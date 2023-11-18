США не одобрят помощь Украине минимум до середины декабря, пишут СМИ
Bloomberg: США не одобрят помощь Украине минимум до середины декабря
© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения на окраине Киева
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Решение США о предоставлении Украине новой военной помощи примут не раньше середины декабря, но при этом процесс может затянуться до следующего года, сообщило агентство Bloomberg.
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"Новая помощь США Украине рискует быть отложена до середины декабря, а может быть и дольше, что ставит под сомнение способность Вашингтона поддерживать приток оружия, который, по мнению как администрации Байдена, так и украинского правительства, жизненно важен", — говорится в публикации.
По словам представителя Пентагона, Штаты уже начали ограничивать поток военной помощи для ВСУ, ожидая решения в Вашингтоне, указало агентство.
По данным Bloomberg, борьба в конгрессе может привести к тому, что вопрос о поддержке Киева рассмотрят только в следующем году, несмотря на предупреждения Белого дома о том, что ресурсы, выделенные для Украины, подходят к концу.
На прошлой неделе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
В пятницу президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля. Временная мера стала компромиссной — подписанный документ не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Киеву и Тель-Авиву 106 миллиардов долларов, на чем настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Тель-Авиву без Украины, если конгресс утвердит такой документ.