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"Большая угроза": в США раскрыли, что Россия сделает с новым оружием ВСУ - РИА Новости, 18.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 18.11.2023 (обновлено: 15:32 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/pvo-1910261389.html
"Большая угроза": в США раскрыли, что Россия сделает с новым оружием ВСУ
"Большая угроза": в США раскрыли, что Россия сделает с новым оружием ВСУ - РИА Новости, 18.11.2023
"Большая угроза": в США раскрыли, что Россия сделает с новым оружием ВСУ
Россия обладает мощной системой противовоздушной обороны, поэтому все поставляемые на Украину истребители F-16 будут уничтожены, заявил отставной американский... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T12:56
2023-11-18T15:32
россия
украина
киев
сергей шойгу
нато
вооруженные силы украины
су-35
f-16
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия обладает мощной системой противовоздушной обороны, поэтому все поставляемые на Украину истребители F-16 будут уничтожены, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале."У России развитая система ПВО, она многоуровневая, очень эффективная и современная по сравнению с Украиной. Она более развитая по сравнению с нашей (США. — Прим. ред.) системой тоже. На Западе и в НАТО давно существуют опасения, что, если случится прямое столкновение России и НАТО, их ПВО и истребители Су-35 будут представлять огромную угрозу для F-16", — поделился он своим мнением.Дэвис также отметил, что эти истребители достаточно старые, а обучение украинских пилотов займет много времени. По его мнению, поставка F-16 никак не изменит ситуацию на поле боя для ВСУ.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что страна рассчитывает направить ВСУ первые истребители F-16 в 2024 году.Как подчеркивал министр обороны РФ Сергей Шойгу, российские системы ПВО могут сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за двадцать дней.
https://ria.ru/20231118/territorii-1910237440.html
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россия, украина, киев, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины, су-35, f-16
Россия, Украина, Киев, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины, Су-35, F-16, Специальная военная операция на Украине
"Большая угроза": в США раскрыли, что Россия сделает с новым оружием ВСУ

Офицер Дэвис: российская ПВО собьет все поставляемые ВСУ истребители F-16

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия обладает мощной системой противовоздушной обороны, поэтому все поставляемые на Украину истребители F-16 будут уничтожены, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
"У России развитая система ПВО, она многоуровневая, очень эффективная и современная по сравнению с Украиной. Она более развитая по сравнению с нашей (США. — Прим. ред.) системой тоже. На Западе и в НАТО давно существуют опасения, что, если случится прямое столкновение России и НАТО, их ПВО и истребители Су-35 будут представлять огромную угрозу для F-16", — поделился он своим мнением.
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Дэвис также отметил, что эти истребители достаточно старые, а обучение украинских пилотов займет много времени. По его мнению, поставка F-16 никак не изменит ситуацию на поле боя для ВСУ.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что страна рассчитывает направить ВСУ первые истребители F-16 в 2024 году.
Как подчеркивал министр обороны РФ Сергей Шойгу, российские системы ПВО могут сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за двадцать дней.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевСергей ШойгуНАТОВооруженные силы УкраиныСу-35F-16
 
 
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