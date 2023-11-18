https://ria.ru/20231118/protest-1910300027.html

В Мадриде тысячи испанцев протестуют из-за премьера и закона об амнистии

В Мадриде тысячи испанцев протестуют из-за премьера и закона об амнистии - РИА Новости, 18.11.2023

В Мадриде тысячи испанцев протестуют из-за премьера и закона об амнистии

Тысячи людей с испанскими флагами заполнили центр Мадрида протестуя из-за переизбрания премьер-министром страны лидера Испанской социалистической рабочей партии РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T17:35

2023-11-18T17:35

2023-11-18T19:16

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МАДРИД, 18 ноя - РИА Новости. Тысячи людей с испанскими флагами заполнили центр Мадрида протестуя из-за переизбрания премьер-министром страны лидера Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчеса и амнистии каталонских сепаратистов, передаёт в субботу корреспондент РИА Новости. Митинг был созван сотней различных ассоциаций, поддерживаемых правой Народной Партией (PP), ультраправой партией Голос (Vox) и левоцентристской партией Граждане (Ciudadanos). Сотрудники полиции сообщили корреспонденту РИА Новости, что на манифестации, проходившей на одной из центральных площадей города Сибелес, приняло участие около 170 тысяч человек. Однако организаторы акции заявляют, что на улицы города вышло около миллиона человек. Протестующие резко высказались против PSOE, которая решила заключить соглашение с региональными сепаратистскими партиями для того, чтобы заручиться их поддержкой на прошедшем в четверг голосовании в конгрессе депутатов (нижней палате парламента). Так, участники протеста уверены, что нынешнее правительство идет на уступки каталонским сепаратистам, подвергая значительной угрозе как демократические ценности страны, так и ее конституцию. Во время акции протеста, проходившей под лозунгами "Не от моего имени: ни амнистии, ни самоопределения, за свободу, единство и равенство!", "Санчес, уходи в отставку" и "Испания не продается", был зачитан манифест, предупреждающий о "деконституционном" политическом процессе, основанном на "коррупционном" переизбрании Санчеса. Ключевое недовольство протестующих вызвал именно будущих закон об амнистии, который предполагает аннулирование "уголовной, административной и бухгалтерской ответственности" всех тех, кто совершил преступления, связанные с процессом отделения Каталонии, в течение последнего десятилетия, с 1 января 2012 года по 13 ноября 2023 года. "Как демократическое правительство ради собственной выгоды может идти на уступки преступникам? Если этот закон будет принят, то Карлес Пучдемон (экс-президент Каталонии и лидер сепаратисткой партии Junts, до сих пор находящийся под следствием за организацию незаконного референдума в 2017 году), сможет вернуться в Испанию без каких-либо разбирательств. Во время своей предвыборной компании Санчес никого не предупреждал о том, что подобный сценарий может быть возможным. Он обманул собственных избирателей", - сказал один из протестующих РИА Новости. В четверг Санчес выиграл на голосовании в конгрессе депутатов, тем самым вновь став премьер-министром королевства. Это событие вызывало недовольство как со стороны представителей правых политических сил, так и значительной части испанского общества. Так, сразу после объявления результатов голосования в центре Мадрида началась акция протеста против Санчеса и будущего закона об амнистии. Около 15 человек были задержаны. В конце июля в Испании состоялись всеобщие выборы, на которых главный конкурент PSOE, правая PP, получила больше всего голосов (137 мест в 350-местном парламенте), а PSOE - 121 место. В конце августа король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру лидера PP Альберто Фейхоо на должность премьер-министра страны. Согласно процедуре формирования правительства, депутаты должны были проголосовать за или против лидера PP. Однако он проиграл на голосовании в конгрессе, так и не получив большинства голосов. Поэтому Филипп VI выдвинул кандидатуру главы PSOE Санчеса.

https://ria.ru/20231103/pornografiya-1907244093.html

https://ria.ru/20231116/aktsiya-1909975322.html

https://ria.ru/20231117/sanches-1910084411.html

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в мире, мадрид, испания, педро санчес, карлес пучдемон