https://ria.ru/20231118/tury-1910135236.html

Туроператоры рассказали, куда россияне раскупают новогодние путевки

Туроператоры рассказали, куда россияне раскупают новогодние путевки - РИА Новости, 18.11.2023

Туроператоры рассказали, куда россияне раскупают новогодние путевки

Российские курорты лидируют среди популярных направлений на новогодние праздники, больше трети туристов собираются остаться в стране, сообщают в... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T04:46

2023-11-18T04:46

2023-11-18T04:46

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туризм

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские курорты лидируют среди популярных направлений на новогодние праздники, больше трети туристов собираются остаться в стране, сообщают в интернет-магазине туров Travelata.ru.Средний чек отдыха в РФ составляет 88 тысяч рублей. Второе место досталось ОАЭ (22 процента), и тут цена путешествия уже значительно выше – 305 тысяч рублей в среднем. Немного дешевле обойдется поездка в Египет (12 процентов туров) – 287 тысяч рублей за тур. Встретить 2024 год в Турции собираются десять процентов туристов, средний чек такой поездки составляет 235 тысяч рублей.Самым дорогим направлением на новогодние выходные стал Таиланд. Побывать там планируют девять процентов отдыхающих. Средний чек поездки в Юго-Восточную Азию – 390 тысяч рублей.В прошлом году распределение популярных направлений было почти таким же. При этом цены на путешествия за год ощутимо выросли. Например, стоимость поездки в Египет подскочила со 190 тысяч рублей до 287 тысяч.Российские туристы стали обращать больше внимания на систему питания "ультра все включено". Доля туров с таким обслуживанием выросла вдвое по сравнению с прошлым годом. Эксперты уточняют, что отдыхающие, решившие отдать за путешествие 250–300 тысяч рублей за двоих, очевидно, хотят избежать дополнительных расходов во время поездки.Однако самым популярным вариантом питания остаются завтраки. Это связано с тем, что большинство туристов планируют побывать на отечественных курортах, а во время таких путешествия отдается предпочтение именно такой системе питания. Два года подряд наиболее востребованными оказываются отели категории "четыре звезды". Также туристов привлекает размещение в трех- и пятизвездочных гостиницах."Цены на отдых с захватом новогодней ночи продолжают расти, поэтому туристы чаще всего выбирают поездки на отечественные курорты. В этом году доля России увеличилась с 33 до 35 процентов. В целом предпочтения остались теми же, что и годом ранее, но их порядок стал несколько другим. В этом сезоне выросла доля ОАЭ, при этом средний чек увеличился не более чем на десять процентов", – комментирует директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев. Подобного, по его словам, нельзя сказать о Таиланде и Египте, где отдых на новогодних каникулах стал в 1,5 раза дороже. В результате доля этих направлений снизилась с 13 процентов у Египта и Таиланда в прошлом году до 12 и 9 процентов соответственно.При этом, по его словам, несмотря на рост цен, поездок становится больше, уже сейчас объем бронирований вырос на 54 процента по сравнению с прошлым годом.

https://ria.ru/20231117/suzdal-1910085615.html

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