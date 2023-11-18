"Большая угроза": в США раскрыли, что Россия сделает с новым оружием ВСУ
Офицер Дэвис: российская ПВО собьет все поставляемые ВСУ истребители F-16
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия обладает мощной системой противовоздушной обороны, поэтому все поставляемые на Украину истребители F-16 будут уничтожены, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
"У России развитая система ПВО, она многоуровневая, очень эффективная и современная по сравнению с Украиной. Она более развитая по сравнению с нашей (США. — Прим. ред.) системой тоже. На Западе и в НАТО давно существуют опасения, что, если случится прямое столкновение России и НАТО, их ПВО и истребители Су-35 будут представлять огромную угрозу для F-16", — поделился он своим мнением.
Дэвис также отметил, что эти истребители достаточно старые, а обучение украинских пилотов займет много времени. По его мнению, поставка F-16 никак не изменит ситуацию на поле боя для ВСУ.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что страна рассчитывает направить ВСУ первые истребители F-16 в 2024 году.
Как подчеркивал министр обороны РФ Сергей Шойгу, российские системы ПВО могут сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за двадцать дней.