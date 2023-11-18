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США не одобрят помощь Украине минимум до середины декабря, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:45 18.11.2023 (обновлено: 11:28 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/ukraina-1910214238.html
США не одобрят помощь Украине минимум до середины декабря, пишут СМИ
США не одобрят помощь Украине минимум до середины декабря, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2023
США не одобрят помощь Украине минимум до середины декабря, пишут СМИ
Решение США о предоставлении Украине новой военной помощи примут не раньше середины декабря, но при этом процесс может затянуться до следующего года, сообщило... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T01:45
2023-11-18T11:28
в мире
сша
украина
джо байден
джон кирби
карин жан-пьер
пентагон
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Решение США о предоставлении Украине новой военной помощи примут не раньше середины декабря, но при этом процесс может затянуться до следующего года, сообщило агентство Bloomberg.&quot;Новая помощь США Украине рискует быть отложена до середины декабря, а может быть и дольше, что ставит под сомнение способность Вашингтона поддерживать приток оружия, который, по мнению как администрации Байдена, так и украинского правительства, жизненно важен&quot;, — говорится в публикации.По словам представителя Пентагона, Штаты уже начали ограничивать поток военной помощи для ВСУ, ожидая решения в Вашингтоне, указало агентство.По данным Bloomberg, борьба в конгрессе может привести к тому, что вопрос о поддержке Киева рассмотрят только в следующем году, несмотря на предупреждения Белого дома о том, что ресурсы, выделенные для Украины, подходят к концу.На прошлой неделе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.В пятницу президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля. Временная мера стала компромиссной — подписанный документ не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Киеву и Тель-Авиву 106 миллиардов долларов, на чем настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Тель-Авиву без Украины, если конгресс утвердит такой документ.
https://ria.ru/20231117/pentagon-1910072064.html
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сша
украина
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в мире, сша, украина, джо байден, джон кирби, карин жан-пьер, пентагон, вашингтон (штат), вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Джо Байден, Джон Кирби, Карин Жан-Пьер, Пентагон, Специальная военная операция на Украине, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины
США не одобрят помощь Украине минимум до середины декабря, пишут СМИ

Bloomberg: США не одобрят помощь Украине минимум до середины декабря

© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения на окраине Киева
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Решение США о предоставлении Украине новой военной помощи примут не раньше середины декабря, но при этом процесс может затянуться до следующего года, сообщило агентство Bloomberg.
«

"Новая помощь США Украине рискует быть отложена до середины декабря, а может быть и дольше, что ставит под сомнение способность Вашингтона поддерживать приток оружия, который, по мнению как администрации Байдена, так и украинского правительства, жизненно важен", — говорится в публикации.

По словам представителя Пентагона, Штаты уже начали ограничивать поток военной помощи для ВСУ, ожидая решения в Вашингтоне, указало агентство.
По данным Bloomberg, борьба в конгрессе может привести к тому, что вопрос о поддержке Киева рассмотрят только в следующем году, несмотря на предупреждения Белого дома о том, что ресурсы, выделенные для Украины, подходят к концу.
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
У Пентагона кончаются деньги на вооружения для Киева, пишут СМИ
Вчера, 13:28
На прошлой неделе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
В пятницу президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля. Временная мера стала компромиссной — подписанный документ не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Киеву и Тель-Авиву 106 миллиардов долларов, на чем настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Тель-Авиву без Украины, если конгресс утвердит такой документ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжо БайденДжон КирбиКарин Жан-ПьерПентагонВашингтон (штат)Вооруженные силы Украины
 
 
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