https://ria.ru/20231118/pvo-1910261389.html

"Большая угроза": в США раскрыли, что Россия сделает с новым оружием ВСУ

"Большая угроза": в США раскрыли, что Россия сделает с новым оружием ВСУ - РИА Новости, 18.11.2023

"Большая угроза": в США раскрыли, что Россия сделает с новым оружием ВСУ

Россия обладает мощной системой противовоздушной обороны, поэтому все поставляемые на Украину истребители F-16 будут уничтожены, заявил отставной американский... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T12:56

2023-11-18T12:56

2023-11-18T15:32

россия

украина

киев

сергей шойгу

нато

вооруженные силы украины

су-35

f-16

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия обладает мощной системой противовоздушной обороны, поэтому все поставляемые на Украину истребители F-16 будут уничтожены, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале."У России развитая система ПВО, она многоуровневая, очень эффективная и современная по сравнению с Украиной. Она более развитая по сравнению с нашей (США. — Прим. ред.) системой тоже. На Западе и в НАТО давно существуют опасения, что, если случится прямое столкновение России и НАТО, их ПВО и истребители Су-35 будут представлять огромную угрозу для F-16", — поделился он своим мнением.Дэвис также отметил, что эти истребители достаточно старые, а обучение украинских пилотов займет много времени. По его мнению, поставка F-16 никак не изменит ситуацию на поле боя для ВСУ.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что страна рассчитывает направить ВСУ первые истребители F-16 в 2024 году.Как подчеркивал министр обороны РФ Сергей Шойгу, российские системы ПВО могут сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за двадцать дней.

https://ria.ru/20231118/territorii-1910237440.html

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россия

украина

киев

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россия, украина, киев, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины, су-35, f-16