декабря, но при этом процесс может затянуться до следующего года, сообщило... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T01:45

2023-11-18T01:45

2023-11-18T11:28

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Решение США о предоставлении Украине новой военной помощи примут не раньше середины декабря, но при этом процесс может затянуться до следующего года, сообщило агентство Bloomberg."Новая помощь США Украине рискует быть отложена до середины декабря, а может быть и дольше, что ставит под сомнение способность Вашингтона поддерживать приток оружия, который, по мнению как администрации Байдена, так и украинского правительства, жизненно важен", — говорится в публикации.По словам представителя Пентагона, Штаты уже начали ограничивать поток военной помощи для ВСУ, ожидая решения в Вашингтоне, указало агентство.По данным Bloomberg, борьба в конгрессе может привести к тому, что вопрос о поддержке Киева рассмотрят только в следующем году, несмотря на предупреждения Белого дома о том, что ресурсы, выделенные для Украины, подходят к концу.На прошлой неделе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.В пятницу президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля. Временная мера стала компромиссной — подписанный документ не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Киеву и Тель-Авиву 106 миллиардов долларов, на чем настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Тель-Авиву без Украины, если конгресс утвердит такой документ.

https://ria.ru/20231117/pentagon-1910072064.html

https://ria.ru/20231111/pomosch-1908852048.html

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в мире, сша, украина, джо байден, джон кирби, карин жан-пьер, пентагон, вашингтон (штат), вооруженные силы украины