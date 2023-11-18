https://ria.ru/20231118/travma-1910302214.html
Солистка Мариинки получила травму во время спектакля
Солистка Мариинки получила травму во время спектакля - РИА Новости, 18.11.2023
Солистка Мариинки получила травму во время спектакля
Первая солистка Мариинского театра Мария Хорева получила травму во время спектакля балета "Лебединое озеро" в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T17:50
2023-11-18T17:50
2023-11-18T17:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Первая солистка Мариинского театра Мария Хорева получила травму во время спектакля балета "Лебединое озеро" в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мариинки. "Мария Хорева получила травму во время спектакля. Коллектив театра надеется на быстрое восстановление Марии и желает ей скорейшего выздоровления", - говорится в ответе Мариинки на соответствующий запрос агентства. Хорева – первая солистка Мариинского театра. Она работает в труппе с 2018 года с момента окончания Академии русского балета имени Вагановой. Согласно сайту Мариинки, Хорева занята более чем в десяти спектаклях, включая "Жизель", "Спящую красавицу", "Лебединое озеро" и "Щелкунчик".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариинский театр, происшествия, новости культуры, санкт-петербург, россия
Культура, Мариинский театр, Происшествия, Новости культуры, Санкт-Петербург, Россия
Солистка Мариинки получила травму во время спектакля
Первая солистка Мариинки Хорева получила травму на спектакле "Лебединое озеро"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Первая солистка Мариинского театра Мария Хорева получила травму во время спектакля балета "Лебединое озеро" в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мариинки.
«
"Мария Хорева получила травму во время спектакля. Коллектив театра надеется на быстрое восстановление Марии и желает ей скорейшего выздоровления", - говорится в ответе Мариинки на соответствующий запрос агентства.
Хорева – первая солистка Мариинского театра. Она работает в труппе с 2018 года с момента окончания Академии русского балета имени Вагановой. Согласно сайту Мариинки, Хорева занята более чем в десяти спектаклях, включая "Жизель", "Спящую красавицу", "Лебединое озеро" и "Щелкунчик".
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